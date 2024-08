Nový sport na olympiádě. Jako když prcháte před vosou, smějí se někteří

Breakdance byl letos zařazen mezi olympijské sporty. V této disciplíně se letos začátkem srpna představilo na šestnáct tanečníků a tanečnic. Jak ukázaly reakce na sociálních sítích, lidé tuto disciplínu neberou zcela vážně, jelikož někteří soutěžící působili při tanci v doprovodu hip-hopové hudby až komicky.

Jednou z nich byla 36letá tanečnice Rachael Gunn, Australanka s PhD s kulturálních studiích a „breakdance výzkumnice“. Video s jejím vystoupením doslova obletělo svět a stalo se předmětem posměšků..

„Já, když si uvědomím, že mám pod oblečením vosu,“ komentoval jedem z uživatelů sociální sítě X způsob tance Gunnové, při němž se doslova svíjela na zemi.

Mnoho dalších diskutérů se pozastavovalo, zda je vážně možné brát breakdance jako olympijskou disciplínu.

Objevily se však ale i názory, že Gunnová je skutečná špička ve svém oboru. „Nikdy není pozdě jít za svými sny! 36letá univerzitní lektorka s doktorátem z kulturálních studií Rachel ‚Raygun‘ Gunn je zřejmě nejlepší breakdancerkou v celé Oceánii,“ zazněl jeden z názorů.

