EU přijala už sedmnáct balíčků protiruských sankcí a připravuje osmnáctý. Ale tento prý musí pořádně bolet. Evropa musí vystoupit „ze své komfortní zóny“ a zvážit mnohem přísnější sankce vůči Rusku, řekl šéf Merzovy kanceláře agentuře Reuters.

Frei také podpořil výzvy k sankcím na plynovod Nord Stream přes Baltské moře.

Šéf Merzovy kanceláře obvinil Putina, že nemá v úmyslu usilovat o mír, a poznamenal, že i během mírových rozhovorů s Ukrajinou minulý týden v Istanbulu ruské útoky „pokračovaly ve stejné síle – dokonce se zintenzivnily“. „Hraje o čas,“ řekl Frei o ruském vůdci.

Frei uvedl, že nemůže vyloučit možnost, že by Německo mohlo zvýšit svou vojenskou pomoc Ukrajině ze 7 miliard eur (8 miliard dolarů) uvedených v návrhu rozpočtu na letošní rok. Jen nechtěl říct, o kolik by se pomoc mohla zvýšit.

Server Kyiv Independent dal najevo, že současné chování Ruska nepovažuje za překvapivé.

„My na Ukrajině jsme to samozřejmě věděli celou dobu, ale aby uspokojily požadavky mezinárodní diplomacie Moskva a Washington se zapojily do nyní více než dvouměsíčního mírového procesu, který nedosáhl ničeho jiného, než že prokázal, že ani jedna strana není ochotna udělat to, co je nezbytné k jeho dosažení,“ napsal v komentáři server Kyiv Independent.

„Tohle už nechceme,“ řekl 21. května ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a potvrdil tak to, co podle serveru řekl jeho šéf Trumpovi v telefonátu o dva dny dříve – že Kreml není připraven na mír na Ukrajině, protože věří, že válku vyhrává.

Kyiv Independent by očekával, že se 47. prezident USA opravdu hodně rozzlobí a uvalí na Rusko tvrdé sankce, protože ho naštve, jak ho ruský prezident Vladimir Putin tahal za nos.

„Jé, počkat, promiňte, tohle se mělo stát, kdyby v této situaci zbyla byť jen špetka logiky a slušnosti.“ Ve skutečnosti Trump sotva pokrčil rameny, zjevně spokojený s tím, že si nechává ruské příležitosti k vydělávání peněz, zatímco nejnovější sankce EU jsou tak neúčinné, že je na samotné Ukrajině, aby bloku vysvětlila, jak by se je mohla pokusit zpřísnit. Začíná to trochu vypadat, že navzdory veškeré rétorice je jediným hráčem, který si skutečně přeje, aby válka skončila, Ukrajina,“ stojí v komentáři serveru Kyiv Independent.

Server připomněl, že duben 2025 byl jedním z nejkrvavějších měsíců pro civilisty, během totální invaze na Ukrajinu – bylo zabito nejméně 209 civilistů, včetně 19 dětí, a 1146 dalších bylo zraněno, to vše ruskými raketami, drony a bombami. Naproti tomu 8. května, kdy mělo platit příměří vyhlášené Putinem v rámci oslav 80. výročí konce Velké vlastenecké války zemřeli jen 2 lidé. To podle serveru prokazuje jednu věc. Odpovědnost za decimaci Ukrajiny nese Rusko a je v silách Ruska tuto decimaci kdykoli zastavit.

Podle serveru Kyiv Indpendent drží v rukou důležité karty Američané, kteří mohou uvalit opravdu přísné sankce na Rusko.

Ukrajinský bloger vystupující pod jménem Tatarigami, který se představuje jako někdejší ukrajinský důstojník, tvrdí, že by situaci na Ukrajině mohla změnit ještě jedna věc. Kdyby vojáci EU přímo vstoupili do války na Ukrajině.

„Ukrajina by mohla potenciálně změnit průběh války, pokud by evropské síly vstoupily do země a přímo se zapojily do bojů proti ruským jednotkám. Vzhledem k tomu, že takové zapojení je však stále velmi nepravděpodobné, očekává se, že současný směr války bude pokračovat,“ napsal Tatarigami.

