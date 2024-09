Novotný, Etzler, Hřebejk a další nad volebními výsledky. Úvahy o IQ, chcimírech a Rusku

Lukáš Valenta ve své reakci na výsledky voleb poukázal na to, že jsme postkomunistický a postsovětský stát, kde volby vyhrává mafie. „Jsme postkomunistický a postsovětský národ, kde vyhrává volby mafie. Přihlédněme k tomu prosím i ve druhém kole senátních voleb, do kterých se procpaly ,osobnosti’, které jsou na mafii napojeny a zlehčují zločinnost Ruska, jehož prvním zločinem bylo už jeho založení,“ napsal na Twitteru dělník politického marketingu Lukáš Valenta, který naposledy zasílal za svůj marketing faktury kandidátovi na senátora Marku Hilšerovi.

Tomáš Etzler, bývalý spolupracovník ČT i CNN, zapochyboval o inteligenci obyvatel České republiky. Podle něho je čtvrtina obyvatel na hranici retardace. „Podle dostupných výzkumů 25 – 28 % obyvatel ČR má IQ pod 90, což se klasifikuje jako intelektový podprůměr až retardace. No a pak jsou tady ty nebohé babičky a dědečkové, které ty hyeny jezdily oblbovat do domovů důchodců. Jiné vysvětlení nemám. Při účasti 30 % to dává smysl,“ nechal se slyšet na Twitteru tehdejší spolupracovník České televize a CNN Tomáš Etzler.

Režisér Hřebejk se zajímal o to, co udělal Dominik Hašek špatně, že nebyl zvolený nejlépe už v prvním kole, ale když nepostoupil ani do kola druhého. „,Politici to dělali špatně a voliči jim to právem spočítali.‘ Co dělal špatně pan Dominik Hašek a co dělala tak výborně paní Válková za stranu chcimírů?“ zeptal se režisér Jan Hřebejk.

Pozadu nezůstal ani štamgast politického i společenského bulváru Pavel Novotný. I on zkonstatoval, že za výsledky voleb stojí debilita národa. „Toto předvede národ, který má šesté nejlevnější potraviny v EU a hejtmany schopné tak, že si nezaslouží, že většina těch, co je sundala, ani neznala jejich jméno. Stejně jako to, které zvolili. Odmítám, že za to může Fiala. Může za to přirozená lidská debilita a omezenost,“ ukázal svou nespokojenost s volbami starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný.

