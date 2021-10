Okamura ovládl debatu Primy, děsí se odpůrci. ,,Bartoši, drž už hubu," trpěli

Včerejší debata na CNN Prima News skončila duelem Andreje Babiše a Petra Fialy. Ovšem podle hned několika hlasů ze sociálních sítí byl vítězem Tomio Okamura. Tento názor zazníval dokonce i od těch, kteří Okamurovi jinak nemohou přijít na jméno. „Okamura je fenomenální v té dnešní debatě. Děsím se jeho volebního výsledku,“ řekl například podnikatel v oblasti vzdělání, Ondřej Kania. „Okamura si tu šílenou realitu show jako jediný vyloženě užíval. Když ho vyhodili, tak si ještě šel sednout do publika, aby to dokoukal. Skvěle se bavil,“ zaznělo také. A šéf SPD dokázal také jednou větou popudit zastánce většího zastoupení žen v politice.

Okamura zvyšoval hlas také při tématu tzv. Green Dealu, který má zajistit, aby Evropa byla v roce 2050 uhlíkově neutrální. „SPD prosazuje rozumnou ochranu přírody, ale na základě skutečných potřeb našich občanů a našeho průmyslu, a nikoliv na základě termínu Bruselu. Budu citovat k tomu zdražení: On se ten takzvaný Zelený úděl prosazuje na základě legislativního opatření, takzvané Fit For 55. A jak sama Evropská komise cituje, co to bude přinášet? Evropská komise přiznává, že, cituji, jedna třetina domácností nebude schopna platit energii, jejíž zdražení způsobí Zelený úděl. Je to šílený neomarxistický plán a my, když budeme ve vládě, odmítneme Zelený úděl EU, protože lidé v regionech, když se do roku 2035 zruší spalovací motory, táta od rodiny nebude mít jak jet do práce, navíc kdybychom všechna auta nahradili elektromobily v ČR, musíme postavit 1,5 Temelínu. Kdybychom měli nahradit všechen plyn a uhlí, z kterého máme energii, musíme postavit 2,2 Temelínu. Staneme se závislí na dovozu energie a je to konec naší svobody a suverenity a lidé se nedoplatí. A teď vláda přichystala takzvané energožebračenky, já myslím, že je to ostuda!“

Podle několika komentátorů si Tomio Okamura vedl velmi dobře. „Okamura je fenomenální v té dnešní debatě. Děsím se jeho volebního výsledku,“ řekl podnikatel v oblasti vzdělání, Ondřej Kania. Naopak odsoudil Ivana Bartoše, že „na to nemá“.

Okamura je fenomenální v té dnešní debatě. Děsím se jeho volebního výsledku. — Ondřej Kania (@OndrejKania) October 3, 2021

Bartoš na to fakt nemá. To je hrozný. — Ondřej Kania (@OndrejKania) October 3, 2021

Přidal se také youtuber Ondřej Tesárek. „Jestli SPOLU a PirStan ještě masivně nepřitvrdí (a já už netuším s tímhle arzenálem jak), tak se díváte na premiéra Andreje Babiše a ministra vnitra Tomia Okamuru,“ řekl a dodal, že Okamura i Babiš měli v diskusi značně navrch. A vyzval pirátského předsedu: „Bartoši, drž hubu o těch řešeních a celou dobu jenom řvi s tím dopisem v ruce na Babiše, že jeho lidi jedou v exekučním byznyse. Copak nikdo nechápe, jak se máchá držkou v talíři?“

Okamura i Babiš mají v diskusi značně navrch. — Ondřej Tesárek (@bratricek) October 3, 2021

Nikdy, nikdy to lidem bez talentu nedojde.

Bartoši, drž hubu o těch řešeních a celou dobu jenom řvi s tim dopisem v ruce na Babiše, že jeho lidi jedou v exekučním byznyse. Copak nikdo nechápe, jak se máchá držkou v talíři? — Ondřej Tesárek (@bratricek) October 3, 2021

Za světlý okamžik uznal Okamurovu omluvu i investigativní novinář Jaroslav Kmenta. „Na dnešní debatě podle mě nejvíc vydělal Okamura, pak Fiala, Babiš asi trochu ztratil a Bartoš prohrál. Je to čistě subjektivní pocit, argumenty nečekejte,“ mínil jeden z komentátorů v reakci na Kmentu.

Debata na Primě



Světlé okamžiky:

Fiala v klidu a věcně

Bartoš argumentačně na výši

Okamura uznal chybu a omluvil se

Babiš uměl v jeden moment souhlasit s oponenty



Černý okamžik:

Babiš a offshory – nevysvětlil, neuznal, osočoval. — Jaroslav Kmenta (@JaroslavKmenta) October 3, 2021

Na dnešní debatě podle mě nejvíc vydělal Okamura, pak Fiala, Babiš asi trochu ztratil a Bartoš prohrál. Je to čistě subjektivní pocit, argumenty nečekejte. — Horal ?????? (@horalski) October 3, 2021

„Tomio Okamura mluví ke svým. Umí to a ví moc dobře, co je potřeba říkat,“ mínil pracovník FlashNewsCZ, Filip Vích. Zároveň omlouval výkon šéfa Pirátů: „Ivan Bartoš podal velmi dobrý a věcný výkon. Když na vás řve AB, tak je prostě složité některé věci vysvětlovat a zůstat úplně v klidu.“

Ivan Bartoš podal velmi dobrý a věcný výkon. Když na vás řve AB, tak je prostě složité některé věci vysvětlovat a zůstat úplně v klidu.



Tomio Okamura mluví ke svým. Umí to a ví moc dobře, co je potřeba říkat.



Petr Fiala působí klidně. AB na něho tolik neřve.



AB bez komentáře. — Filip Vích (@VichFilip) October 3, 2021

A těch, kdo si mysleli, že Okamura předvedl v debatě dobrý výkon, bylo více.

Okamura je dnes vynikající a ta omluva tomu nasadila korunu. Radost nemám, ale smekám. — Laureát (@zazasluhy) October 3, 2021

Jo, nerad to říkám, ale Okamura je dneska vážně dobrej. — Paco de Lucifer (@Caquibibendi) October 3, 2021

Pokud Okamura předvede několik takových výkonů do neděle, tak bůh nám pomáhej 15 % — ARAB (@SlavekBoura) October 3, 2021

sorry, ale dneska je nejlepší Okamura. Bartoše si maže na chleba, na svoji cílovku (a asi nejen na ni) tlačí úplně skvěle a tou omluvou i mě zaskočil. Je to sice debil, ale dneska imho exceluje — Tomáš Cink (@TomCink) October 3, 2021

„Okamura si tu šílenou realitu show (debatou bych to opravdu nenazval) jako jediný vyloženě užíval. Když ho vyhodili, tak si ještě šel sednout do publika, aby to dokoukal. Skvěle se bavil. Bartoš evidentně trpěl (nedivím se). Fiala působí jediný jako státník. Babiš je prostě Babiš,“ shrnul výkony Jan Veselý.

„Jo, nejlepší řečník byl Fiala, on totiž dokáže krásně mluvit o ničem, nejlepší byl Okamura, nejvíc ta debata pomůže Babišovi a nejslabší byl Bartoš, ale to už je taková tradice,“ mínil Ladislav Choutka. A Okamurovi svým způsobem vysekl poklonu i Jan Lička, který ovšem za vítěze považoval Petra Fialu.

Okamura si tu šílenou realitu show (debatou bych to opravdu nenazval) jako jediný vyloženě užíval. Když ho vyhodili, tak si ještě šel sednout do publika, aby to dokoukal. Skvěle se bavil. Bartoš evidentně trpěl (nedivím se). Fiala působí jediný jako státník. Babiš je prostě Babiš — Jan Veselý (@JanVese35004161) October 3, 2021

Jo, nejlepší řečník byl Fiala, on totiž dokáže krásně mluvit o ničem, nejlepší byl Okamura, nejvíc ta debata pomůže Babišovi a nejslabší byl Bartoš, ale to už je taková tradice. — Ladislav Choutka (@LChoutka) October 3, 2021

Rozhodně byl nejlepší. Překvapil Okamura, který velmi kalkulovaně říkal to, co jeho voliči chtějí slyšet. Bartoš to nezvládl, a od Babiše nikdo moc nečekal. — Jan Lička (@ArticlessCZ) October 3, 2021

„Nerad to říkám, ale suverénně nejlepší je v té debatě Okamura,“ řekl smutně příznivec hnutí STAN Andrej Poleščuk.

Nerad to říkám, ale suverénně nejlepší je v té debatě Okamura. — Andrej Poleščuk (@andrewofpolesia) October 3, 2021

Okamura také podráždil novináře Filipa Titlbacha (Deník N) a Vojtěcha Petrů (A2larm), když v debatě řekl: „Jsme tady snad všichni chlapi, ne?“

„Ano, bohužel. Kdyby nebyli, třeba by pak ta diskuse vypadala jinak,“ mínil Petrů a stejně tak Titlbach odpovídal: „No, to jste. Proto to taky tak vypadá.“

Okamura v debatě na Primě: „Jsme tady snad všichni chlapi, ne?“



Ano, bohužel. Kdyby nebyli, třeba by pak ta diskuse vypadala jinak ??‍>?. — Vojtěch Petrů (@Vojtaa_Petru) October 3, 2021

Okamura: „Jsme tady snad všichni chlapi, ne...“



No, to jste. Proto to taky tak vypadá. — Filip Titlbach (@FilipTitlbach) October 3, 2021

