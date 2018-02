Okamura. Nejnebezpečnější postava na naší politické scéně, varuje Ondřej Neff

07.02.2018 21:48

O lídrovi SPD Tomiu Okamurovi se rozepsal na serveru neviditelnypes.cz jeho šéfredaktor Ondřej Neff. Okamura je podle něj momentálně nejnebezpečnější postavou na naší politické scéně. „Sérií chybných tahů se podařilo ho dostrkat tam, kde by neměl vůbec být, tedy nejen do sněmovny, ale dokonce do jejího vedení,“ poznamenal Neff.