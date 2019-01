Odvetná opatření Číny? Premiér Babiš v Partii vypustil podstatnou informaci ke kauze Huawei. A pak došlo na ilegální migranty a přímý vzkaz do Bruselu

Minulou neděli vystoupil v Partii televize Prima druhý český prezident Václav Klaus a notně rozvířil české politické vody. Tuto neděli usedl do křesla pro hosta předseda vlády Andrej Babiš (ANO), který před kamerami rozehrál své velké sólo. Prozradil, co všechno chystá. „Žádný ilegální migranti nepřijdou. A Brusel si může říkat, co chce,“ prohlásil mimo jiné.

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek varoval, že čínská strana chystá odvetná opatření za to, jak se Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) vyjadřoval o firmě Huawei. České úřady varoval před nákupem produktů této společnosti. Babiš v pátek prezidentovi oponoval, že nemá informace o tom, že by čínská strana chtěla nějak reagovat na prohlášení NÚKIB.

„NÚKIB vydal varování, aniž by nás o tom informoval. Bez toho, aby své varování podložil nějakými důkazy. Jsme v situaci, kde stojí tvrzení proti tvrzení. Ale varování NÚKIB platí a Česká republika se tím řídí. Ale ta metodika je velmi nejasná a naše ministerstva se budou obracet na NÚKIB,“ prozradil Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já teď nechci komentovat pana prezidenta. Pan prezident má své názory, pan prezident vychází z prohlášení té firmy Huawei. Teď protestuje čínský velvyslanec a NÚKUB přišel bez toho, aby nějak podložil své tvrzení. Může se stát, že Huawei bude žalovat NÚKIB,“ upozornil premiér. „Celé to varování si myslím bylo překvapení a my jsme jako vláda byli postaveni do role, kdy už s tím nemůžeme nic dělat, jen to musíme prověřit, musíme to respektovat. Škoda, že s tím NÚKIB nepřišel dřív,“ posteskl si host před kamerami.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nakonec prozradil, kde se vzala informace, že vyjádření NÚKIB může poškodit české firmy v Číně. „Nás informovala paní ministryně (průmyslu Marta) Nováková a řekla nám, že ji navštívila firma Home Credit a že vyjádřila obavy o své podnikání v Číně. To je fakt,“ prozradil před kamerami Babiš. Společnost Home Credit patří do investiční skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Ing. Marta Nováková BPP



ministryně průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté přehodil výhybku na téma dopravy a výstavby dálnic v Česku. „Já založím teď radu pro investice, budou tam developeři, jsou tam ministři, budou tam všichni, kteří se týkají stavebnictví. Zkrátka já jsme člověk, který celý život něco staví, proto jsme chtěli to Ministerstvo dopravy, abychom ukázali, že budeme stavět,“ pravil Babiš před kamerami s tím, že opozice teď vládu kritizuje, že ministr dopravy Dan Ťok (ANO) neotevírá nové kilometry dálnic. „Ale jak je může vláda otevírat, když předchozí vlády nestavěly,“ bránil se Babiš. Faktem však je, že Hnutí ANO ovládá resort dopravy už pět let.

„Já jsem celý život v krizi. Když vám bouchne chemička nebo musíte jet tam a ti úředníci jsou jiní,“ posteskl si předseda vlády. „Já jsem zaznamenal, že pan ministr už teď komunikuje na Twitteru. A ŘSD vůbec neměla Twitter,“ kroutil hlavou Babiš. Ťok by prý měl veřejnost informovat, že právě on v roce 2015 zahájil výstavbu nových dálničních kilometrů. Babiš bude chtít, aby o tom Ťok víc mluvil s veřejností. A bude se víc zajímat o to, co dělá ŘSD. Třeba na schůzkách, které by se mohly konat každý měsíc.

Dan Ťok BPP



ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jistou roli ve výstavbě dálnic v Česku hraje prý i Evropská unie. „Já jsem se dozvěděl, že my podle EU musíme mít vyvážené smlouvy a já se ptám proč, proč bychom neměli mít smlouvy napsané ve prospěch státu? No tak máme vyvážené smlouvy,“ zaznělo z úst šéfa nejsilnějšího vládního hnutí ANO.

Pár slov věnoval i rozpočtu. „My ten český rozpočet plánujeme perfektně. Ale problém je s těmi evropskými penězi, protože tam my skutečně nevíme, jak se to bude čerpat. Takže já říkám, že ano, my skutečně plánujeme, ale největší dopad tam mají ty evropské dotace,“ řekl Babiš.

Poté přeskočil na téma důchodové reformy. Především pravicová opozice Babišovi vyčítá, že žádnou reformu nepřipravuje, ale podle premiéra to není pravda. Jeho vláda prý reformu připravuje. „My děláme tu reformu, my napravujeme křivdy hlavně u žen,“ zdůraznil host. Dalším krokem bude zavedení jakéhosi fondu, kam bude přispívat stát, zaměstnavatelé i zaměstnanci. Předseda vlády by však byl velmi opatrný v tom, aby zaměstnancům nařizoval, že si musí spořit povinně. „Lidi jsou na to alergický, když je něco povinné, takže my bysme chtěli ty lidi spíš přesvědčit, že spořit si je důležité,“ doplnil premiér.

Stranou pozornosti premiéra nezůstal ani sociální systém. „Náš hlavní cíl je dostat do práce lidi, kterým se nechce pracovat a berou dávky. To zneužívání dávek je velké téma. S tím souvisejí samozřejmě i exekuce, protože lidi s exekucemi chtějí oficiálně do práce, protože by prakticky o všechny peníze přišly. Ale je plno lidí, kteří pracujou načerno a berou ty dávky. A to my musíme vyřešit,“ zaznělo z úst hosta.

V budoucnu chce Babiš zvyšovat platy především učitelům, přičemž považuje za důležité ohlídat si, jestli ty peníze opravdu dotečou až k učitelům. Vedle toho by rád zvyšoval platy zdravotních sester a dalších důležitých profesí.

Když se premiérské televizní sólo blížilo k závěru, Babiš se ještě dotkl tématu výstavby nové vládní čtvrti v Letňanech. Babiš tento plán prosazuje dlouhodobě. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ho odmítá, ale Babiš tvrdí, že Hřib vlastně neví, co odmítá, protože ten projekt ještě neviděl. „On se k tomu vyjadřuje, ale on ten projekt ještě neviděl. My na tom projektu děláme ještě z doby, kdy jsem byl ministr financí. A odpoledne letím do Singapuru, kde sídlí premiér i prezident v jedné budově. My tady objevujeme Ameriku, ale to už bylo objeveno,“ konstatoval politik.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud bude postavena nová vládní čtvrť, stát nebude muset platit drahé nájemné v centru města. „Pan ministr kultury má kancelář v ložnici nějakého šlechtice. Proč tam není něco jiného, třeba muzeum,“ nabídl variantu Babiš.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dotkl se i tématu květnových voleb do Evropského parlamentu. „My musíme k volbám dostat především naše voliče. Ty poslední volby jsme sice těsně vyhráli, ale skoro nastejno s námi byla Topka, protože k volbám chodí hlavně lidi z velkých měst,“ konstatoval premiér s tím, že věří, že by mu hlasy mohla přinést současná europoslankyně za hnutí ANO Dita Charanzová.

Nakonec ještě Babiš zmínil téma migrace. „V momentě, kdy přijde na území České republiky ilegální migrant, tak je okamžitě umístěn do detenčního zařízení a může si požádat o azyl, který většinou nedostane. My jsme od roku 2017 neudělili azyl žádnému migrantovi, pokud vím,“ zdůraznil s tím, že někdo do prostoru stále vrací téma volně se pohybujících migrantů, ale v Česku to tak není. „Žádný ilegální migranti nepřijdou. A Brusel si může říkat, co chce,“ vypálil Babiš.

Psali jsme: Z expremiéra Topolánka se stane moderátor. Tak trochu jiný moderátor Pakty OSN a Istanbulská deklarace pro mě nic neznamenají. Stejně se podle nich nebudeme řídit, bouchl do stolu Babiš Neziskovka Ondráčky dostala dopis z Bruselu: Nebojte, Babiše pečlivě prověřujeme Rozzuřený Kalousek: Sprosté lži, lidé na padácích kvůli mě neumírali! Nikdy mi nic neprokázali! Pak se ptal, jestli se má zastřelit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp