Oganesjan a policejní nahrávky. Lež, podvodník, odhaluje Nerušil

Nerušil do kamery uvedl, že Markéta Šichtařová pravděpodobně poslanecké lavice opustila, neboť chce vystupovat jako žena činu, a ve Sněmovně řada věcí trvá a všechno je na dlouhé lokte. Mnozí poslanci mohou mít podle Nerušila občasný pocit zmaru.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Obecně to vidí tak, že ve Sněmovně řádí „mozkožrout“ a někteří mu podlehnou, a jiní ne. Nejlepší způsob, jak mu odolat, je nepřestávat chodit mezi lidi, chodit i na demonstrace. „On to vždycky člověka srazí z výšin,“ podotkl s tím, že člověk se po procházení Sněmovnou nesmí chovat jako „namachrovaný debil“, řečeno lidově.
Pár slov Nerušil věnoval předsedovi Pirátů Zdeňku Hřibovi a jeho odměnám z doby, kdy byl náměstkem primátora.
„To si představte, že on si normálně nevšiml, že mu po čtvrt roku každý měsíc přistála na účtu částka ve výši zhruba 50 000 Kč od Pražské energetiky, kde seděl jako člen dozorčí rady, a toto byla jeho odměna, a ve chvíli, kdy se stal náměstkem primátora, tak tuhle odměnu by neměl pobírat,“ připomínal Nerušil.
A hned pokračoval.
„Představte si, že on nám to vysvětloval tak, že si vlastně nevšiml, protože platbu od Pražské energetiky měl za přeplatek za energii. Mě by zajímalo, jak jste na tom vy, každý měsíc obdržíte od Pražské energetiky přeplatek ve výši 50 tisíc korun českých? To by mě teda opravdu zajímalo, jak velké zálohy Zdeněk Hřib platí za elektřinu, protože 50 tisíc korun jako přeplatek, to některé domácnosti takovouto částku spotřebují za půl roku, možná i za rok,“ pokračoval Nerušil.
Zdeňka Hřiba popsal jako arogantního muže, který teď má asi spoustu práce s dvanácti poslankyněmi ve svém klubu. „Si velmi živě dovedu představit, jak to může vypadat, když na arogantního Zdeňka Hřiba začne štěkat dvanáct feministek. To musí být podívaná k popukání,“ pousmál se Nerušil.
Poté věnoval pozornost zákonu o neziskových organizacích.
„Pro nás je to jedna z priorit a my jako hnutí SPD z toho určitě necukneme. … Myslím, že financování politických neziskovek by mělo být transparentní, a pokud přijímají nějaké peníze ze zahraničí, já nevidím jediný problém v tom, aby tyhle peníze šly povinně přes transparentní účet … a nevidím ani žádný důvod, proč by takové neziskovky, které přijímají finanční dary ze zahraničí, nemohly být vedeny v nějakém registru a podřízeny kontrole ze strany nějakého úřadu,“ zdůraznil Nerušil.
Připomínal, že i politické strany musí jednat transparentně, a z jeho pohledu není důvod, aby to u neziskových organizací, zmínil sousloví „politické neziskové organizace“, neměli stejně. „Nakonec jsou to neziskovky, které vždy volaly po transparentnosti,“ podotkl.
„Dneska jsme na magistrátu řešili Transparency International. Dokonce ani pro paní Hanu Marvanovou tahle politická neziskovka už není relevantním zdrojem informací, protože samozřejmě tahle neziskovka brala peníze od osob a firem, které figurují v kauze Dozimetr,“ pokračoval Nerušil.
Co říkáte na chování Petra Macinky?
V politických neziskovkách se podle Nerušila vytvářejí místa pro zastánce liberálního vidění světa. Ve vysílání také nabídl definici, co je vlastně politická neziskovka.
„Ta zákeřná argumentace, že neziskovky jsou přínosné, a vždycky se začne s charitou a fotbalem, samozřejmě, to jsou všechno také neziskovky, mají neziskovou formu, ale my se tu bavíme o politických neziskovkách, což znamená o nevládních organizacích, neziskových organizacích, které ingerují do politického procesu, které chtějí ovlivnit veřejné mínění za účelem změny politických procesů, za účelem změny ve společnosti, za účelem ovlivnění legislativy,“ nabídl definici politických neziskových organizací nový poslanec.
SPD si klade za cíl dotáhnout zákon o neziskovkách do konce. Poslanci SPD by se prý měli stydět, pokud tento zákon neprojde. Tak to vnímá Josef Nerušil.
Zmínil i aktivistu Mikea Oganesjana.
Stranou jeho pozornosti nezůstala ani veřejnoprávní média.
Prozradil na sebe, že v minulosti pracoval v Českém rozhlase. A trval na tom, že SPD má být zastoupena ve vysílání České televize a Českého rozhlasu stejně jako Piráti nebo ODS.
Stejně tak by se podle Nerušila nemělo stávat, že politici SPD budou přerušováni častěji a budou mluvit méně než např. politici ODS. Své o tom prý ví i šéf strany PRO a poslanec zvolený za SPD Jindřich Rajchl.
„Nakonec si to změřil i sám Jindřich Rajchl, když ho jedenkrát pozvali do Otázek Václava Moravce, tak kromě toho, že dostal nejméně prostoru na řečení, tak byl nejčastěji přerušován Václavem Moravcem,“ poznamenal Nerušil.
Pokud se to někomu nelíbí, může podle Nerušila ČT opustit, jak to ostatně udělal Václav Moravec. I Moravec pak podle Nerušila zjistí, že není tak snadné uživit se jako soukromý novinář, není to jednoduché, pokud chcete odvádět kvalitní novinářskou práci.
Poslanci prý nechtějí ČT rušit, to podle Nerušila tvrdí pouze bruselská propaganda. Stávající vládní koalice chce jen to, aby ČT pískala všem politikům rovinu.
Jako poslanec prý vidí, že po vládě Petra Fialy zůstal takový nepořádek, že na to budou potřeba dvě volební období, tedy osm let. „Fialova vláda to tady prasila,“ nechal se slyšet Nerušil.
Jako poslanci SPD se mu např. zdá, že nákup stíhaček F-35 je v podstatě daní, kterou Washingtonu platíme za naši ochranu. A pokud jde o samotnou ODS, tam je podle Nerušila dané, že se pokusí ukrást či rozprodat všechno, co není přišroubované.
Nešetřil ani Senát. V obecné rovině prý proti Senátu nic nemá, ale domnívá se, že Senát v české podobě není koncipován dobře. Nerušil jej vnímá jako Havlovu komoru pro vysloužilé politiky. Narážel tady na prvního českého prezidenta Václava Havla.
Došlo i na kněze Tomáše Halíka. Nerušil ho vidí jako klasického liberála, který hodně vody káže, ale sám ji nepije. Kardinál Dominik Duka prý i k Halíkovi a jemu podobným lidem přistupoval vstřícně a poté na to do jisté míry doplatil a byl lidmi Halíkova typu uštván. Tak to vidí Josef Nerušil, který s Dominikem Dukou spolupracoval.
„Já jsem založením demokrat a byť někdo říká věci, se kterými nesouhlasím nebo mi nelahodí, tak s tím člověkem jsem vždycky zvyklý trpělivě diskutovat, pokud se on chová slušně, samozřejmě,“ poznamenal Nerušil.
Dnešní doba podle Nerušila bohužel přeje lidem, kteří raději moc nemyslí, a v tom šel kardinál Duka rozhodně proti proudu, protože četl hodně, přemýšlel hodně a diskutoval hodně.
Stranou jeho pozornosti nezůstal ani sjezd sudetských Němců, který je naplánován v Brně.
„Tady už se zachází příliš daleko. Myslím si, že sudetští Němci se určitě můžou sejít ve Vídni, můžou se sejít v Mnichově, můžou se sejít v Drážďanech,“ podotkl Nerušil. Ale aby se scházeli v Brně, v Praze či v Liberci, to už se Nerušilovi zdá příliš.
