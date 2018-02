Okamura není nacionalista. jen hamižný televizní žvanil, píše web časopisu, který proslavil přezdívku Pitomio

Pavelka jako tento fakt vnímá skutečnost, že SPD je byznysprojekt Tomia Okamury. „Populismus i latentní rasismus strana užívá jako reklamní vějičku pro neprivilegované segmenty české společnosti,“ poznamenal Pavelka.

Ten připomíná výrok poslance SPD Miloslava Roznera ohledně koncentračního tábora v Letech. Rozner totiž uvedl, že tábor neexistoval, či spíše že to byl pseudotábor. Podle Pavelky by měl nyní Rozner říci, že místo, kde prokazatelně umírali lidé internovaní na základě rasových zákonů, podle něj neexistovalo, nebo jeho existenci uznat se vším, co k tomu patří.

„Předseda strany Okamura zase v rozhovoru s Danielou Drtinovou řekl, že Lety prý není možné srovnávat s Osvětimí, v táboře byl volný pohyb, chyběly tam ploty a tak dále. Okamura teď ze svých výroků couvá; údajně měl teplotu a ‚byl tak nadopovaný práškama, že to poznala celá republika‘. Musely to být solidní dryáky, když z pana předsedy padaly takové perly. Téma Lety prý navíc Okamuru ani celou SPD vůbec nezajímá,“ popisuje dále události kolem SPD Pavelka.