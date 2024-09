Ódéesák podpořil kandidáta ANO. Proti Fialovi. „On je s ním kamarád,“ vysvětlovali

V obvodu Mladá Boleslav se do druhého kola senátních voleb probojovali Ondřej Lochman z hnutí STAN a Igor Karen z ANO. Lochman, který získal 35,74 % hlasů, se utká s Karenem, jenž obdržel 29,72 %. Dosavadní senátor Raduan Nwelati z ODS, který mandát neobhájil, skončil na třetím místě.

Lochman ve svém povolebním komentáři ocenil, že voliči podpořili jeho dlouhodobou práci pro region a vyjádřili mu důvěru, zatímco poukázal na fakt, že Nwelati z ODS nedodržoval zákony o majetkových přiznáních, což podle něj přispělo k jeho neúspěchu.

„Výsledek mě mile překvapil. Lidé ocenili, že pro region pracuji a že nejsem žádná náplava. Jedním z důvodů, proč jsem kandidoval, byl právě pan Nwelati. Mám totiž za to, že se politika má dělat otevřeně včetně dodržování zákonů. To jsou podle mě hlavní faktory, proč senátor Nwelati nyní neuspěl. Co se týče 2. kola, kde se utkám s Igorem Karenem, bude to jistě silný soupeř. Není mi však vlastní, že někdo kandiduje víckrát za sebou v různých obvodech a není s tím jediným pevně spjatý,“ řekl v komentáři pro MF DNES, cituje web iDNES.cz.

Zajímavým zvratem ve volební soutěži je podpora, kterou Igorovi Karenovi vyjádřil právě jeho poražený soupeř Nwelati, přestože ODS patří do vládní koalice, která je tradičně v opozici vůči ANO. Předseda vlády a šéf ODS Petr Fiala na tiskové konferenci po prvním kole apeloval na podporu „demokratických kandidátů, tedy vládní koalice".

„Pokud jde o Senát, tak jsem říkal, že bych chtěl, abychom měli sedm nebo osm senátorských křesel. To je stále ve hře. Máme šanci potvrdit pozici nejsilnějšího senátorského klubu a pozici předsedy Senátu. Ve druhém kole máme devět kandidátů za ODS a dva kandidáty, které podporujeme a kteří by byli členy našeho klubu,“ uvedl také Fiala.

Přesto Nwelati podpořil Karena, s nímž ho údajně, dle slov bývalého zastupitele Středočeského kraje Martina Kupky, pojí osobní přátelství.

Ministr dopravy a bývalý zastupitel Středočeského kraje Martin Kupka okomentoval vzniklou situaci týkající se podpory Raduana Nwelatiho takto: „Vysvětlil mi, že jsou kamarádi. Já jsem zase kamarád s panem Lochmanem, takže podporuji jeho.“

Kupka tak tímto prohlášením potvrdil svou loajalitu ke kandidátovi STAN, vyjádřil však i pochopení pro to, proč se poražený člen ODS rozhodl podpořit člena hnutí ANO, Igora Karena.

