Nový spolek na ochranu práv. Tentokrát ve zdravotnictví

Nová celostátní Odborná společnost lidských práv v biomedicíně oznámila zahájení své činnosti na tiskové konferenci v Brně. Založení spolku je přímou reakcí na aktuální dění kolem očkovací vyhlášky a národní strategie, o kterých se v těchto dnech vede debata uvnitř vládní koalice. Zakladatelé platformy varují, že v krizových situacích stát často zapomíná na základní demokratické principy.
„Jsme nezávislý odborný spolek zaměřený na ochranu lidských práv v oblasti zdravotnictví, biomedicíny a veřejného zdraví. Navazujeme na tradici občanské odpovědnosti a otevřeného dialogu,“ objasnila novinářka Angelika Bazalová.
Odcitovala v této souvislosti slova Charty 77: „Odpovědnost za dodržování občanských práv v zemi leží především na politické a státní moci. Ale nejen na ní. Každý nese svůj díl odpovědnosti za obecné poměry, a tedy i za dodržování uzákoněných paktů, které zavazují nejen vlády, ale i všechny lidi.“
Členové nového spolku věří, že zdraví není jen absence nemoci, ale celková pohoda člověka, dále že lidská bytost má vždy přednost před zájmy systému, vědy nebo institucí a že informovaná veřejnost je klíčem ke svobodné společnosti.
Covidová pandemie byla zkouškou
Hlavním impulsem pro založení Odborné společnosti lidských práv v biomedicíně byla zkušenost z pandemie, která představovala obrovskou zkoušku. „Odhalila, jak snadno můžeme v krizi zapomenout na základní principy, na kterých jsme naši společnost vybudovali, tedy Listinu základních práv a svobod a Úmluvu o lidských právech a biomedicíně,“ vysvětlila na zahajovací tiskové konferenci Bazalová s tím, že se debata v posledních letech nepřípustně zúžila na technické parametry a statistiky.
Situace na politickém poli je přitom značně napjatá, zejména kvůli nové očkovací strategii, kterou prosazuje ministerstvo zdravotnictví. Zatímco resort argumentuje potřebou zvýšit odolnost populace, vládní partneři i nově vzniklý spolek varují před nátlakem.
„V žádném případě nesmí být zneužíván takzvaný institut veřejného zdraví k nátlaku na jednotlivce. Svoboda člověka a jeho důstojnost jsou nedotknutelné,“ prohlásila jedna z členek nově vzniklého spolku ve své videozdravici. Společnost by se podle ní při uplatňování nátlaku ocitla na hraně totalitních systémů.
Kritika členů spolku směřuje i k tomu, jakým způsobem jsou vědecké poznatky interpretovány v právním prostředí. „Dnes už víme, že záleží na schopnosti navodit kolektivní imunitu u každé jedné vakcíny, protože u každé je to jinak,“ vysvětlila Bazalová.
Je podle ní nezbytné přesně posuzovat, kdy benefity pro společnost skutečně převažují nad individuálními náklady. „Někteří se stále drží svých zažitých znalostí, které patří někam do poloviny minulého století. Patří mezi ně i někteří právníci a soudci, kteří dnes prizmatem práva toto období hodnotí,“ dodala novinářka.
Protiváha státním institucím, které v posledních letech selhávaly
Předseda společnosti, imunolog Vojtěch Thon, zdůraznil, že činnost nového spolku musí stát na pevných mravních základech a kontinuitě s českou vědeckou školou. „Běží dnes o to, aby pohnutky jednání neležely nadále jedině nebo převahou v oblasti strachu a zvýhodnění, nýbrž v úctě k tomu, co je v člověku vyššího,“ citoval Thon slova filozofa Jana Patočky. Doplnil, že cílem není pouze kritika, ale hledání správné cesty v celospolečenské diskusi.
Spolek se chce v nejbližší době zaměřit na analýzu dostupnosti péče a transparentnost dat. Vědec Karel Drbal v této souvislosti upozornil na rizika spojená s digitálními databázemi.
„Je potřeba debatovat o tom, jakým způsobem budou ta data dosažitelná, pro koho budou dosažitelná a kdo bude rozhodovat o tom, jak se budou zpracovávat,“ varoval Drbal.
Nová platforma tak hodlá sloužit jako odborná protiváha státním institucím, které podle zakladatelů pod tlakem lobby či nedostatku odvahy v posledních letech selhávaly.
O založení Odborné společnosti lidských práv v biomedicíně Bazalová informuje také na svém facebookovém účtu.
Zdůrazňuje, že nově založená společnost se přihlásila k odkazu Charty 77, neboť hodlá veškeré kroky v oblasti medicíny a biopolitiky podrobovat přísnému přezkumu optikou základních práv a svobod zakotvených v Listině a Úmluvě o biomedicíně.
„Stejně jako Charta, i tato iniciativa staví do popředí závaznost Listiny základních práv a svobod a vyžaduje její důsledné dodržování jako nezbytnou podmínku demokratického fungování zdravotnického systému,“ uvedla novinářka.
Členem spolku se mohou stát lékaři, akademičtí pracovníci, výzkumníci nebo právníci a také právnické osoby.
„Pokud jste (zejména, ale nejen) lékaři, zdravotníci či farmaceuti, případně vědci v souvisejících oborech zvažte prosím svou účast, případně i jiné formy podpory naší práce,“ vyzvala Bazalová.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
COVID
Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.
Další informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.