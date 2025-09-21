Okamura šíří příběh: Dva Ukrajinci si sem jezdili jen pro dávky

21.09.2025 18:28 | Monitoring

Tomio Okamura tvrdí, že Ukrajinci v Česku neoprávněně čerpali dávky. Kvůli rozhodnutí vlády Petra Fialy.

Okamura šíří příběh: Dva Ukrajinci si sem jezdili jen pro dávky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Tomto Okamura

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 9252 lidí
Předseda SPD Tomio Okamura tvrdí, že Ukrajinci zneužili český systém poskytování sociální pomoci. „Ukrajinci u nás kvůli Fialově vládě podvodně čerpali dávky. Hned několik případů neoprávněného čerpání humanitárních dávek ze strany Ukrajinců řešila v poslední době cizinecká policie Moravskoslezského kraje. Škoda způsobená českému státu jde do statisíců,“ napsal Okamura. A odvolával se na informace uveřejněné serverem Novinky.cz.

Jednalo se o článek, ve kterém server napsal, že si dva Ukrajinci jezdili do Česka jen pro podporu a přišli si tak na statisíce korun.  

Od dubna 2023 do srpna 2025 uváděli v žádostech o humanitární dávku, že pobývají na adresách v Ostravě, což ale byla lež, neboť se fakticky zdržovali v rodné zemi a pro dávky jen přijížděli. Každý poškodil Českou republiku o zhruba 235 000 korun,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?

2%
97%
1%
hlasovalo: 9271 lidí
„A my říkáme už ani halíř Ukrajině a Ukrajincům. Čeho je moc, toho je příliš. Prosazujeme revizi pobytu Ukrajinců v ČR a deportaci zločineckých cizinců,“ doplnil Okamura na sociální síti Facebook a dodal, že jsou známy i další případy, kdy Ukrajinci neoprávněně čerpali prostředky z českého sociálního systému. Okamura tvrdí, že další Ukrajinci připravili český sociální systém o 11 milionů korun.

„Díky štědrému nekontrolovanému systému sociálních dávek od Fialovy vlády s Rakušanem a Piráty inkasovalo jen v tomto konkrétním případě 840 Ukrajinců na falešná potvrzení dávky a přišli si na 11 milionů. Celková realita ohledně zneužívání dávek Ukrajinci bude ještě mnohem horší,“ zdůraznil Okamura.

Zdroje:

https://www.novinky.cz/clanek/krimi-ukrajinci-si-do-ceska-jezdili-jen-pro-podporu-prisli-si-na-statisice-40539405

Článek obsahuje štítky

dávky , ekonomika , Fiala , ODS , Okamura , sociální politika , Ukrajina , vláda , SPD

autor: Miloš Polák

