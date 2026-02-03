Nová Eva Holubová. Silná dohra křiku „Ať žije Pavel“

03.02.2026 11:14 | Komentář
autor: Karel Šebesta

„Ať žije Pavel!“ Asi největší ohlas ze všech herců a hereček na nedělní demonstraci Milionu chvilek pro demokracii měla herečka Sarah Haváčová, která pak chválu na Petra Pavla šla šířit i do Událostí, komentářů týdne na ČT. Tam ovšem narazila na Ladislava Jakla. Podle komentátorky Karolíny Stonjekové připomíná herečka svou kolegyni Evu Holubovou. „Mladší, hezčí, ale bohužel má stále ty stejné manýry. Aroganci, pocit morální nadřazenosti nad plebsem, nulovou ‚páru‘ o politice, ke které se ale jinak s gustem vyjadřuje,“ hodnotí Sarah Haváčovou.

Nová Eva Holubová. Silná dohra křiku „Ať žije Pavel“
Foto: Repro Facebook
Popisek: Herečka Sarah Haváčová na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii

Jednou z hvězd na nedělní demonstraci Milionu chvilek pro demokracii byla 35letá herečka Sarah Haváčová, která roztleskávala dav do pokřiku „Ať žije Pavel!“ Pavla také prohlásila za nositele „vstřícného kulturního politického chování“. „My hrajeme důležitou roli, máme váhu, jsme důkazem, že budoucnost naší země a její směřování nám není lhostejné,“ prohlašovala herečka s poněkud manickou gestikulací.

„Víme, že svoboda, právní stát, demokracie, není zadarmo a jsme odhodláni demokracii chránit. Vystupujeme z řady, jdeme do měst, půjdeme do ulic. Víme totiž, že v těchto dnech pravda a láska víc než kdy jindy bojuje se lží a nenávistí. V pohádkách zvítězí dobro vždycky, v dějinách vždycky ne. A my máváme, ukazujeme prstem, abychom měli čisté svědomí a uděláme všechno pro to, aby dobro, slušné a laskavé chování v naší zemi zvítězilo.“

Sarah Haváčová na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii
Zdroj: Facebook

Haváčová je také podepsaná pod odpovědí ministru kultury Klempířovi, ve které ho spolu s Hynkem Čermákem, Jitkou Čvančarovou, Michalem Jagelkou a Alešem Cibulkou zvou na dialog do divadla Palace na Václavském náměstí.

Dopis umělců
Zdroj: Instagram Jitky Čvančarové

Pozvána do ČT

Ve stejný den se herečka objevila v Událostech, komentářích týdne, kde se střetla s bývalým ředitelem politického odboru Kanceláře prezidenta republiky, Ladislavem Jaklem. Jakl mínil, že to, co se odehrává mezi Macinkou a prezidentem je normální politika. „Musím zároveň říct: bohužel,“ dodal s tím, že se podobné věci nemají řešit „nočními obhroublými SMSkami“. Podle něho šel prezident na hranu svých kompetencí a dostal vzkaz. Jakl opět odsoudil formu vzkazu, ale reakce prezidenta byla dle jeho názoru „nechlapská“. „Od vojáka, od chlapa bych to tedy nečekal, že bude fňukat,“ prohlásil bývalý Klausův ředitel odboru, k velké nelibosti taktéž přítomné herečky Báry Štěpánové.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

98%
1%
1%
hlasovalo: 5858 lidí
Haváčová naopak mínila, že je zcela v pořádku, že prezident zprávu zveřejnil. „Dneska jsme viděli, kolik lidí se za něj postavilo v naší společnosti a je mi líto slyšet, když je hrdina a chlap, který zachránil…“ prohlašovala Haváčová, ale Jakl ji přerušil, že sms zpráva nepřišla prezidentovi. „Nesouhlasím s tím, nelíbí se mi to a vy mi skáčete do řeči,“ vytýkala herečka Jaklovi se zdviženým prstem. Ten se bavil a ironicky prohlašoval, že se bojí, když na něho herečka mává prstem a zvyšuje na něho hlas a že kvůli tomu svolá tiskovou konferenci. „Pan prezident za mě je hrdina, není to voják, co fňuká, máme se o koho opřít, je to štít hodnot a slušnosti a arbitr dobrého člověka,“ dokončila herečka.

Byla pak tázána, zda Andreji Babišovi sedí role vyjednavače ve sporu Hrad/ministerstvo zahraničí. Nejdříve nevěděla, pak nejistě odpověděla: „Nemyslím si.“

Moderátorka se také ptala, zda prezident neměl Filipa Turka jmenovat, když například Václav Klaus Davida Ratha jmenoval i přes veškeré výhrady k němu. „Ne, neměl ho jmenovat. Pakliže ho tam nechce, tak má právo ho nejmenovat. Jak bylo řečeno, ústava to nevymezuje, na jak dlouho…“ uváděla herečka s dovětkem, že by se raději nevyjadřovala, když není politoložka. „Petr Pavel to dělá dobře,“ řekla ještě.

Ukrajina

U tématu války na Ukrajině chválila Čechy za to, že se složili na generátory a jiné pomůcky pro Ukrajinu sužovanou nedostatkem energie kvůli ruskému bombardování energetické infrastruktury. Moderátorka se pak ptala, jak dlouho ještě Češi budou schopni takto pomáhat. „No musíme až do peremohy, až do vítězství,“ použila herečka ukrajinské slovo. „To je jednoduchý. A jsme schopní, když můžou Ukrajinci, tak musíme i my, musíme za nimi stát a nadále je podporovat,“ řekla a dodala, že je načase „přestat fňukat“. „Já myslím, že jsme dost silný národ,“ pravila.

Další otázka zněla, zda je v pořádku nepřispět na Ukrajinu a nemít výčitky. Herečka prohlásila, že přispět je v pořádku a Evropa bude tak silná, jako její nejslabší článek. „V tuhle chvíli napadená Ukrajina. Ale my můžeme přispět nejenom finančně, ale když si půjdeme nakoupit rohlíky v obchodě a bude nám odpovídat prodavačka s ukrajinským přízvukem, tak že se na ni usmějeme a že nebudeme nepříjemní,“ mínila.

Téma Ukrajiny je herečce blízké. Jak uvedla v několika rozhovorech, na Ukrajinu se vydala na misi, kvůli které následně vstoupila do aktivních záloh.

Herci fušují do politiky

K tomu, jak v poslední době herečka vystupuje, se pro ParlamentníListy.cz vyjádřila komentátorka Karolína Stonjeková. „Česká kulturní fronta má novou Evu Holubovou – mladší, hezčí, ale bohužel má stále ty stejné manýry. Aroganci, pocit morální nadřazenosti nad plebsem, nulovou ‚páru‘ o politice, ke které se ale jinak s gustem vyjadřuje. To všechno okořeněno pocitem, že vedou svatou válku se zlem a nestojí přitom nikde jinde, než na bájné ‚správné straně‘,“ hodnotí Haváčovou.

„Je jedno, jestli je komunismus, protektorát nebo svobodná doba. Herci se chovají stále stejně, stejně poplatní režimu, ať je jakýkoli. Rozdíl je jen v tom, že dříve museli, ale teď dělají politickou agitku proto, že sami chtějí a jak v 50. letech budují kult osobnosti někomu, kdo by si bez přítele po boku ani nepřečetl smsku,“ shrnula. A ještě dodala: „Herec, fušující do politiky, je totéž, jako gynekolog samouk na porodním sále.“

A ozval se také herec Michal Gulyáš, který vyjadřování se k politicky angažovaným herečkám nepovažuje za jednoduché. „Každá, co se k ní zatím vyjadřovala, ukázala především své přednosti v tom, že je herečka. Což je dobře, aby se vědělo, že na to má, být herečkou, to zdůrazňuji, aby si to někdo nespojil, že má na to, mluvit o politice. Nechápu, jestli si tuhle vybrali soudruzi hodnotoví strážci politické linie umělecké pevnosti, nebo jestli se někomu mediálně ‚s vkusem‘ líbí, ale asi je shoda  kmene na tom, že to je ta pravá, zapálená svíce statečnosti, věrnosti a důvěryhodnosti, osvětlující lepševicko-bolševicko-kartelovou úlohu našeho soudruha prezidenta ‚Karbanátka‘, aniž by tušila, kdo tady ve skutečnosti vykonává funkci prezidenta,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

„Já vám to zjednoduším. Herec potřebuje pozornost. Když stojí před náměstím, kde je 90 tisíc lidí, jedno jestli minimálně třetina nerozumí, protože se turisticky přichomejtla, nebo se svolala mobily v azbuce, pro herce je to pozitivní adrenalin a chce toho víc,“ vysvětlil.

„Nšo-či pro chudý toho chce víc, a ještě víc, asi nejvíc, co unese! Tak jí to přejme, umožněme, podpořme to! Jen ať víc mluví, ať má více prostoru, ať si klíďo udělá talkshow ‚Politika v mé herecké šatně‘, nebo ať se o ní natočí dokumentární portrét ‚Biju v prsa – se!‘ – Budete to brát vážně? Budete se kvůli tomu zamýšlet nad dopadem zlatého deště na hlavy milovníků pokropené prostoty? Nechte blázny, ať stonají, oni jednou dostonají! Nestřílejme po Nšo-či!“ nabádá.

Psali jsme:

Matěj Stropnický: Koudelka, Kolář, Pojar a co se vlastně stalo v ČR
Ukrajina: Příměří dojednané Trumpem se zhroutilo
Svoloč u kormidla, psala Decroix ze Staromáku. Dostala lekci
Babiš nechce hnát prezidenta k soudu: „S Ústavním soudem máme své zkušenosti“

 

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/16703075854-udalosti-komentare-tydne/226411000380201/

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/spotlight-havacova/r~b693e09e324411f0b2180cc47ab5f122/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , ČT , Jakl , Pavel , Ukrajina , vláda , Holubová , Macinka , Milion chvilek pro demokracii , Milion chvilek , Haváčová

Váš názor? (Hlasovalo 7 čtenářů)

Je vám Sarah Haváčová sympatická?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Kdo se tu podle vás snaží rozvrátit vládu?

Podle mě se znemožňujete sami. Hlavně Motoristé. Prezident přeci výsledky voleb respektoval. Babiše jmenoval premiérem a jmenoval i ministry až na Turka. Proč je on alfou omegou všeho? A jestli za ním tak stojíte, proč prostě netlačíte na podání kompetenční žaloby? A ještě vám přijde na celé kauze S...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 41 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nová Eva Holubová. Silná dohra křiku „Ať žije Pavel“

11:14 Nová Eva Holubová. Silná dohra křiku „Ať žije Pavel“

„Ať žije Pavel!“ Asi největší ohlas ze všech herců a hereček na nedělní demonstraci Milionu chvilek …