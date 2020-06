Ohrožení! spílala Jourová Orbánovi. A mezitím v Maďarsku...

Kartous začal prohlášením, že „někteří členové EU“, konkrétně Maďarsko, koketují s „alternací skutečnosti“ a obvinil Viktora Orbána, že se v tomto dopouští „jakýchsi poklesků“. Jako příklad dal údajně několikrát vyvrácenou mapu no-go zón v Evropě. Dále tvrdil, že se Viktor Orbán snaží vyšachovat z rozhodování maďarský parlament, aby mohl vládnout pomocí dekretů. „Jak vnímáte roli Maďarska, jak vnímáte situaci v Maďarsku, případně co pro to Evropská komise, případně vy osobně, budete chtít dělat, aby se ta situace změnila? Aby se ta situace změnila, protože Maďarsko vypadá jako velké riziko pro Evropskou unii,“ ptal se Jourové.

Dodejme, že právě dnes si maďarský parlament odhlasoval, že nouzový stav, a tedy i vláda dekretů Viktora Orbána, končí.

BREAKING: With 135 votes in favor, 54 against and 3 abstentions, parliament has voted to end the extraordinary legal order. The government will now give back its special powers, while maintaining the epidemiological preparedness in anticipation of a second wave of the epidemic.