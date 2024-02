Odstavit Bidena. A místo něho... Po rozhovoru Putina výbuch v USA. Pozorovatel tuší

reklama

Zpráva zvláštního vyšetřovatele Roberta Hura zveřejněná koncem tohoto týdne vznesla další pochybnosti o kognitivním stavu amerického prezidenta Joea Bidena. Ze zprávy, která uzavřela případ Bidenova neoprávněného nakládání s utajenými dokumenty, totiž vyplývá, že vyšetřovatelé považovali vůdce svobodného světa za „dobromyslného staršího muže se špatnou pamětí," což byl také důvod, proč se nakonec rozhodli jej nestíhat, neboť se obávali, že by Bidenovi právníci použili „omezení“ svého klienta ve formě slabé paměti jako argument u soudu.

Ve zprávě se mimo jiné píše, že si Joe Biden během rozhovorů s vyšetřovateli nedokázal vzpomenout, kdy byl americkým viceprezidentem, ani kdy zemřel jeho syn Beau. Téhož dne, co vyšla tato zpráva, Biden vystoupil na tiskové konferenci, aby ujistil veřejnost, že jeho paměť funguje v naprostém pořádku a rozptýlil tak veškeré pochybnosti o své způsobilosti vykonávat prezidentský úřad. Během této tiskové konference Biden mimo jiné označil egyptského prezidenta Abd al-Fattáha as-Sísího za „prezidenta Mexika.“

Guys relax, a lot of world leaders who are definitely 100% in control of their faculties confuse Mexico and Egypt. They’re kinda the same… I mean look at the architecture! pic.twitter.com/p63u57Igsa — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 9, 2024

Dříve tento týden Biden tvrdil, že v roce 2021 mluvil s německým kancléřem Helmutem Kohlem, který byl v té době již čtyři roky po smrti. Francouzského prezidenta Emmanuela Macrona si zase před pár dny spletl s někdejším státníkem Françoisem Mitterrandem, který zemřel v roce 1996.

Bidenovy výroky dlouhodobě udivují světovou veřejnost. „Amerika je národ, který lze definovat jediným slovem: Awdsmfafoothimaaafootafootwhscuseme,“ prohlásil jednou americký prezident. Co tímto citátem vůdce svobodného světa ve skutečnosti myslel, není zcela zřejmé. Výrok však byl přesto hojně citován na sociálních sítích.

“America is a nation that can be defined in a single word: Awdsmfafoothimaaafootafootwhscuseme.” - Joe Biden https://t.co/Vfh3lvNRHJ pic.twitter.com/pFjwyIWKuU — Collin Rugg (@CollinRugg) April 30, 2023

Komentátoři nyní dávají Bidenovo veřejné vystupování do kontrastu s projevem ruského prezidenta Vladimira Putina, jenž v nedávném rozhovoru s americkým novinářem Tuckerem Carlsonem přednesl půlhodinový podrobný výklad ruských dějin, který byl západními politiky a médii později kritizován jako zaujatý a revizionistický.

„Ruský stát se stal centralizovaným, za rok vzniku ruského státu je považován rok 862, kdy Novgorodští - na severozápadě země se nachází město Novgorod - pozvali k vládě knížete Rurika ze Skandinávie, z rodu Varjagů. V roce 1862 Rusko oslavilo 1000. výročí své státnosti a v Novgorodě se nachází památník věnovaný 1000. výročí země. V roce 882 přišel do Kyjeva Rurikův nástupce, kníže Oleg, který v podstatě sloužil jako regent Rurikova malého syna a Rurik byl v té době již mrtev. Odstranil od moci dva bratry, kteří byli zřejmě kdysi členy Rurikovy družiny, a tak se začala rozvíjet Rus, která měla dvě centra: v Kyjevě a Novgorodě,“ začal svůj výklad Putin a poté amerického moderátora provedl několika staletími ruské historie, od křtu velkoknížete Vladimíra I. přes Perejslavskou dohodu roku 1654 až po studenou válku a rozpad Sovětského svazu. Putin dokonce Carlsonovi přinesl kopie dopisů ze 17. století psané kozáckým předákem Bohdanem Chmelnickým a adresované moskevskému carovi, které se nacházejí v ruských státních archivech. Sám Carlson, který se chvílemi ve výkladu ztrácel, v jednu chvíli podotkl, že má ruský prezident „encyklopedické znalosti“ východoevropského regionu.

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Tuckerův rozhovor s Putinem je děsivý, protože si snažím představit téma, ve kterém by Joe Biden Putina přechytračil, a upřímně to nedokážu. Ani jedno! Biden si nepamatuje, kdy zemřel jeho syn nebo kdy byl viceprezidentem, a Putin odříkává z hlavy dějiny devátého století!!!“ porovnává kognitivní schopnosti dvou světových lídrů Donald Trump mladší.

The Tucker interview with Putin is terrifying because I’m trying to imagine Joe Biden outwitting Putin on any single topic and honestly I can’t. Not one! Biden can’t remember when his son died or when he was VP and Putin is reciting ninth century history off the cuff!!! — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 9, 2024

Nejstarší syn bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa není jediným, kdo si všímá značného kontrastu mezi tím, jak se veřejně projevují dva zmínění státníci.

„Dnes večer proběhly rozhovory se dvěma světovými lídry s naprosto odlišnými výsledky. Jeden z nich, prezident Putin, byl zpovídán pravděpodobně nejneohroženějším americkým novinářem Tuckerem Carlsonem. Putin působil uvolněně, klidně a přišel s jasným programem. Jeho agendou bylo poučit svět o nevyřčené historii Ruska a Ukrajiny, aby obhájil, proč zaútočil na Ukrajinu. Choval se jako právník, který předkládá argumenty porotci, světu. Dokonce přišel připraven s historickými dokumenty a dopisy, o něž se s Tuckerem podělil. Jestli jste uvěřili jeho argumentům, nebo ne, je irelevantní. Nemůžete pochybovat o úrovni jeho vyrovnanosti, pevnosti a schopnosti přesvědčovat,“ zamýšlí se podnikatel, autor a komentátor politického dění Patrick Bet-David na sociální síti X.

A vzápětí ruského prezidenta srovnává s jeho americkým protějškem: „Na druhé straně měl prezident Joe Biden tiskovou konferenci, na které mu kladli otázky novináři z různých médií. Neměl žádný program. Působil zmateně. Vypadal nešťastně. Vypadal defenzivně. Působil jako někdo, koho média šikanují. Většina novinářů, kteří zpochybňovali jeho schopnost vést a dokonce mu navrhovali, aby odstoupil, byla z liberálních médií. Bylo upřímně bolestné to sledovat.“

„Svět se mezitím dívá. Amerika, kdysi velký národ, který byl obávaný, obdivovaný a respektovaný, teď působil jako slabý, vetchý a křehký stát,“ shrnuje Bet-David. Glosátor je přesvědčen, že zákulisní hráči demokratického establishmentu již probírají způsoby, jak Bidena nahradit ještě před listopadovými volbami, v nichž prý nemá šanci proti Trumpovi obstát. Síly v pozadí se proto prý chystají poslat do prezidentského klání někdejší první dámu Michelle Obamovou či kalifornského guvernéra Gavina Newsoma. Podle Bet-Davida rovněž připadá v úvahu varianta přeběhnutí Nikki Haleyové k demokratům a její následná kandidaturu pod jejich vlajkou odůvodněná snahou získat co nejširší voličskou koalici proti Trumpovi.

Two world leaders were interviewed tonight with complete different outcomes.

One, President Putin was interviewed by arguably the most fearless journalist in America, Tucker Carlson.

Putin seemed loose, calm and came with a clear agenda. His agenda was to teach the world the… — Patrick Bet-David (@patrickbetdavid) February 9, 2024

