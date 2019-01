O „luxusně nejlevnější“ nabídku v tendru na nového provozovatele českého mýta se začne zajímat policie, zjistil Ekonomický deník

Typickým příkladem je výběrové řízení na nového správce českého mýta. I zde vyhrála nejlevnější nabídka. Ale byla opravdu nejlepší? Využilo ministerstvo dopravy, které toto výběrové řízení organizovalo, všechny možnosti k výběru pro stát nejvýhodnějšího správce mýta? Ministerští úředníci jsou přesvědčeni, že ano, na druhé straně jim hrozí žaloby a trestní stíhání.

Před Vánocemi bylo podáno na ministra dopravy Dana Ťoka trestní oznámení, včera se na stránkách Česká justice, kde tento případ sleduji od začátku, objevil se další vývoj tohoto případu. Vrchní státní zastupitelství, které bylo příjemcem trestního oznámení, ho prý shledalo důvodným a přikázalo ho k dalšímu šetření na Městské státní zastupitelství v Praze.

Podle zjištění Ekonomického deníku je předmětem trestního oznámení postup při zadávání veřejné zakázky na provozovatele mýtného systému po roce 2020. Oznamovatel navrhuje, aby šetření bylo vzhledem k závažnosti postoupeno Národní centrále proti organizovanému zločinu, Službě kriminální policie a vyšetřování. Navrhuje rovněž vysvětlení od všech potenciálních svědků. Podle informací Ekonomického deníku by měl na otázky odpovídat hlavně ministr dopravy Dan Ťok (nestraník za ANO), který za většinu kontroverzních rozhodnutí v kauze odpovídá.

„Je možné se domnívat, že jednání zadavatele mohlo být vedeno snahou manipulovat s jemu sdělenými informacemi dle jeho potřeb, resp. s cílem uzavřít smlouvu s účastníkem vybraným v rozporu se zásadou péče řádného hospodáře, resp. v rozporu s povinností řádně spravovat cizí majetek,“ uvádí se v trestním oznámení, jehož kopii má Ekonomický deník k dispozici.

Podle něj tak Ministerstvo dopravy smlouvu s konsorciem Czech Toll (PPF a Sky Toll provozující mýto na Slovensku) uzavřelo v rozporu se zásadou péče řádného hospodáře, čímž mohlo dojít k porušení zákonem uložené povinnosti řádně spravovat majetek České republiky a také ke vzniku škody na majetku České republiky, která několikanásobně převyšuje škodu velkého rozsahu.

Ekonomický deník si ve svém článku také všímá zajímavého posledního zasedání Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který měl na svém posledním jednání jako jeden z bodů informace ministerstva dopravy o stavu mýtného tendru. Obsáhlá informace náměstka ministra dopravy Kopřivy ale zmínku o trestním oznámení neobsahovala. Poslanec Martin Kupka (ODS) se proto náměstka Kopřivy na trestní oznámení zeptal: „Z veřejných zdrojů vím, že na ministerstvo dopravy bylo podáno trestní oznámení kvůli možnému maření výkonu úředního rozhodnutí a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Víte o něm a máte k němu nachystány argumenty?“ ptal se Kupka náměstka ministra dopravy Jakuba Kopřivy.

Ten byl podle Ekonomického deníku otázkou velice překvapen. „Podle informací, které s kolegou mám, tak na ministerstvo zatím žádné trestní oznámení podáno nebylo. Nebo aspoň já s kolegou jsme nebyli vyzváni k tomu, abychom podali vysvětlení. Nebylo by to poprvé. V souvislosti s tímto tendrem jsem na výsleších strávil 300 hodin. Víme o tom, že bylo podáno trestní oznámení na členy rozkladové komise ÚOHS. Ale o tom, že by bylo podáno nové trestní oznámení na ministerstvo, tak prozatím opravdu nevím,“ řekl poslancům Kopřiva.

Martin Kupka se však nenechal odbýt a ptal se ještě podrobněji na jednu z výtek obsaženou v trestním oznámení, a sice že ministerstvo, ač zvolilo zadání formou jednacího řízení s uveřejněním, které umožňuje s uchazeči o veřejnou zakázku dále vyjednávat o ceně, možnosti nevyužilo.

To, že to ministerstvo dopravy neudělalo, kritizoval již dříve v rozhovoru pro Ekonomický deník šéf Kapsche Karel Feix. „Oznámili jsme okamžitě po zveřejnění nabídek, že jsme připraveni jednat a nabídnout výhodnější cenu a řešení v rámci soutěžního dialogu. Na to nikdo nezareagoval. Navíc podotýkáme, že v zadávací dokumentaci byla celá řada neurčitostí. Ministerstvo v rámci námitkové komunikace o zadávacím řízení sdělilo, že neurčitosti mohou být odstraněny v rámci dialogu po obdržení předběžných nabídek. To se nestalo. Prostě vzali firmu s nabídkou 10,75 miliardy a více je nezajímalo. Dokonce ani neprostudovali další nabídky, které mohly mít lepší technické řešení. Nikomu z účastníků již nedali šanci nabídnout státu lepší podmínky a nižší cenu,“ řekl tehdy pro Ekonomický deník šéf Kapsche Karel Feix.

Nevyužití dialogu pak podle Ekonomického deníku náměstek Kopřiva před poslanci z Kontrolního výboru zdůvodnil časovou tísní. Pokud by podle něj ministerstvo dopravy zahájilo soutěžní dialog, nebyl by vítěz vybrán včas. „Po přijetí prvních nabídek ministerstvo získalo podle Kopřivových slov luxusní nabídku, kterou se rozhodlo akceptovat. „V porovnání s dnešními podmínkami nám tato nabídka přišla luxusní – zejména na provozních nákladech. Dneska platíme 1,5 miliardy ročně, tady jsme dostali nabídku na 770 milionů, proto jsme se rozhodli jí využít,“ dodal podle Ekonomického deníku náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva.

Kapsch ale nabízel cenu ještě o 250 milionů nižší a tvrdí, že státu nyní vznikla škoda mimořádného rozsahu. Kapsch opakovaně zpochybnil i časové hledisko, na které se odvolává ministerstvo dopravy. Naopak poukázal na neobvyklou horlivost představitelů ministerstva vedoucí k uzavření smlouvy s konsorciem Sky Toll/Czech Toll, podivuje se v závěru Ekonomický deník.

Jak asi dopadne v případě mýta tato sázka na nejlevnější cenu? Ještě, že stále máme stávající mýtný systém, který vloni před vyhozením do šrotu, vybral pro stát rekordní částku 10,8 miliard korun.

