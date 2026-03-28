Oganesjan a policejní nahrávky. Lež, podvodník, odhaluje Nerušil

29.03.2026 7:51 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Nový poslanec SPD Josef Nerušil, jenž ve sněmovní lavici nahradil Markétu Šichtařovou, která se vzdala poslaneckého mandátu, v internetové televizi XTV okomentoval aktuální situaci v Poslanecké sněmovně. Vyjádřil se k práci ČT, ale zdaleka nejen k ní. Zmínil sudetské Němce, aktivistu Mikea Oganesjana, jenž je jako YouTuber znám také pod přezdívkou Mike je pán, ODS, která podle Nerušila rozkrade všechno, co není přišroubované, a profesora Tomáše Halíka.

Oganesjan a policejní nahrávky. Lež, podvodník, odhaluje Nerušil
Foto: Archiv Josefa Nerušila
Popisek: Josef Nerušil

Nerušil do kamery uvedl, že Markéta Šichtařová pravděpodobně poslanecké lavice opustila, neboť chce vystupovat jako žena činu, a ve Sněmovně řada věcí trvá a všechno je na dlouhé lokte. Mnozí poslanci mohou mít podle Nerušila občasný pocit zmaru.

Mgr. Josef Nerušil

  • SPD
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

3%
89%
8%
hlasovalo: 18242 lidí
„Mohla tam samozřejmě sedět zašitá jako některé lidovecké tetky nebo ti strejcové ODS, kteří tam, bych řekl, podřimují za řečnickým pultem nebo sledují fotbal,“ poznamenal Nerušil s tím, že tyhle strejce zajímá jen to, jak velkou výplatu dostanou na účet.

Obecně to vidí tak, že ve Sněmovně řádí „mozkožrout“ a někteří mu podlehnou, a jiní ne. Nejlepší způsob, jak mu odolat, je nepřestávat chodit mezi lidi, chodit i na demonstrace. „On to vždycky člověka srazí z výšin,“ podotkl s tím, že člověk se po procházení Sněmovnou nesmí chovat jako „namachrovaný debil“, řečeno lidově.

Pár slov Nerušil věnoval předsedovi Pirátů Zdeňku Hřibovi a jeho odměnám z doby, kdy byl náměstkem primátora.

„To si představte, že on si normálně nevšiml, že mu po čtvrt roku každý měsíc přistála na účtu částka ve výši zhruba 50 000 Kč od Pražské energetiky, kde seděl jako člen dozorčí rady, a toto byla jeho odměna, a ve chvíli, kdy se stal náměstkem primátora, tak tuhle odměnu by neměl pobírat,“ připomínal Nerušil.

A hned pokračoval.

„Představte si, že on nám to vysvětloval tak, že si vlastně nevšiml, protože platbu od Pražské energetiky měl za přeplatek za energii. Mě by zajímalo, jak jste na tom vy, každý měsíc obdržíte od Pražské energetiky přeplatek ve výši 50 tisíc korun českých? To by mě teda opravdu zajímalo, jak velké zálohy Zdeněk Hřib platí za elektřinu, protože 50 tisíc korun jako přeplatek, to některé domácnosti takovouto částku spotřebují za půl roku, možná i za rok,“ pokračoval Nerušil.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zdeňka Hřiba popsal jako arogantního muže, který teď má asi spoustu práce s dvanácti poslankyněmi ve svém klubu. „Si velmi živě dovedu představit, jak to může vypadat, když na arogantního Zdeňka Hřiba začne štěkat dvanáct feministek. To musí být podívaná k popukání,“ pousmál se Nerušil.

Poté věnoval pozornost zákonu o neziskových organizacích.

„Pro nás je to jedna z priorit a my jako hnutí SPD z toho určitě necukneme. … Myslím, že financování politických neziskovek by mělo být transparentní, a pokud přijímají nějaké peníze ze zahraničí, já nevidím jediný problém v tom, aby tyhle peníze šly povinně přes transparentní účet … a nevidím ani žádný důvod, proč by takové neziskovky, které přijímají finanční dary ze zahraničí, nemohly být vedeny v nějakém registru a podřízeny kontrole ze strany nějakého úřadu,“ zdůraznil Nerušil.

Připomínal, že i politické strany musí jednat transparentně, a z jeho pohledu není důvod, aby to u neziskových organizací, zmínil sousloví „politické neziskové organizace“, neměli stejně. „Nakonec jsou to neziskovky, které vždy volaly po transparentnosti,“ podotkl.

„Dneska jsme na magistrátu řešili Transparency International. Dokonce ani pro paní Hanu Marvanovou tahle politická neziskovka už není relevantním zdrojem informací, protože samozřejmě tahle neziskovka brala peníze od osob a firem, které figurují v kauze Dozimetr,“ pokračoval Nerušil.

Anketa

Co říkáte na chování Petra Macinky?

95%
2%
3%
hlasovalo: 12342 lidí
„Já si pořád říkám, co vlastně někomu vadí na tom zákonu o transparentnosti politických neziskovek, tak pak, když nás tady pánové Foltýn a tak dál, Máca, jo, a ten další blbec, ten Cemper, ujišťují, jaký sem tečou potoky ruských peněz, tak já jsem teda nikdy neviděl ani kopějku. A říkám, že z ruské ambasády k nám nikdy do SPD nepřiputovala ani flaška vodky. Tak tito lidé by naopak měli být rádi, že konečně ty potoky těch peněz budeme moci identifikovat. Ale já se právě obávám, že to žádné potoky nebudou, že to nebudou ani kapky, ale odkud naopak tečou řeky peněz na propagandu, tak je to Brusel, Washington, možná Berlín, norské fondy a další takové záležitosti,“ poznamenal Nerušil.

V politických neziskovkách se podle Nerušila vytvářejí místa pro zastánce liberálního vidění světa. Ve vysílání také nabídl definici, co je vlastně politická neziskovka.

„Ta zákeřná argumentace, že neziskovky jsou přínosné, a vždycky se začne s charitou a fotbalem, samozřejmě, to jsou všechno také neziskovky, mají neziskovou formu, ale my se tu bavíme o politických neziskovkách, což znamená o nevládních organizacích, neziskových organizacích, které ingerují do politického procesu, které chtějí ovlivnit veřejné mínění za účelem změny politických procesů, za účelem změny ve společnosti, za účelem ovlivnění legislativy,“ nabídl definici politických neziskových organizací nový poslanec.

SPD si klade za cíl dotáhnout zákon o neziskovkách do konce. Poslanci SPD by se prý měli stydět, pokud tento zákon neprojde. Tak to vnímá Josef Nerušil.

Zmínil i aktivistu Mikea Oganesjana.

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

73%
14%
6%
2%
2%
3%
hlasovalo: 22756 lidí
„Já jsem dneska měl na primátora interpelaci, jak je možné, že pan Oganesjan zveřejňuje nahrávky komunikace mezi příslušníky městské policie, že se nějak dostal do jejich radiosystému. On pan Oganesjan tvrdí, že se mu to podařilo leaknout. Je to samozřejmě lež, protože pan Oganesjan je podvodník naprosto ve všem. A to i tady v tomhle, protože podle všeho pan Oganesjan nemá skutečnou vysílačku. Má nějakou atrapu nebo už dávno nějaký nefunkční drek. A jediné, co se mu podařilo, tak někde ukrást nějaké nahrávky. Na ty svoje sledovatele, což jsou prachobyčejné ovce, že jo, kteří chrochtají blahem nad tím, jak je pan Oganesjan úžasný, tak jim prodává tady tuhletu komedii, kterou si sám sestříhal, nakašíroval a dělá ze sebe strašně zajímavého a důležitého. Ale když je někdo tak blbej a Oganesjanovi ty peníze posílá, ať mu je posílá, co mě je po tom,“ vyjádřil svůj názor na Oganesjana Nerušil.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani veřejnoprávní média.

Prozradil na sebe, že v minulosti pracoval v Českém rozhlase. A trval na tom, že SPD má být zastoupena ve vysílání České televize a Českého rozhlasu stejně jako Piráti nebo ODS.

Stejně tak by se podle Nerušila nemělo stávat, že politici SPD budou přerušováni častěji a budou mluvit méně než např. politici ODS. Své o tom prý ví i šéf strany PRO a poslanec zvolený za SPD Jindřich Rajchl.

„Nakonec si to změřil i sám Jindřich Rajchl, když ho jedenkrát pozvali do Otázek Václava Moravce, tak kromě toho, že dostal nejméně prostoru na řečení, tak byl nejčastěji přerušován Václavem Moravcem,“ poznamenal Nerušil.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud se to někomu nelíbí, může podle Nerušila ČT opustit, jak to ostatně udělal Václav Moravec. I Moravec pak podle Nerušila zjistí, že není tak snadné uživit se jako soukromý novinář, není to jednoduché, pokud chcete odvádět kvalitní novinářskou práci.

Poslanci prý nechtějí ČT rušit, to podle Nerušila tvrdí pouze bruselská propaganda. Stávající vládní koalice chce jen to, aby ČT pískala všem politikům rovinu.

Jako poslanec prý vidí, že po vládě Petra Fialy zůstal takový nepořádek, že na to budou potřeba dvě volební období, tedy osm let. „Fialova vláda to tady prasila,“ nechal se slyšet Nerušil.

Jako poslanci SPD se mu např. zdá, že nákup stíhaček F-35 je v podstatě daní, kterou Washingtonu platíme za naši ochranu. A pokud jde o samotnou ODS, tam je podle Nerušila dané, že se pokusí ukrást či rozprodat všechno, co není přišroubované.

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

9%
91%
hlasovalo: 15657 lidí
„Prostě jsou některé městské části, kde vládne ODS, a ti, co není prostě přišroubované, tak to rozprodají, zprivatizují, téměř bych řekl až jako ukradnou,“ nechal se slyšet Nerušil.

Nešetřil ani Senát. V obecné rovině prý proti Senátu nic nemá, ale domnívá se, že Senát v české podobě není koncipován dobře. Nerušil jej vnímá jako Havlovu komoru pro vysloužilé politiky. Narážel tady na prvního českého prezidenta Václava Havla.

Došlo i na kněze Tomáše Halíka. Nerušil ho vidí jako klasického liberála, který hodně vody káže, ale sám ji nepije. Kardinál Dominik Duka prý i k Halíkovi a jemu podobným lidem přistupoval vstřícně a poté na to do jisté míry doplatil a byl lidmi Halíkova typu uštván. Tak to vidí Josef Nerušil, který s Dominikem Dukou spolupracoval.

„Já jsem založením demokrat a byť někdo říká věci, se kterými nesouhlasím nebo mi nelahodí, tak s tím člověkem jsem vždycky zvyklý trpělivě diskutovat, pokud se on chová slušně, samozřejmě,“ poznamenal Nerušil.

Dnešní doba podle Nerušila bohužel přeje lidem, kteří raději moc nemyslí, a v tom šel kardinál Duka rozhodně proti proudu, protože četl hodně, přemýšlel hodně a diskutoval hodně.

Stranou jeho pozornosti nezůstal ani sjezd sudetských Němců, který je naplánován v Brně.

„Tady už se zachází příliš daleko. Myslím si, že sudetští Němci se určitě můžou sejít ve Vídni, můžou se sejít v Mnichově, můžou se sejít v Drážďanech,“ podotkl Nerušil. Ale aby se scházeli v Brně, v Praze či v Liberci, to už se Nerušilovi zdá příliš.

Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=hIneUg-0Pz0

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

armáda , Duka , ekonomika , energetika , Fiala , Halík , Moravec , obrana , ODS , piráti , Praha , Svobodní , Šichtařová , USA , neziskové organizace , SPD , Cemper , Neziskovky , Nerušil , Máca , XTV , Hřib , Oganesjan , politické neziskovky , F-35

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vnímáte politiku stejně jako Josef Nerušil?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

