Odhad Kubáčka v ČT: Vláda ANO a ČSSD bude pokračovat. A důležitá věc, Hamáček je ministr vnitra, takže...

Kubáčkovi se zdá, že současná vláda ANO a ČSSD bude pokračovat. Sociální demokraté totiž se vší pravděpodobností vycouvají ze svých požadavků. Jednak kvůli tomu, že by sociální demokraté nezískali vůbec nic, pokud by došlo na předčasné volby. A faktorem číslo dvě byla jasná podpora Babišovi ze strany hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. „To je podle mě důvod, proč ČSSD začala hledat různé způsoby řešení. Plus podle mě je tam ještě jedna důležitá věc. Jan Hamáček je ministrem vnitra... a když mu policie vzkazovala, že ‚my o těch informacích víme‘, tak to Janu Hamáčkovi otevíralo určitou cestu k návratu,“ podotkl Kubáček.

Okamura si prý také možná uvědomil, že to, že stál po boku ODS, STAN, Pirátů či lidovců, mu nepomáhá v očích voličů. Voliči SPD jsou podle Kubáčka s Babišovou vládou vesměs spokojení.

To, s čím není spokojená celá řada lidí, je dosahování spravedlnosti v této zemi. „Já jsem z toho dlouhodobě smutný. Když se podíváte, tak těch kauz je celá řada a začínaly bombasticky, začínaly s velkým společenským dopadem a výsledek je, že se táhnou. Vyšetřování se počítá na roky, bez jasného výsledku. Nepomáhá to ničemu, nejenže to oslabuje toho politika v jeho pozici, který je v podstatě vydíratelný, ale hlavně to znejisťuje důvěru občanů ve spravedlnost a v to, aby orgány činné v trestním řízení jednaly profesionálně a promptně. Znejisťuje to společnost. Vidíme sami, že jsme v podstatě vazaly kauzy Čapí hnízdo,“ podotkl Kubáček.

Problém vidí i v tom, že politik, který už jednou řešil nějaký takový problém a odstoupil, nedostal šanci se vrátit poté, co byl očištěn. „Nic takového jsme tu nezažili,“ připomněl Kubáček.

