Ofenziva: Ukrajina má splněno na 10 procent. Cíl se nedaří, píše BBC

Generální tajemník NATO Stoltenberg varoval, že se musíme „připravit na dlouhou válku“ na Ukrajině. Přitom by podle něj stačilo, kdyby Putin stáhl své jednotky z Ukrajiny. To se však pravděpodobně nestane. V Moskvě se setkají ruský a čínský ministr zahraničí, aby probrali, jak dál postupovat i na Ukrajině. Britská BBC zevrubně popsala situaci na frontě a upozornila, že Ukrajinci složitě naplňují jeden ze svých cílů – odříznout Rusy od Krymu. Tady podle BBC mají Ukrajinci splněno sotva z deseti procent.

V New Yorku začíná zasedání Valného shromáždění OSN a podle CNN zde hodlá vystoupit i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který chce požádat ostatní svět o další podporu Ukrajiny proti ruské agresi. Poté hodlá zamířit za americkými senátory, protože tito debatují o další podpoře Ukrajiny. Především republikáni jsou rozděleni v otázce podpory bránícího se státu.

Zelenského návštěvou v Bílém domě chce americký prezident potvrdit „světu, Spojeným státům a americkému lidu svůj závazek pokračovat ve vedení světa v podpoře Ukrajiny při obraně její nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti", uvedl poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan.

Oba lídři – Biden a Zelenskyj – se osobně setkali v červenci na okraj summitu NATO v Litvě. Předtím spolu jednali v květnu na summitu G7 v Japonsku. Přestože Spojené státy podpořily snahu Zelenského vystoupit na summitu G20, který se konal minulý týden v Indii, hostitelé mu pozvání neposkytli. Zelenskyj naposledy přijel do USA v prosinci, kdy poprvé od zahájení ruské invaze opustil Ukrajinu.

V protikladu proti tandemu Biden – Zelenskyj se očekává, že se setkají ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a jeho čínský protějšek Wang Ji, který dorazil do Moskvy na třídenní návštěvu. Podle ruského ministerstva zahraničí mají Wang a Lavrov projednat „širokou škálu otázek dvoustranné spolupráce“, která zahrnuje „podrobnou výměnu názorů na otázky související s urovnáním situace na Ukrajině".

Zelenskyj také oznámil, že ukrajinské síly osvobodily Kliščivku v Doněcké oblasti. Tato obec je podle ukrajinského prezidenta klíčová pro pokračování protiofenzivy na východě země.

„Vzhledem k tomu, že letní protiofenziva trvá již čtvrtý měsíc, dostává se Ukrajina pod rostoucí tlak, aby přesvědčila klíčové západní partnery, že ruské síly dokáže zatlačit zpět,“ napsala CNN.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg varoval, že se musíme „připravit na dlouhou válku“ na Ukrajině. „Nejjednodušší způsob, jak tuto válku ukončit, by bylo, kdyby Putin stáhl své jednotky,“ řekl. Stoltenberg rovněž zopakoval, že je jen otázkou času, kdy Ukrajina vstoupí do NATO.

BBC připomněla, že bojová fronta na Ukrajině měří 965 km a Ukrajinci na počátku června zaútočili u Bachmutu, ale také v západní části Záporoží. Tady se podle BBC Ukrajincům příliš nedaří postupovat. S výjimkou postupu u obce Robotyne, kde se v poslední době Ukrajincům částečně daří. Pokud by Ukrajinci na tomto úseku fronty uspěli tak, jak si přejí, přetnou ruské komunikační a zásobovací linie a velmi ztíží udržení početné ruské posádky na ukrajinském Krymu, který Rusové ovládli v roce 2014.

První pokus prolomit linie směrem na Melitopol skončil podle BBC pro Ukrajinu tragicky, protože si tady vylámali zuby a shořelo zde nemalé množství západní techniky.

„Podobně dopadla i ukrajinská pěchota, která utrpěla strašlivé ztráty. Od té doby se Kyjev musel uchýlit k pěšímu odstraňování min, často v noci a někdy pod palbou. Proto je dosavadní pokrok pomalý. Ukrajinské tanky a obrněná vozidla jsou zranitelné ruskými minami, drony a protitankovými střelami,“ upozornila BBC. „Ukrajina postoupila sotva o více než 10 % cesty k pobřeží,“ dodala britská veřejnoprávní stanice.

Doplnila také, co by bylo možné z pohledu Ukrajinců považovat za úspěch.

„Ruské síly jsou vyčerpané a pravděpodobně demoralizované po třech měsících intenzivních útoků, včetně dálkových úderů, které jsou zaměřeny na jejich zásobovací linie. Pokud se Ukrajině podaří prolomit zbývající ruskou obranu a dostat se až k městu Tokmak, pak by se tím ruské železniční a silniční zásobovací trasy pro Krym dostaly na dostřel jejího dělostřelectva. Pokud se jim to podaří, pak lze tuto protiofenzivu hodnotit jako kvalifikovaný úspěch.“

BBC také upozornila na dvě slabší místa ukrajinské akce. Prvním slabým místem je počasí. Až se ukrajinská půda promění v blátivé pasti, těžká technika se bude jen těžko hýbat kupředu. A druhým takovým faktorem jsou prezidentské volby v USA. Pokud se příštím prezidentem Spojených států stane některý z republikánských uchazečů o Bílý dům, podpora poskytovaná Ukrajině by se mohla notně snížit.

„Prezident Putin ví, že to do té doby musí vydržet. Ukrajinci vědí, že musí tuto protiofenzivu dotáhnout do úspěšného konce,“ zhodnotila situaci BBC.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) upozornil, že ukrajinský postup jižně od Bachmutu je strategicky důležitý, protože v tomto místě fronty Ukrajinci vážou nemalý počet ruských výsadkových sil, které tu působí.

Podstatnou ranou by pro Putina mohla být smrt čečenského vládce Ramzana Kadyrova. Kadyrov je údajně nemocen. Spekuluje se, že upadl dokonce i do kómatu, ale 17. září se objevilo video, na kterém Kadyrov promluvil ke světu, aby tyto spekulace rozptýlil.

Pokud by Kadyrov zemřel, v Čečensku by to mohlo vyvolat nestabilitu, kterou podle ISW Putin v čase války na Ukrajině nemůže potřebovat.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

