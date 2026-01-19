Odlehčený Fiala, méně urážlivý. Kupka změnu nepřinese

Martin Kupka vstupuje do čela strany s ambiciózním cílem. ODS chce podle něj projít vnitřním oživením, přijít s novými návrhy a znovu si vybudovat důvěru voličů, tak aby se preference strany v horizontu dvou let vrátily nad hranici dvaceti procent. Otázkou však zůstává, nakolik půjde o skutečnou změnu kurzu, nebo spíše o plynulé pokračování politiky dosavadního předsedy.
Podle komentátorky Lenky Zlámalové z Czech News Center, která situaci hodnotila v pořadu Osobnost Plus Českého rozhlasu, se zatím rýsuje spíše druhá varianta. „Chci věřit, že bude jiný v mnoha věcech. Ale je to pokračování toho smířlivého kurzu, který nastavil Petr Fiala,“ uvedla. Kupku označila za „Petr Fiala light“ a zdůraznila, že právě míra odlišnosti od předchozího předsedy bude pro budoucnost ODS klíčová.
Zlámalová připomíná, že Kupka byl v posledním vládním období Petra Fialy jedním z výrazných a loajálních členů kabinetu. Z pozice ministra dopravy se podle ní podílel na řadě smířlivých rozhodnutí a ústupků, které dnes část voličů ODS vnímá kriticky. „Kdyby ve vládě seděl jako rebel a každý den Petru Fialovi říkal: ‚Tohle se musí řešit,‘ tak by to bylo něco jiného. Kupka ale nic z toho nedělal. On byl loajální spolupasažér letadla, které letělo k zemi,“ přirovnala komentátorka.
O možném střídání v čele ODS se přitom mluvilo už během loňského roku před volbami do Poslanecké sněmovny. Sama Zlámalová tehdy doporučovala, aby Kupka převzal vedení strany dříve a pokusil se změnit její směřování. Tehdejší ministr dopravy však tuto možnost odmítl s tím, že na takový krok nemá odvahu. „To je jeden z důvodů, proč si myslím, že prostě nemůže být moc razantním lídrem ODS, který ji posune zpátky k tomu, čím by strana měla být,“ dodala.
Volba předsedy nicméně ukázala, že i uvnitř ODS sílí poptávka po změně. Kupka měl sice jediného protikandidáta, místostarostu ostravské městské části Ostrava-jih Radima Ivana, ten však získal překvapivě silnou podporu přibližně třetiny delegátů. Podle Zlámalové jde o signál, který by nový předseda neměl přehlížet. „Mladý rival Martina Kupky. Jde z něho velmi zajímavá energie, je to taková hodně byznysová rétorika,“ popsala Ivana s tím, že silný vnitrostranický soupeř může Kupku nutit k větší aktivitě a posunu.
Jednou z předností nového předsedy má být podle komentátorky schopnost snášet kritiku. Zatímco Petr Fiala byl často vnímán jako předseda citlivý na vnější i vnitřní výhrady, Kupka má podle Zlámalové k odlišným názorům otevřenější přístup. „Kritiku unese a mnohem lépe se z ní inspiruje než Petr Fiala. Řekla bych, že Kupka je mnohem méně urážlivý,“ uvedla.
Zároveň ale upozorňuje na riziko, že Kupkův slušný a klidný styl může v ostrém politickém prostředí působit nevýrazně. „Slušnost není slabost. Když jsem slušná, mohu být zároveň velmi odvážná a razantní,“ říká Zlámalová. Připomíná však, že voliči ODS tvoří jiné publikum než příznivci hnutí ANO, SPD či Motoristů a že by agresivnější či populistický styl nemuseli přijmout.
Podle komentátorky mají populističtí lídři výhodu v tom, že dokážou jednoduše a srozumitelně reagovat na základní obavy voličů, jako je pocit bezpečí a ekonomického blahobytu. Právě tato přesvědčivost může Kupkovi chybět. „Jsem skeptická a myslím, že Kupka bohužel není ten typ, který je tak přesvědčivý,“ shrnula s tím, že politické odhady jsou v dnešní době mimořádně nejisté.
„Kupka dostal šanci, tak uvidíme. Třeba se budeme plést. A já bych byla docela ráda, kdybych se pletla,“ uzavírá Zlámalová hodnocení nové kapitoly ODS, která má před sebou necelé čtyři roky na to, aby přesvědčila voliče, že změna v jejím čele znamená i skutečný obrat v politice strany.
