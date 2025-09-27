Odvaha místo strachu. PL mají finální video kampaně Jany Bobošíkové

27.09.2025 21:30 | Monitoring

Kandidátka hnutí Stačilo! Jana Bobošíková naznačila, že volit Stačilo! vyžaduje odvahu. A vyjádřila naději, že ji v sobě najde co nejvíc voličů. Server ParlamentníListy.cz získal video, které bude použito jako finále kampaně.

Odvaha místo strachu. PL mají finální video kampaně Jany Bobošíkové
Foto: klip STAČILO!
Popisek: Jana Bobošíková ve volebním klipu STAČILO!

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 14317 lidí
„Znáte ten příběh?“ zeptala se Jana Bobošíková v jednom ze svých předvolebních videí. „Strach zaklepal na dveře. Odvaha šla otevřít a nikdo tam nebyl,“ pokračovala. Konkrétně toto video má být využito ve finále předvolební kampaně.

Jedním dechem dodala, že vládní strany voliče krmí strachem, nutí lidi žít ve strachu.

„Lidem, kteří žijí ve strachu, se vládne snadno. Každý z nás zná strach. Strach z písemky. Z vyhazovu. Z nemoci. Ze ztráty práce. Ze smrti rodičů. Dětí. Manžela,“ pokračovala poněkud pochmurně.

Jenže vyslovila též osobní naději.

„Já věřím, že osobní odvaha je nakažlivá. A když mi někdo říká ‚mám strach‘, ptám se, ‚a to pomůže?‘ Každý den volíme mezi strachem a odvahou. 3. a 4. října pojďme zvolit odvahu místo strachu,“ zdůraznila Jana Bobošíková.

Ing. Jana Bobošíková

  • Předsedkyně strany Suverenita
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Maláčová udeřila: Důchodci nejsou „škoda“, Fialo
Levice: Stačilo oslavuje začátek revoluce v Londýně. Co se ale stalo doopravdy?
České pracovníky šidí o pětinu výdělku! Maláčová a šokující čísla
Útočí na nás Fialovy úderky. Konečná zveřejnila velká čísla i vzkaz voličům

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Bobošíková , děti , manželství , odvaha , rodina , smrt , strach , školství , vláda , volby , zaměstnanost , zdravotnictví , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vidíte volební situaci jako Jana Bobošíková?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Ing. Petr Kulhánek byl položen dotaz

K čemu je ministerstvo pro místní rozvoj?

Protože jak sám tvrdíte, krize bydlení tu je, i když máme ministerstvo, takže k čemu je dobré?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potraviny podporující produkci potřebného kolagenuPotraviny podporující produkci potřebného kolagenu Pozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavouPozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavou

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nerudová, Zdechovský a další. Pochod na Hrad se jim vůbec nelíbil

20:15 Nerudová, Zdechovský a další. Pochod na Hrad se jim vůbec nelíbil

Spolek Svatopluk svolal na sobotní odpoledne před Pražský hrad demonstraci. Jejím hlavním cílem prý …