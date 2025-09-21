Okamura šíří příběh: Dva Ukrajinci si sem jezdili jen pro dávky

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Jednalo se o článek, ve kterém server napsal, že si dva Ukrajinci jezdili do Česka jen pro podporu a přišli si tak na statisíce korun.
„Od dubna 2023 do srpna 2025 uváděli v žádostech o humanitární dávku, že pobývají na adresách v Ostravě, což ale byla lež, neboť se fakticky zdržovali v rodné zemi a pro dávky jen přijížděli. Každý poškodil Českou republiku o zhruba 235 000 korun,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Tomio Okamura
„Díky štědrému nekontrolovanému systému sociálních dávek od Fialovy vlády s Rakušanem a Piráty inkasovalo jen v tomto konkrétním případě 840 Ukrajinců na falešná potvrzení dávky a přišli si na 11 milionů. Celková realita ohledně zneužívání dávek Ukrajinci bude ještě mnohem horší,“ zdůraznil Okamura.
autor: Miloš Polák