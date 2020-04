Nosíte roušku? Chválíte zločince Babiše! zvolal Pavel Šafr. A setkal se, no, s... Čtěte raději sami

Nosíte roušku i tam, kde nemusíte? Pak jste „loajální vůči estébákovi“. Alespoň podle Pavla Šafra. Šéfredaktor Fora24 se neudržel na Twitteru. Iniciátor roušek v ČR Petr Ludwig mu připomenul, že roušky s vládou nemají mnoho společného. A to bylo ještě mírné. Ozvaly se také hlasy, že by Šafr jednu chytil od zdravotníků.

Asi nejviditelnější připomínkou toho, že Česko bojuje s koronavirem, jsou téměř všudypřítomné roušky. Ale právě to, že jsou roušky nošeny i tam, kde by se údajně nosit nemusely, vadí šéfredaktorovi Fora24 Pavlu Šafrovi. „Je potřeba zahájit chození bez roušek. Roušky jsou potupným výrazem loajality vůči vládě estébáka a zločince. Svobodný člověk nosí roušku v obchodech, v tramvaji a v nemocnici. Nikdy ji nemá v lese, na návsi a v parku. Vládní nařízení je třeba masově bojkotovat. A už se to děje,“ vyzval na Twitteru.

Je potřeba zahájit chození bez roušek. Roušky jsou potupným výrazem loajality vůči vládě estébáka a zločince. Svobodný člověk nosí roušku v obchodech, v tramvaji a v nemocnici. Nikdy ji nemá v lese, na návsi a v parku. Vládní nařízení je třeba masově bojkotovat. A už se to děje. — Pavel Šafr (@pavelsafr) April 28, 2020

Komentátor Alexandr Mitrofanov Šafrovi sdělil, že on roušku nosit bude: „Vláda je mi fuk. Chráním ostatní a podle možností taky sebe. Počítám s tím, že období zvýšeného nebezpečí potrvá do konce tohoto roku a nejspíše i potom. Takže roušku a všechno další mít budu. Není to výzva ani spor. Jen osobní informace.“

Vláda je mi fuk. Chráním ostatní a dle možností taky sebe. Počítám s tím, že období zvýšeného nebezpečí potrvá do konce tohoto roku a nejspíše i potom. Takže roušku a všechno další mít budu.

Není to výzva ani spor. Jen osobní informace. — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) April 28, 2020

„Já budu nosit roušku svobodně. A nikdo mi nebude nařizovat ji nenosit jenom proto, že se mu to nelíbí kvůli Babišovi. Vy si dělejte, co chcete, ale až se potkáme, tak chráněn budete vy díky mé roušce. Já bohužel dostanu svobodný zásah od vás. Děkuji vám za to,“ vyčetl Šafrovi vysokoškolský učitel Pavel Horváth.

Já budu nosit roušku svobodně. A nikdo mi nebude nařizovat jí nenosit jenom proto, že se mu to nelíbí kvůli Babišovi. Vy si dělejte, co chcete, ale až se potkáme, tak chráněn budete vy, díky mé roušce. Já bohužel dostanu dostanu svobodný zásah od Vás. Děkuji Vám za to. — Pavel Horvath (@Pavel_Horvath) April 28, 2020

Poslanec Pirátů Tomáš Martínek doplnil, že nosit roušky není nápad z Babišovy hlavy. Ale souhlasil, že určitá racionalizace by prospěla.

Vláda to jen okopírovala, ale racionalizaci nošení například u vody v létě to chce při dodržení bezpečné vzdálenosti to chce https://t.co/93jwMfzDy3 — Tomáš Martínek (@TomasMartinekCZ) April 29, 2020

„Bože, co je tohle za výblitek? Zmínit svobodného člověka a hned mu předepsat, co by měl a neměl dělat a kdy a kde? Hele, Babiše rozhodně nepodporuju, ale tohle, co jste napsal, je úplně mimo,“ vyčetl Šafrovi teoretický fyzik Aleš Černý.

Bože, co je tohle za výblitek? Zmínit svobodného člověka a hned mu předepsat, co by měl a neměl dělat a kdy a kde? Hele, Babiše rozhodně nepodporuju, ale tohle co jste napsal, je úplně mimo. — Aleš Černý (@Ales__Cerny) April 28, 2020

Ozval se i iniciátor nošení roušek v Čechách, spisovatel Petr Ludwig. „Aktuálně má v nějaké formě roušky povinné již 60+ států a několik největších měst v USA. Nemám pocit, že to má co dělat s naší vládou. Spíš je to proto, že to funguje jako jedna z mála věcí proti šíření koronaviru a zároveň to neomezuje ekonomiku jako lockdown,“ pravil věcně.

Aktuálně má v nějaké formě roušky povinné již 60+ států a několik největších měst v USA. Nemám pocit, že to má co dělat s naší vládou. Spíš je to proto, že to funguje jako jedna z mála věcí proti šíření koronaviru a zároveň to neomezuje ekonomiku jako lockdown. — Petr Ludwig #Masks4All (@PetrLudwig) April 28, 2020

Jsem si jistý, že kdybyste svůj rádoby udatný postoj prezentoval před mojí švagrovou, zdravotní sestrou, dostal byste takovou ránu, až byste vzal druhou o zem. — Freeman (@se_hlasi) April 28, 2020

Rouška dnes a zítra si pan Safr přestane mýt ruce. V pátek si už nebude ani měnit prádlo. A v neděli ani utírat prdel po velký. Je to rebel! — Světice (@Martink10190514) April 28, 2020

Někteří dokonce souhlasili s uvolněním pravidel roušek, ale protestovali, aby ho prosazoval zrovna Šafr. „Jdi do hajzlu, šmejde, tam, kde je hafo lidí (MHD, obchody atd.), ty roušky jsou zatím nutné, ale když jdu někde sám, tak ji mám dávno dole i bez navádění debilních pisálků, chce to jen používat mozek...,“ psal Radek Černý.

Jdi do hajzlu šmejde, tam kde je hafo lidí (MHD, obchody atd.) ty roušky jsou zatím nutné, ale když jdu někde sám, tak jí mám dávno dole i bez navádění debilních pisálků, chce to jen používat mozek ... — Radek Černý (@Radek1Radek1) April 28, 2020

„Vy jste ale blb. Kde jako třeba v Praze na návsi ji nosit nemusím? No nic... každý má svou hlavu, tak ať si to srovná sám, jo? Jen prosím, až se potkáme, tak mě neohrožujte, jo, a tu držku si zakryjte. Nebo si na krk pověsíte – Jsem negativní. Stejně vám to ale věřit nebudu,“ vzkázala Šafrovi Helena Schusterová.

Vy jste ale blb. Kde jako třeba v Praze na návsi ji nosit nemusím? No nic ... každý má svou hlavu, tak ať si to srovná sám, jo? Jen prosím až se potkáme, tak mě neohrožujte, jo, a tu držku si zakryjte. Nebo si na krk pověsíte - Jsem negativní. Stejně Vám to ale věřit nebudu. — Helena Schusterová (@helenasch58) April 28, 2020

„Jste nebezpečný psychopat a voda na mlýn všem fanatickým babišovcům a zemanovcům. Prosím, jděte se léčit,“ diagnostikoval Šafra jistý Gabriel Friedel.

Jste nebezpečný psychopat a voda na mlýn všem fanatickým Babišovcům a Zemanovcům. Prosím, jděte se léčit — Gabriel Friedel ?? (@gbrfrdl) April 29, 2020

