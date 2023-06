Očkovací „covid-buzerace“: EU učinila nový krok. Jde o budoucnost

reklama

Ale systém digitálních certifikátů očkování proti covidu evidentně zůstal zachován. A co více, bude se rozšiřovat a sloužit WHO.

Včera Evropská komise a Světová zdravotnická organizace oznámily zásadní dohodu v oblasti digitální péče o zdraví. V červnu totiž má Světová zdravotnická organizace převzít evropský systém certifikátů, aby mohla založit globální systém, který má „umožnit globální mobilitu a chránit občany po celém světě před současnými a budoucími zdravotními riziky“.

„Je to základní kámen Světové sítě zdravotnických certifikátů WHO, která vyvine široké spektrum digitálních produktů, aby se zlepšilo zdravotnictví pro všechny,“ uvádí Evropská komise. Tato iniciativa je založena na Evropské globální strategii pro zdraví a strategii členů WHO v oblasti digitalizace zdravotnictví a následuje dohodu eurokomisaře Kyriakidese a šéfa WHO Ghebreyesuse o strategické spolupráci. „To nadále posiluje robustní a multilaterální systém, který má ve svém jádru WHO a pohání ho silná Evropská unie,“ prohlašuje Evropská komise. Zároveň slibuje, že bude úzce spolupracovat na vývoji, správě a zavedení tohoto systému WHO, protože Evropská komise má prý „bohaté technické zkušenosti v tomto oboru“. „První krok je, že současné digitální certifikáty Evropské unie budou nadále efektivně fungovat,“ dodává.

Evropská komise se chválí, jak důležité byly digitální certifikáty v boji proti covidu a v zajištění pohybu přes hranice. Její systém je prý na světě nejpoužívanější a díky open-source základně bylo do něj možné zapojit i země mimo EU. Dodává, že WHO od začátku radila, jak mají certifikáty vypadat.

„Aby se zvýšila globální připravenost na zvyšující se zdravotní hrozby, WHO zakládá světovou síť zdravotnických certifikátů,“ uvádí s tím, že tento systém bude založen na principech a rámci evropského digitálního covid certifikátu a na sdílených technologiích. WHO si prý vytvoří vlastní strukturu, která umožní světu „těžit ze sjednocení digitálních certifikátů“.

„To zahrnuje vytvoření standardů a potvrzení digitálních podpisů, aby se zabránilo podvodům. WHO tak nebude mít žádná další osobní data, ta zůstanou exkluzivně vládám,“ slibuje komise. Globální systém se má spustit už v červnu a bude se vyvíjet v následujících měsících.

Kromě toho Evropská komise oznamuje, že bude s WHO spolupracovat v oblasti digitalizace zdravotnictví. Například kdyby se digitalizoval Mezinárodní očkovací průkaz. Jeho digitalizace je podle komise nezbytná pro zlepšení zdraví občanů po celém světě.

„Tato spolupráce je založena na společných hodnotách a zásadách transparentnosti a otevřenosti, inkluzivity, odpovědnosti, ochrany údajů a soukromí, bezpečnosti, rozšiřitelnosti na globální úrovni a spravedlnosti. Evropská komise a WHO budou spolupracovat na podpoře co největší míry participace a přijetí na celosvětové úrovni. Zvláštní pozornost bude věnována spravedlivým příležitostem pro účast těch, kteří to nejvíce potřebují: zemí s nízkými a středními příjmy,“ říká komise závěrem.

