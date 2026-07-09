Ústecký kraj: Tisíce běžců s rozsvícenými čelovkami,

Hlavním bodem programu jsou tratě 10 km (Night Run) či charitativní pětka (5 km v rámci Avon Běh). Trasa závodu velmi často téměř celá míjí městský ruch a vede kolem malebné vodní nádrže Matylda nebo přes půvabný rekreační areál Benedikt. Děti si zaběhnou svůj běh a nebo pak s rodiči nenáročnou tříkilometrovou trasu.
Tisíce běžců s rozsvícenými čelovkami, pohybující se v noční tmě, vytvoří hypnotizující světelnou podívanou odrážející se na hladině vody. Dvanáctý ročník NN Night Run v Mostě nabídne nezapomenutelnou zábavu pro všechny věkové kategorie.
Akce je podpořena Ústeckým krajem. Více informací na webu závodu NN NIGHT RUN MOST - NN Night Run
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