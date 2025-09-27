Odvaha místo strachu. PL mají finální video kampaně Jany Bobošíkové

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Jedním dechem dodala, že vládní strany voliče krmí strachem, nutí lidi žít ve strachu.
„Lidem, kteří žijí ve strachu, se vládne snadno. Každý z nás zná strach. Strach z písemky. Z vyhazovu. Z nemoci. Ze ztráty práce. Ze smrti rodičů. Dětí. Manžela,“ pokračovala poněkud pochmurně.
Jenže vyslovila též osobní naději.
„Já věřím, že osobní odvaha je nakažlivá. A když mi někdo říká ‚mám strach‘, ptám se, ‚a to pomůže?‘ Každý den volíme mezi strachem a odvahou. 3. a 4. října pojďme zvolit odvahu místo strachu,“ zdůraznila Jana Bobošíková.
Ing. Jana Bobošíková
autor: Miloš Polák