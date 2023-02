Okamura navrhl sněmovně bod. „Fialova vláda chce okrást všechny příjemce důchodů“

reklama

Blok návrhů na změny programu nynější schůze dolní komory dnes trval téměř čtyři hodiny. Sněmovní jednání zbrzdil šéf SPD Tomio Okamura svým ostrým vystoupením, když navrhoval mimořádný bod na program dnešní schůze Sněmovny s názvem „Fialova vláda chce okrást všechny příjemce důchodů o část jejich penzí“.

„Je to samozřejmě hanebnost, proti které budeme tvrdě bojovat. SPD bude dělat ve Sněmovně v této souvislosti obstrukce. Podáme ústavní stížnost, a i kdybychom měli nocovat ve Sněmovně několik dní, tak tomu budeme bránit,“ uvedl s tím, že na tom budou společně pracovat i s druhou opoziční stranou, což potvrdila ve Sněmovně šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Postup kabinetu lze podle něj srovnat s krádeží. „Jde o nepřijatelnou snahu Fialovy vlády výrazně ekonomicky a sociálně poškodit naše seniory, invalidy, vdovy, vdovce a sirotky, zejména ty nízkopříjmové. Je to naprostá hanebnost a postup, který lze srovnat s krádeží. S krádeží za bílého dne,“ hřímal předseda SPD, který odsoudil plány vlády Petra Fialy na snížení valorizace důchodů.

Podle novely by se zásluhová procentní část penzí měla kvůli inflaci zvýšit o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun. Průměrná starobní penze by se tak zvedla podle podkladů k zákonu o 760 korun místo 1 770 korun, o které by rostla podle nynějších pravidel. Kabinet omezení přidání zdůvodnil snahou zpomalit zadlužování. Sněmovna bude návrh schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze.

Dále Okamura připomněl slova Petra Fialy o tom, že valorizace není ohrožena a nebude se zvyšovat věk odchodu do důchodu: „Už je toho dost. A musím říci, že to není jenom tento důvod, ale zároveň připomenu toho našeho, respektive ne našeho, protože to není náš premiér SPD, jakým způsobem Českou republiku vede tento prolhaný lhář, premiér Petr Fiala, který loni v listopadu lživě hlásal veřejně, cituji: ‚Tato vláda důchodový věk nezvýší.‘

Psali jsme: Pat a mat v akci. Ale ten mat dostali důchodci, sepsul vládu Havlíček

A také hlásal, cituji: ‚Valorizace není ohrožena. Na valorizaci penzí je nastaven mechanismus podle zákona.‘ A dnes Fialova vláda, respektive včera, rozhodla o snížení valorizací penzí v rozporu s platným zákonem a zároveň navrhuje zvýšení důchodového věku na 68 let,“ zuřil.

„Vy úplně dostáváte z obou stran do klinče nízkopříjmové a sociálně ohrožené skupiny občanů včetně seniorů a dostáváte je do úplně bezvýchodné situace,“ obracel se na vládní pětikoalici, kterou také tepal za snahu protlačit na program korespondenční volbu či to, že chce plošně zvyšovat DPH.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zdůraznil také, že systémové změny, které by vedly k dlouhodobému odstranění rozpočtového deficitu, jsou úplně jinde, než je vláda dělá: „Jste nejhorší vláda ze všech, nejvíce nekompetentní a vůbec nevíte, která bije. Česká republika je jediná, kde se zvýšilo zadlužení vůči HDP. To znamená, vy jste nejhorší, tak už to přestaňte svádět na Ukrajinu, protože ta s tím nemá nic společného. Ostatně občané už tomu ani nevěří,“ konstatoval Tomio Okamura.

Navrhoval snížit objem zbytné státní byrokracie, „ale to vy prostě neděláte, vy naopak jste zřídili nový úřad za miliardu s více než dvěma sty zaměstnanci, aby měli Piráti nějaké politické trafiky“.

Psali jsme: To nebylo hezké. Bartošovi v Senátu umyli hlavu. Narazil několikrát Bartošova agentura, absolutní nehoráznost. Opozici docházejí slova, co se kolem ní odehrávalo Sněmovna schválila Bartošovu agenturu. Mezitím už běží „pirátské výběrko“ na ředitele DIA není dieta. Sto čtyřicet tisíc měsíčně v chystaném Bartošově úřadě. Bez příplatků

Zato zdražování za Fialovy vlády dále pokračuje, pokračoval šéf hnutí SPD. „Místo abyste pomohli lidem, tak jim snížíte důchody, máme nejdražší potraviny, horentní ceny energií, přitom jsme vývozcem levné energie, u nás vyrobené levné energie. Ale vy tady máte na programu schůze zítra, že chcete ovládnout politicky Českou televizi, aby vysílali jenom provládní názory. Chcete snížit důchody, to máte na programu příští týden, my proti tomu budeme samozřejmě bojovat, už jsem o tom hovořil, podáme ústavní stížnost, budeme obstruovat.

A chcete prosadit korespondenční volbu, abyste mohli – aby bylo možné manipulovat volby, protože sháníte někde nějaké další voliče. Takže to je samozřejmě pro nás úplně nepřijatelné,“ zopakoval Tomio Okamura.

Psali jsme: Valorizaci penzí v červnu snížit! Vláda dala zelenou návrhu novely Vláda se chystá schválit návrh novely s omezením červnové valorizace penzí Jak se ve zdraví dožít důchodu? Choďte na procházky, radí dáma od lidovců Fiala vysílal. Hájil škrty. „Fiskální fraška“, strhala jeho argumentaci ekonomka

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.