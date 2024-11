Odstraňte Fialovu vládu. Zeman vyzval k akci

Pan Miloš Zeman, jenž i po skončení prezidentského mandátu je stále poměrně často viděn a slyšen z médií, řekl, že tím sleduje určitý politický cíl. „Být ve veřejném prostoru znamená sledovat politický cíl. Můj politický cíl nezávisí na funkci. Politickým cílem je snažit se o to, aby tato země měla dobrou vládu. Dobrá vláda není ta, se kterou nutně souhlasím. Dobrá vláda je profesionální. Každá amatérská vláda, byť bych se shodoval s jejími názory, je škodou pro tuto zemi,“ řekl bývalý prezident republiky v podcastu.

„V současné době podle mého názoru máme amatérskou vládu; proto se snažím říci publiku, proč si myslím, že by měli jít k volbám a tuto vládu odstranit,“ pokračoval Zeman.

Pohovořil o možných alternativách, kdy padla zmínka o Andreji Babišovi (ANO): „Dokázal bych si představit nějakého ideálního politika, který by vládu přezval, ale ideální politici existují pouze v čítankách. Takové menší zlo je pro mne Andrej Babiš, prostě proto, že v životě něco dokázal, což se o jeho konkurentech říci nedá,“ poznamenal Zeman.

Zdůraznil, že důležitým tématem je ekonomická situace, a s Babišem se Zeman shoduje na kritickém názoru na tzv.„ Zelenou smlouvu“. „Kdybychom se Green Dealu dokázali alespoň částečně zbavit, tak by to bezesporu vedlo k ekonomickým úsporám,“ zdůraznil. Zeman věří, že zastánci ideologického „zeleného údělu“ budou poražení ve volbách v celé Evropě, nikoli pouze v České republice. Anketa Který lídr opozice letos zatím nejvíc boduje? Andrej Babiš 8% Tomio Okamura 4% Kateřina Konečná 71% Petr Macinka 1% Jana Maláčová 0% Jindřich Rajchl 10% Robert Šlachta 5% Nikdo z nich 1% hlasovalo: 8501 lidí

Zarážející podle Zemana je, že premiér Petra Fiala má v současné ekonomické situaci programový cíl „za čtyři roky dosáhnout německých mezd a platů“, což si Zeman jako ekonom jen těžko vysvětluje.

Miloš Zeman zmínil tři hypotézy, proč Fiala mluvil o „platech jako v Německu“. „Jde o tři reakce bývalých premiérů. První hypotéza je od Andreje Babiše, že se Petr Fiala zbláznil. Druhá hypotéza je od Jiřího Paroubka, který napsal, že Petr Fiala byl pod drogami. Třetí hypotéza je ode mne, a protože jsem prognostik, tak tvrdím, že Petr Fiala se pokusil o prognózu ekonomického kolapsu Německa. A konečně poslední premiér, který dosud mlčí, je Václav Klaus, a ten se podle mého odhadu asi řídí heslem Schwarzenberga ‚když se kecají blbosti, tak spím‘,“ pousmál se exprezident, zpochybňující realističnost Fialova prohlášení.

„Pronese-li politik nějakou blbost, má v podstatě dvě možnosti. Buď se za tuto blbost omluvit, nebo ji rozpatlávat. Fiala se vydal tou druhou cestou a na sociální síti nyní tvrdí, že je to motivační vize a že ti, kdo ji kritizují, nepřejí ekonomice úspěch. Díky tomu Fiala definitivně prohraje za deset měsíců volby. Protože jestli český národ něco neodpouští, tak je to směšnost, trapnost, kašpárkovství. Je to trapný pokus dovysvětlení něčeho, co se vysvětlit nedá.“

Dohnat německé platy je podle Zemana možné jen v případě, pokud v Německu dojde k ekonomickému kolapsu. „Z toho vyplývá, že takové vábničky oslovují pouze pologramotnou populaci. A já si myslím, že pokud jde o ekonomické vzdělání, tak převážná většina české populace je v tomto smyslu gramotná. Už proto, že do toho Německa občas jezdí,“ míní exprezident.

Vládě vyčítá i strašení občanů, když vláda tvrdí, že pokud by Rusko porazilo Ukrajinu, tak že jeho tanky budou postupovat dále do Evropy. „Je to poplašná zpráva. Fiala se snaží vyvolat strach, a strach z nějakého nepřítele je spojovací tmel, který je velice funkční. On opravdu nemá co pozitivního nabídnout. Chcete-li se ale udržet u moci – a to Fiala samozřejmě chce – má možnost vyvolat strach z nějakého nepřítele,“ řekl Zeman. Rusko, podle jeho názoru, bude mít takové ambice spíše například vůči pobaltským zemím.

