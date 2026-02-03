Nová Eva Holubová. Silná dohra křiku „Ať žije Pavel“

Jednou z hvězd na nedělní demonstraci Milionu chvilek pro demokracii byla 35letá herečka Sarah Haváčová, která roztleskávala dav do pokřiku „Ať žije Pavel!“ Pavla také prohlásila za nositele „vstřícného kulturního politického chování“. „My hrajeme důležitou roli, máme váhu, jsme důkazem, že budoucnost naší země a její směřování nám není lhostejné,“ prohlašovala herečka s poněkud manickou gestikulací.
„Víme, že svoboda, právní stát, demokracie, není zadarmo a jsme odhodláni demokracii chránit. Vystupujeme z řady, jdeme do měst, půjdeme do ulic. Víme totiž, že v těchto dnech pravda a láska víc než kdy jindy bojuje se lží a nenávistí. V pohádkách zvítězí dobro vždycky, v dějinách vždycky ne. A my máváme, ukazujeme prstem, abychom měli čisté svědomí a uděláme všechno pro to, aby dobro, slušné a laskavé chování v naší zemi zvítězilo.“
Sarah Haváčová na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii
Zdroj: Facebook
Haváčová je také podepsaná pod odpovědí ministru kultury Klempířovi, ve které ho spolu s Hynkem Čermákem, Jitkou Čvančarovou, Michalem Jagelkou a Alešem Cibulkou zvou na dialog do divadla Palace na Václavském náměstí.
Dopis umělců
Zdroj: Instagram Jitky Čvančarové
Pozvána do ČT
Ve stejný den se herečka objevila v Událostech, komentářích týdne, kde se střetla s bývalým ředitelem politického odboru Kanceláře prezidenta republiky, Ladislavem Jaklem. Jakl mínil, že to, co se odehrává mezi Macinkou a prezidentem je normální politika. „Musím zároveň říct: bohužel,“ dodal s tím, že se podobné věci nemají řešit „nočními obhroublými SMSkami“. Podle něho šel prezident na hranu svých kompetencí a dostal vzkaz. Jakl opět odsoudil formu vzkazu, ale reakce prezidenta byla dle jeho názoru „nechlapská“. „Od vojáka, od chlapa bych to tedy nečekal, že bude fňukat,“ prohlásil bývalý Klausův ředitel odboru, k velké nelibosti taktéž přítomné herečky Báry Štěpánové.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Byla pak tázána, zda Andreji Babišovi sedí role vyjednavače ve sporu Hrad/ministerstvo zahraničí. Nejdříve nevěděla, pak nejistě odpověděla: „Nemyslím si.“
Moderátorka se také ptala, zda prezident neměl Filipa Turka jmenovat, když například Václav Klaus Davida Ratha jmenoval i přes veškeré výhrady k němu. „Ne, neměl ho jmenovat. Pakliže ho tam nechce, tak má právo ho nejmenovat. Jak bylo řečeno, ústava to nevymezuje, na jak dlouho…“ uváděla herečka s dovětkem, že by se raději nevyjadřovala, když není politoložka. „Petr Pavel to dělá dobře,“ řekla ještě.
Ukrajina
U tématu války na Ukrajině chválila Čechy za to, že se složili na generátory a jiné pomůcky pro Ukrajinu sužovanou nedostatkem energie kvůli ruskému bombardování energetické infrastruktury. Moderátorka se pak ptala, jak dlouho ještě Češi budou schopni takto pomáhat. „No musíme až do peremohy, až do vítězství,“ použila herečka ukrajinské slovo. „To je jednoduchý. A jsme schopní, když můžou Ukrajinci, tak musíme i my, musíme za nimi stát a nadále je podporovat,“ řekla a dodala, že je načase „přestat fňukat“. „Já myslím, že jsme dost silný národ,“ pravila.
Další otázka zněla, zda je v pořádku nepřispět na Ukrajinu a nemít výčitky. Herečka prohlásila, že přispět je v pořádku a Evropa bude tak silná, jako její nejslabší článek. „V tuhle chvíli napadená Ukrajina. Ale my můžeme přispět nejenom finančně, ale když si půjdeme nakoupit rohlíky v obchodě a bude nám odpovídat prodavačka s ukrajinským přízvukem, tak že se na ni usmějeme a že nebudeme nepříjemní,“ mínila.
Téma Ukrajiny je herečce blízké. Jak uvedla v několika rozhovorech, na Ukrajinu se vydala na misi, kvůli které následně vstoupila do aktivních záloh.
Herci fušují do politiky
K tomu, jak v poslední době herečka vystupuje, se pro ParlamentníListy.cz vyjádřila komentátorka Karolína Stonjeková. „Česká kulturní fronta má novou Evu Holubovou – mladší, hezčí, ale bohužel má stále ty stejné manýry. Aroganci, pocit morální nadřazenosti nad plebsem, nulovou ‚páru‘ o politice, ke které se ale jinak s gustem vyjadřuje. To všechno okořeněno pocitem, že vedou svatou válku se zlem a nestojí přitom nikde jinde, než na bájné ‚správné straně‘,“ hodnotí Haváčovou.
„Je jedno, jestli je komunismus, protektorát nebo svobodná doba. Herci se chovají stále stejně, stejně poplatní režimu, ať je jakýkoli. Rozdíl je jen v tom, že dříve museli, ale teď dělají politickou agitku proto, že sami chtějí a jak v 50. letech budují kult osobnosti někomu, kdo by si bez přítele po boku ani nepřečetl smsku,“ shrnula. A ještě dodala: „Herec, fušující do politiky, je totéž, jako gynekolog samouk na porodním sále.“
A ozval se také herec Michal Gulyáš, který vyjadřování se k politicky angažovaným herečkám nepovažuje za jednoduché. „Každá, co se k ní zatím vyjadřovala, ukázala především své přednosti v tom, že je herečka. Což je dobře, aby se vědělo, že na to má, být herečkou, to zdůrazňuji, aby si to někdo nespojil, že má na to, mluvit o politice. Nechápu, jestli si tuhle vybrali soudruzi hodnotoví strážci politické linie umělecké pevnosti, nebo jestli se někomu mediálně ‚s vkusem‘ líbí, ale asi je shoda kmene na tom, že to je ta pravá, zapálená svíce statečnosti, věrnosti a důvěryhodnosti, osvětlující lepševicko-bolševicko-kartelovou úlohu našeho soudruha prezidenta ‚Karbanátka‘, aniž by tušila, kdo tady ve skutečnosti vykonává funkci prezidenta,“ říká pro ParlamentníListy.cz.
„Já vám to zjednoduším. Herec potřebuje pozornost. Když stojí před náměstím, kde je 90 tisíc lidí, jedno jestli minimálně třetina nerozumí, protože se turisticky přichomejtla, nebo se svolala mobily v azbuce, pro herce je to pozitivní adrenalin a chce toho víc,“ vysvětlil.
„Nšo-či pro chudý toho chce víc, a ještě víc, asi nejvíc, co unese! Tak jí to přejme, umožněme, podpořme to! Jen ať víc mluví, ať má více prostoru, ať si klíďo udělá talkshow ‚Politika v mé herecké šatně‘, nebo ať se o ní natočí dokumentární portrét ‚Biju v prsa – se!‘ – Budete to brát vážně? Budete se kvůli tomu zamýšlet nad dopadem zlatého deště na hlavy milovníků pokropené prostoty? Nechte blázny, ať stonají, oni jednou dostonají! Nestřílejme po Nšo-či!“ nabádá.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.