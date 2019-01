Od deseti k pěti: Katastrofa TOP 09 se prohlubuje. Nové a vážné informace

Že by důvody byly ekonomické, Pospíšil popřel: „Všechny platby byly včas, nemáme žádné dluhy, odchod nijak nesouvisí s ekonomickou situací. Je podle mě dán politickými důvody, zkrátka Sokol nechce, aby opoziční strana byla v baráku ve chvíli, kdy žádá o státní dotace, jen to klidně napište,“ vyjádřil se předseda TOP 09. Strana podle něj nemá žádné dluhy a je ekonomicky zdravá, výpověď přišla ze strany Sokola. Prý nejsou v problémové situaci, kdy by strana musela opustit své sídlo, mají několik nabídek. Fotogalerie: - Pěstí do Putina

A ozval se i místostarosta ČOS Lomecký, bývalý člen TOP 09: „Já jsem nastoupil ve chvíli, kdy skončil můj mandát na radnici, což bylo okolo 1. prosince, oni tu výpověď dostali, nemýlím-li se, v listopadu. Ty dvě věci jsou si sice časově blízké, ale jinak je to čirá spekulace, že jde o nějakou pomstu,“ tvrdí s tím, že nebyl účastníkem rozhodnutí. Jako důvod svého odchodu z TOP 09 uvedl, že strana měla hodnotové desatero, na kterém byla založena. A po volbách se místo koalice s ODS spojila s Piráty a s hnutím Praha sobě Jana Čižinského, což Lomeckému vadilo.

Ovšem Jiří Pospíšil má jiný názor: „Lomecký byl člověk, jehož politika stranu poškozovala, permanentně jsme řešili nějaké kauzy, prohrál volby na Praze 1 a uražený odešel. Najednou se mu přestala líbit politika TOP 09. Odchází s výroky, že nechce být ve straně, která je v koalici s Piráty a s panem Čižinským. Jsem hrdý na to, že TOP 09 byla součástí Spojených sil pro Prahu, a umožnilo to, že se mohly dát dohromady strany, které nebyly zatím odpovědné za chod magistrátu.“

autor: kas