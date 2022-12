Novináři dostali na Twitteru zaracha, Jourová hrozí sankcemi. Ale to neměla dělat

reklama

Britská BBC upozornila, že miliardář Elon Musk nechal z pozice majitele Twitteru na této síti zablokovat několik novinářů pracujících v redakcích prestižních listů, deníků The New York Times, The Washington Post, i televize CNN.

„Když zlobili, byli suspendováni,“ napsal k tomu sám Musk. Aktivista Jack Posobiec k tomu doplnil, že Musk ve skupinové konverzaci prohlásil, že nebude tolerovat dvojí metr na novináře.

Evropská komise kvůli tomuto kroku pohrozila Muskovi sankcemi. Eurokomisařka Věra Jourová napsala, že nový zákon EU o digitálních službách vyžaduje „respektování svobody médií“. Jourová také označila Muskův krok za „znepokojující“.

„[Akt] EU o digitálních službách vyžaduje dodržování svobody médií a základních práv. To je posíleno v rámci našeho Aktu o svobodě sdělovacích prostředků,“ napsala. „Elon Musk by si toho měl být vědom. Existují červené linie. A brzy přijdou sankce,“ sdělila Jourová.

Sankce EU by mohly být uplatňovány na základě nového zákona o digitálních službách, který v současné době prochází Evropským parlamentem, ale mohl by začít platit již příští rok. Podle podmínek navrhovaného nového zákona bude Evropská komise moci uložit pokutu až do výše 6 % celosvětového obratu firmy, u níž zjistí, že porušuje její pravidla.

Sociolog Vojtěch Bednář nabídl na celou kauzu odlišný pohled. „Nemáte pravdu, ty účty se podílely fakticky na stalkingu, což je nejen proti pravidlům Twitteru, ale i EU,“ sdělil Věře Jourové přes Twitter.

Vzkaz Jourové poslal také europoslanec za ODS Jan Zahradil. „Paní komisařko Jourová, znepokojila vás podobně zjištění Twitter Files, která ukazují, že státní orgány zřejmě zasahovaly do mediálního obsahu? Nebo Vám je to jedno? Nebo se Vám to dokonce líbí?“ táže se.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ke kauze se vyjádřil i herní vývojář a zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra.

„Líbí se mi práce veřejnoprávních ‚novinářů‘ s informacemi. Přestože vědí, co se stalo a že jejich příspěvek 90 % čtenářů pochopí špatně, schválně ho tak napíšou, aby poškodili toho, kdo je zjevně a neskrývaně strašně sere a s kým v zásadě otevřeně vedou válku,“ poznamenal Vávra.

Poukázal na to, že Musk se vymezil proti novinářům poté, co vyšlo najevo, že mladý dvacetiletý student zveřejňoval polohu jeho letadla, což mohlo reálně ohrozit jeho rodinu.

„To samozřejmě v rozhlase vědí. A sami by řvali, kdyby někdo zveřejnil adresu a telefon toho, kdo tenhle post napsal a poštval na něj tisíce lidí. Přesto ale výběrem citace do příspěvku jasně dali najevo, o co jim jde. A kdo si bude stěžovat, tomu řeknou: ‚To my ne! To šéfredaktorka Washington Post! My informujeme o její reakci!‘,“ pokračoval Vávra.

Psali jsme: A je jasno. Politické nadržování v USA: Prozrazena vážná fakta Jak to chodívalo na Twitteru: Manipulace, Bidenovy žádosti. Musk to začal zveřejňovat Okamura (SPD): Vidíme, že EU prosazuje novou totalitu Okamura dohrává výměnu s Pekarovou: Ženou lidi do chudoby, sama to přiznala

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.