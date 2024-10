O čem učit české děti? O klimatu. Nebo o Kuciakovi. A na to bere asociace peníze od USA

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd si zkráceně říká „Občankáři“. Vznikla v roce 2014. „Za nejzásadnější důvod shledáváme především snižování občanského (sebe)vědomí a schopnosti orientovat se v současném společenském dění u žáků všech typů škol,“ vysvětlují na svém webu.

Instituce si klade za cíl nejen vystupovat za učitele občanské výchovy, ale také formulovat jejich cíle.

„Asi nejvýraznějším rysem oproti ostatním předmětům je důraz na reflexi současného společenského dění. Proto se od občanské výchovy v dnešní době očekává, že bude žáky připravovat na život v 21. století a současně vést k dodržování morálních a právních hodnot. Problém, se kterým se však často setkáváme, je, že se tak v mnoha případech ani vzdáleně neděje. Na základy práva, finanční gramotnost, získání politické orientace, porozumění vlastní osobnosti, médiím a mezinárodní situaci máme na řadě škol prostor jednu hodinu týdně, protože důraz je kladen na jiné předměty,“ vysvětlují svou vizi občanské výchovy.

Na jejich stránkách lze najít výukové materiály, které žákům objasňují současný svět. Například nabízí materiály o novinářské práci na Slovensku, v Polsku či v Bělorusku. „Lekce jsou vytvářené tak, že je zvládne použít i učitel/ka, který/á nemá hluboké politicko-historické znalosti o jednotlivé zemi,“ ujišťuje.

Učitelé tak dostanou „aktuální vstupy do politických situací jednotlivých zemí skrze optiku médií, v přednášce vždy dostanete i historický kontext“. Třeba materiály o Slovensku spoluvytvářel Peter Bárdy, šéfredaktor zavražděného Jána Kuciaka.

„Lekce si klade za cíl skrze příběh zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové představit systém, který dlouhodobě fungoval na Slovensku, kdy struktury připomínající mafii vytvořily tzv. stát ve státě, čímž ho ukradli svým občanům, kořeny systému sahají až do dob minulého režimu. Lekci uvede rozhovor s Peterem Bárdym, který je určen učitelům, ale ti link klidně mohou zaslat i svým žákům,“ vysvětlují lekci o Slovensku.

Další sérií, kterou web učitelům nabízí, je balíček seminářů Klimarádi, který kombinuje témata ochrany klimatu, aktivního občanství a práva. Do školy si lze objednat dvojici lektorů z projektu Klimažaloba, z nichž jeden je specialistou na vzdělávání, druhý na právo.

Vedle toho se snaží Asociace vstupovat i do tvorby vzdělávacích programů občanské výchovy, což bylo aktuální zejména letos, při tvorbě nových „osnov“ ministra Beka.

A účastní se též veřejných debat, jak má občanská výchova vypadat. Na konci září se její zástupci třeba účastnili konference v Poslanecké sněmovně Role škol a občanského vzdělávání v době poznamenané válkou a represemi, pořádané poslanci Matějem Ondřejem Havlem z TOP 09 a Evou Decroix z ODS.

V červenci Asociace pořádala Letní školu, jejíž část byla věnována výkladu o NATO. Školení proběhlo v Americkém centru a financováno bylo z grantu Velvyslanectví USA.

Asociace ocenila skvělou inspiraci pro využití sovětských karikatur nepřítele, které ukazují obrazy nepřítele a děti na ně dobře reagují, stejně jako přednášku o tématu informačních hrozeb.

Asociaci lze nalézt jako subjekt, podpořený vládou USA. Měla čerpat částku 125 tisíc dolarů, a to ve čtvrtém kvartálu roku 2023. Na opakované dotazy ParlamentníListy.cz nedostaly odpověď, na jaký účel byly tyto peníze použity, ale je celkem pravděpodobné, že z těchto prostředků bylo financováno zmíněné školení.Jak pro ParlamentníListy.cz uvedla ředitelka Asociace Tereza Vodičková, Občankáři od počátku využívají grantových výzev, které se jim pro jejich činnost nabízejí.

V registru smluv lze u tohoto spolku dohledat dotaci ve výši 6.227.989 korun v roce 2017 a dotaci ve výši 3.858.620 korun v roce 2020.

Kromě toho je činnost Asociace financována i z drobných osobních příspěvků dobrovolníků.

Ověřit zdroje financování z obchodního rejstříku bohužel není možné.

Možností nabízených vládou USA využívají i členové Asociace. Třeba zakládající členka Irena Eibenová letos získala Fulbrightovo stipendium na University of Wisconsin.

Kolonie...

Je však otázkou, zda by měla být právě organizace, usilující o výchovu k sebevědomému občanství, využívat dotačních titulů od cizích zemí.

„Samozřejmě, že v nezávislém státě by bylo nemyslitelné, aby nějaká zahraniční nadace ovlivňovala výuku k občanství. Jenže Česká republika není nezávislým státem, takže není nejmenší důvod k rozhořčení,“ řekl k tomu pro ParlamentníListy.cz sociolog Petr Hampl.

Ukazuje to podle něj, jak funguje náš vztah s centrální mocností. „Není to čistý kolonialismus v tom smyslu, že kolonizátor formálně přebírá politickou moc, a s ní také odpovědnost za situaci v kolonii. To obnáší na jedné straně drancování, ale na straně druhé stavbu dálnic, nemocnic, univerzit apod. V rámci takového modelu by byly peníze předány přímo české vládě spolu s instrukcí, jak má občanská výchova vypadat,“ vysvětluje sociolog.

Model uplatňovaný v České republice je ale podle něj jiný.

„Model aplikovaný v České republice se podobá více ovládaní závislých území, jak to Spojené státy dělaly v Latinské Americe. Území, kde působí mnoho amerických korporací (často konkurenčních) a mocenských skupin a každá realizuje svoje zájmy, aniž by to bylo centrálně řízeno. Americké bezpečnostní složky jen dozírají, aby někdo nedělal Američanům problémy. Tedy chaos. Obávám se, že je to model pro ovládané země horší než přímý kolonialismus,“ uzavírá Hampl.

„Je třeba počkat na výsledek amerických voleb a doufat, že Trump tyhle sorošovské manýry zastaví," věří politik SPD Jan Čížek. „Není to jen u nás, problémy jsou všude po světe, kam jejich lačná ruka sáhla. Je to systém," dodává. Systém má podle něj za úkol zmanipulovat mládež, aby byla povolnější k jejich megakorupci. „Nechají si to vysvětlit. Vlastním rodičům pak nevěří. Je na příští vládě, aby těmto praktikám učinila přítrž a jakékoliv politické ovlivňování škol zatrhla," říká pro ParlamentníListy.cz.

Poslankyně ANO Ivana Mádlová to vidí jako méně alarmující. „Záleží na tom, jak grant asociace využije, jak bude vypadat obsah vzdělávací akce a její průběh. Asociace je klasická NNO a je tudíž na ní, koho požádá o grant či jinou finanční podporu. Za mne je důležité, aby témata do škol nabízela a realizovala demokratickým přístupem, jak veřejně deklaruje, tzn. seznámit učitele i žáky s různými pohledy, přístupy, historickými souvislosti, učit je kritickému myšlení a nechat je diskutovat. Vedení školy by mělo tento přístup ve výuce vyžadovat ve všech tématech a ověřovat si, že se tak děje," soudí.

„Granty velvyslanectví různých zemí slouží, dle očekávání, k propagaci kultury, k podpoře různých vzdělávacích akcí a mají prohlubovat porozumění mezi danými zeměmi. Benefitů může být celá řada od poznávání různých kultur, zvyků, života až po výměnu zkušeností, zlepšování jazykové vybavenosti apod. Negativním jevem může být záměrné jednostranné podávání konkrétního tématu bez možnosti kritického myšlení a diskuse nad různými pohledy, názory či historickými souvislostmi. Umožnit diskusi o různých pohledech odborníků i o opačných názorech považuji za zásadní. Pokud se tak neděje může jít i o vnucování jednoho pohledu na věc. Omezovat či dokonce bránit zkoumání problému žáky z různých úhlů má negativní dopady na jejich rozvoj, stejně tak na rozvoj celé společnosti. Přestane se rozvíjet a ztrácí konkurenceschopnost. Jakákoli ideologizace školství je škodlivá," shrnuje pro ParlamentníListy.cz Mádlová.

Poslanec Jaroslav Foldyna poznamenává, že „sto tisíc dolarů na další vymývání mozků českých dětí je odměna USA za desítky miliard dolarů, které jejich rodiče premiér Fiala donutil do USA na podporu tamního zbrojního průmyslu“.

„Jsme zkrátka kolonie a nikdo už se to ani nesnaží skrývat,“ zhodnotil Jaroslav Foldyna.

