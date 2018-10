Odchod Merkelové: Teď na nás Německo nebude brát ohled, bojí se TOP 09. Z ODS přišla tvrdší slova

„Malý krok pro člověka, velký pro… Evropu... Úplně chápu, že se paní Merkelová rozhodla po ‚nedostatečně vyhraných volbách‘ směřovat svou kariéru ke konci. Dalo by se dlouze elaborovat, proč tomu tak je, a názory na to by se asi různily,“ zmínil Niedermayer.

„Pro nás je ale důležité pochopit, co pro nás odchod člověka, kterého většina politiků označila za zdroj snad ‚všech možných trablů‘ (ale který byl podle mne spíše svorníkem dnešní rozhádané společné Evropy a tím, kdo náš region často chránil), bude znamenat. Nejen proto, že jsem s tímto hodnocením nesouhlasil, mám pocit, že změna bude pro nás ‚náročná‘,“ dodal Niedermayer.

Jak uvedl, domnívá se, že politika Německa „po Merkelové“ bude více proněmecká a prokorporativní. „Bude brát menší ohled na ostatní země, a ještě méně na ty, které v dnešním světě bloudí a jsou s to si svými kroky způsobit újmu,“ dodal.

„Jakkoliv prakticky každá vláda ‚hraje své tak zvané zájmy‘ a ‚její firmy‘ ovlivňují ‚její postoje‘, v případě velké země (resp. té nejsilnější) značí tato politika něco trochu jiného. Je účinnější, a proto může vést k napětím. Tlak na prosazení vlastních cílů, v případě těch větších, sdílených s dalšími velkými zeměmi (ale nikoliv nutně se všemi), bude zvyšovat možnost rozštěpení Unie na ‚pomalou a rychlou‘. Z té pomalé se postupně stane ‚neunie‘. Menší Unie bude pak více dominována velkými zeměmi, což zostří vztahy s těmi menšími, hlavně tehdy, pokud si velké budou pomáhat silou, kterou jim velikost dává,“ míní Niedermayer.

„Jinými slovy, a doufám, že se mýlím, ve světě ‚po Merkelové‘ bude mnohem důležitější, abychom pochopili, o co jde, a opravdu dělali to, co je naším zájmem. Tedy podíleli se na tom, aby Unie byla jednotná, byla s to rozhodovat a neštěpila se. Je to velký úkol, zvláště pokud pohlédneme na realitu naší dnešní politiky. Ale selhání v něm by bylo naší historickou chybou. A je možné, že prostor pro chyby bude velmi malý,“ uzavřel s tím, že vláda kancléřky, která nebude šéfkou strany a bude „na odchodu“, bude vládou slabou. A i to je pro dnešní Unii podle Niedermayera zpráva dosti špatná.

„Příliš pozdě pro Evropu – a příliš brzo pro nás. Kdyby odešla před svým Willkomen z roku 2015, měli bychom méně starostí. Na druhou stranu je však skoro zřejmé, že po ní přijde ještě větší ‚sekáč‘, se kterým budeme mít ještě více práce. Docela by mě zajímalo, jaký plánuje politický důchod. Prezidentské křeslo? Anebo si jen potvrdí svou neformální pozici šéfky EU prezidentským křeslem v Bruselu? Obávám se, že báječná léta pod psa s Angelou ještě nekončí...“ podotkla poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková.

