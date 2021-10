Novotný vytáhl na Vyskočila své zbraně. Sprostá slova. A herec se neudržel. Jak to dopadlo? Jen na PL

„Lidský hnojomet,“ vrací Ivan Vyskočil „úder“ starostovi Řeporyjí Pavlu Novotnému. Ten ho v minulých dnech poté, co herec na TV Prima uvedl, kdo pro něj v následujících volbách připadá v úvahu, označil za debila. Herec posílá přes ParlamentníListy.cz velmi rázný vzkaz nejen jemu, ale i Miroslavu Kalouskovi, který Vyskočilovu volbu také okomentoval. To se bývalému předsedovi TOP 09 asi příliš líbit nebude.

Ivan Vyskočil v pořadu na CNN Prima NEWS uvedl, že ohledně blížících se sněmovních voleb váhá mezi hnutím ANO, SPD, komunisty a Trikolórou. Prozradil také, že nejvíc by se mu líbila vládní spolupráce ANO a SPD. Jeho slova na některých místech vyvolala poměrně „bouřlivou“ reakci.

Debil! Lidský hnojomet!

Velmi drsně se na hercovu adresu vyjádřil řeporyjský starosta Pavel Novotný. „V uměleckých kruzích byl považován za debila od nepaměti. Tedy nezklamal,“ napsal na Twitter.

„Řeporyjec Pavka Novotný se po mém vystoupení do mne opřel svým ‚noblesním a roztomilým‘ slovníkem. Musím říci, že mi to téměř zalichotilo, protože pokud to u tohoto lidského hnojometu vyvolalo pobouření – vím, že stojím na té správné straně barikády!“ vzkázal rázně přes ParlamentníListy.cz starostovi Ivan Vyskočil.

Sametová revoluce? Byli jsme jen komparz! A Kalousek…

Vyjádřil se i ke slovům Miroslava Kalouska, který po hercově vystoupení na Twitter napsal: V září 1998 byla v reakci na „opoziční smlouvu“ založena Čtyřkoalice (KDU-ČSL, US, ODA, DEU). Místopředsedou DEU byl Ivan Vyskočil, občas jsem vedle něj seděl na poradách. Vymezoval se velmi militantně vůči M. Zemanovi a zejména vůči „bývalým komunistům a estébákům“.

„K tomu mohu říci jen to, že to nebylo až tak dlouho po roce 1990, kdy v nás stále přežívalo, že slova komunismus a socialismus byla pro nás jako červený hadr pro býka. Tehdy jsme ještě věřili na ‚sametovou revoluci‘, kterou jsme způsobili my jako lid. Dnes už čím dál jasněji vyplývá, že to byl předem dohodnutý převrat se vším všudy včetně dohodnutých loutek do vlády. My, jako prostý a naivní lid, jsme byli tenkrát jen užitečný komparz!“ říká roztrpčeně a pokračuje.

„Tento náš ovlivněný pohled na věci právě Kalousek záměrně zamlčuje včetně toho, že celá DEU vznikla jako opozice právě nikoliv proti Zemanovi, ale proti modrým strakám, tedy ODS, a to dávno před opoziční smlouvou. Ta se nám samozřejmě také nelíbila. O těchto věcech jsme na schůzkách tehdejší Čtyřkoalice mluvili. Rozhodně si o panu Kalouskovi myslím, že je velmi chytrý, dokonce až mazaný. A právě proto dovede s některými událostmi chytře ‚žonglovat‘. Takže pan Kalousek v rámci politické ekvilibristiky některé věci zamlčuje a některé opět zvýrazňuje. Ale myslím si osobně, že jeho paměť je poněkud zastřena politickým chtěním, dále pak dobou, neb už je to let, co od těch událostí uteklo, a pak, bez jakéhokoliv podceňování jeho inteligence, on už tehdy byl málokdy úplně střízlivý,“ nebere si servítky herec.

