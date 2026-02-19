Svobodní uctili památku Aloise Rašína

Pietní akt se stal zároveň příležitostí k oslavě 17. výročí založení strany, která do letošního roku vstupuje v historicky nejsilnější kondici. Svou dosavadní přítomnost v horní komoře Parlamentu Svobodní v aktuálním období poprvé v historii doplnili také o zastoupení v Poslanecké sněmovně, kde disponují dvěma poslanci.
U pamětní desky v Žitné ulici promluvil předseda Svobodných Mgr. Libor Vondráček, který v dolní komoře zastává vlivný post předsedy Stálé komise pro Ústavu ČR. Ve svém projevu propojil Rašínův odkaz s aktuální situací v obou komorách Parlamentu a zdůraznil, že role Svobodných jako „strážců pokladny“ je nyní důležitější než kdy dříve. Podle Vondráčka nezbylo po hospodaření předchozí vlády v rozpočtu mnoho prostoru pro manévrování a úkolem strany je nyní především brzdit další zadlužování a neúnavně hlídat každou korunu, kterou stát lidem bere.
Pietní vzpomínku svou účastí podpořili i další významní řečníci, kteří vyzdvihli Rašínův přínos pro suverenitu a stabilitu státu. Senátor a předseda ústavní komise Senátu JUDr. Zdeněk Hraba hovořil o nutnosti stability právního státu v době ekonomických krizí, zatímco senátorka JUDr. Daniela Kovářová připomněla Rašínovu pověstnou neústupnost a pevné morální zásady v politice. Historický kontext doplnil Mgr. Pavel Fabini, který popsal okolnosti atentátu z roku 1923 a pracovní nasazení, se kterým Rašín budoval základy československé měny.
Zatímco pietní akt patřil historii, oslava 17. výročí byla pohledem do budoucna. Svobodní se za necelá dvě desetiletí vypracovali v respektovanou politickou sílu, která má dnes své odborné zázemí napříč ústavními orgány státu. Právě synergie mezi zkušenostmi z horní komory a novým mandátem v Poslanecké sněmovně dává straně možnost efektivně korigovat vládní návrhy a důsledně bránit občanské svobody.
Tyto zkušenosti z „velké politiky“ a vědomí toho, co je v rámci současných rozpočtů reálně proveditelné, chtějí Svobodní zúročit v nadcházejících komunálních a senátních volbách. Libor Vondráček závěrem dodal, že 17 let cesty Svobodných potvrzuje, že vytrvalost se vyplácí a strana je připravena bránit svobodu a peněženky občanů se stejným odhodláním, jaké ve své době projevoval Alois Rašín.
