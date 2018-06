Od Jana Čulíka: Přiznám se, že jsem Donalda Trumpa hrubě podcenil

„Nyní čas ale ukáže, zda Spojené státy svým závazkům dostojí,“ dodává Veselý, podle kterého mají severokorejci mají mnoho pádných důvodů, proč Bílému domu nevěřit. Podle jeho slov je pozoruhodné, že se Donald Trump dokáže do krve pohádat se svými evropskými spojenci a zároveň navazovat diplomatické vztahy s různými diktátory a autoritáři. „Donalda Trumpa jsem hrubě podcenil, když jsem se domníval, že jeho setkání se severokorejským lídrem Kim Čong-unem nedopadne dobře,“ píše ve svém komentáři pro Britské listy.

Zároveň ale uznává, že uzavření historické dohody mezi Spojenými státy a Severní Koreou je mnohem rozumnější počin než Trumpovy a Kimovy dětinské výhrůžky, jež mohly vyvolat katastrofální světový konflikt. „Jestliže Pchjongjang již zmrazil svůj jaderný program, zastavil testy mezikontinentálních balistických raket a zničil jediný areál, kde testoval své jaderné zbraně, je nyní na Washingtonu, aby svá vzletná slova proměnil v činy,“ uvedl Veselý.

Donald Trump sice na tiskové konferenci přislíbil, že Spojené státy ukončí pravidelná vojenská cvičení americké a jihokorejské armády, ale to neznamená, že je vyhráno. „Známe své pappenheimské. Ať si o Severení Koreee a tamním despotickém režimu můžeme myslet cokoliv, dlouhá desetiletí usiluje o normalizaci vztahů se Spojenými státy,“ připomněl.

KLDR vyjednává z pozice nepoměrně slabšího hráče a Kimův atomový pašalik hraje o svůj holý život, přičemž může hodně ztratit, ale naopak i získat, míní publicista. „Donald Trump se nyní prsí dalším skvělým „dealem“ a mezinárodní analytikové opět vyjadřují pochybnosti, zda se lstivému severokorejskému diktátorovi dá věřit,“ řekl s tím, že Washington začal brát Pchjongjang vážně, teprve když KLDR vyvinula mezikontinentální balistické rakety schopné zasáhnout území Spojených států.

Poukázal také na to, že klíčová je rovněž diplomatická ofenziva jihokorejského prezidenta Mun Če-ina. „Jeho administrativa v roce 2013 zásadně přehodnotila dosavadní nepřátelský kurs vůči Severní Koreji a zahájila s ní slibné rozhovory,“ zdůraznil a dodal, že mezinárodní analytikové a mainstreamové sdělovací prostředky by se naopak měli ptát, zda Donald Trump, který roztrhal funkční jadernou dohodu s Íránem a rozhádal se se svými obchodními partnery na summitu G7, tuto přelomovou dohodu dodrží.

„Přestože je zdravá skepse na místě, jakákoliv dohoda je lepší než nikam nevedoucí drakonické sankce či fatální vojenský konflikt,“ uzavřel s tím, že desítky let izolovaná KLDR by se nyní mohla pomalu, ale jistě začít otevírat světu, což by koneckonců mělo pomoci také Severokorejcům, kteří trpí pod Kimovou diktátorskou knutou.

