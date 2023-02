Odstřižení od Ruska znamená nezávislejší Evropu. Teď Čína? V ČT promluvil zástupce obchodu

V pátek uplyne rok od napadení Ukrajiny Ruskem. O tom, jak Ukrajina rok poté funguje, jak se dá ve válce podnikat a kdy začne válečná obnova, promluvil v pořadu Interview ČT24 Petr Krogman, prezident Ukrajinsko-české obchodní komory. Ukrajina je podle něj naším štítem a její vstup do EU by měl přijít co nejdříve. Válka nám podle Krogmana alespoň pomohla být nezávislejší a ukázala nám, že by bylo dobré snížit závislost na Číně.

Do Kyjeva dnes neočekávaně přijel zemi podpořit americký prezident Joe Biden a prohlásil, že Washington bude Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak bude potřeba. Slíbil také balík pomoci ve výši 460 milionů dolarů.

Také EU včetně Česka ve své pomoci pokračuje, takový přístup Krogman velmi kvituje a dává podle něj smysl: „Ukrajině se vyplatí pomáhat. Ukrajina ví, co s tou pomocí dělat, a dokáže se Rusku zatím úspěšně bránit. Právě proto je potřeba, abychom jí pomáhali i nadále vojensky i finančně,“ uvedl.

„Plynou měsíce, kdy se musíme starat o naše podniky. Ukrajina musí bojovat, aby mohla být i nadále naším štítem na východě. Je pořád potřeba vysvětlovat, že se nám vyplatí Ukrajinu podporovat, když se Ukrajina udrží, tak u nás bude možné bezpečně žít, podnikat, pracovat. Nebudeme se muset bát toho, že bychom měli Rusko na hranicích my.

Ukrajina nemůže uniknout své geografii a buďme rádi za to, že ona nese to břemeno toho sousedství s Ruskem,“ řekl prezident Ukrajinsko-české obchodní komory k roku trvání války na Ukrajině.

Popsal, jak se za poslední rok obchod na Ukrajině ustálil: „Je to různé podle oblasti. Firmy máme jak na západní, tak na východní Ukrajině. Na té západní Ukrajině v zásadě vše funguje a firmy prosperují. Špatné je to na východní Ukrajině, kde máme firmy na Charkovsku, kde je rozbitá infrastruktura, jsou poškozené silnice, mosty, železnice. Vše se tam musí za draho dovézt, poté, co to vypěstujeme, tak i za draho odvézt. Také vnitřní provoz firem, kde musíte objíždět řeky, je složitý. Je to náročné, ale i tak se to nějak dá.“

Ukrajinci nám za uplynulý rok podle Krogmana ukázali tři zásadní věci: „Jedna z věcí je vnitřní síla Ukrajinců, jejich vedení a obyvatelstva obecně. Ukrajinci si uvědomovali, co s nimi bude, pokud je Rusové obsadí. Druhá věc je obrovská síla tržní ekonomiky jak ukrajinské, tak evropské, přežili jsme cenové šoky a vydírání dodávkami energií. Inflace teď začne odeznívat. Poslední věc, co si z toho na české straně beru, je, že jsme ukázali, že umíme pomáhat, přes občasnou sobeckost, která zaznívá, že bychom se měli starat sami o sebe. Česko ukázalo, že chápe, že nám Ukrajina slouží jako nárazníkové pásmo proti Rusku. A že se nám vyplatí, aby přežila a fungovala nadále,“ sdělil Krogman, jaké nám podle něj Ukrajinci nastavili zrcadlo.

Téma se stočilo i k otázce, jak rychle se Ukrajina přibližuje k EU. Evropská komise kontroluje, jakým tempem postupuje Ukrajina, v lednu padala poměrně pochvalná slova. Také Krogman vyzdvihl, co se Ukrajině daří: daří se jí potírat korupci, stát nakupuje, prodává v tendrech, vše na jednotné platformě, takže se chová velmi transparentně. To je potřeba ocenit. „Ukrajina má i fungující mediální trh, jsou tam svobodná nezávislá média, která kritizují okamžitě každý skandál, to je dobře, ukazuje to, že systém funguje a společnost je schopna zkritizovat, co je špatně, poučit se a posouvat se dál. To je potřeba určitě pochválit,“ řekl.

„Nerad bych říkal měsíce nebo roky, ale řekl bych, že by to mělo být co nejdřív. Už samotný vstup pomůže té zemi zapojit se víc do obchodu. Volného pohybu zboží a pracovních sil. A pomůže to hlavně nám. My tím jako Česko získáme ohromně moc,“ dodal k přičlenění Ukrajiny k EU.

„Jedině dobře, že to přišlo teď a ta ekonomika se více odpojí od uhlíkových paliv, ta dekarbonizace znamená derusifikaci. Evropa bude nezávislejší a možná si tím Evropa uvědomí, že by měla být i méně závislá na Číně. To je další problém,“ uvedl prezident Ukrajinsko-české obchodní komory, že je třeba, aby Evropa byla nezávislejší a flexibilnější.

