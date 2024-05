Okrádání v nemocnici. Za 120 Kč tohle? Dvě fotky snídaně spouštějí lavinu

reklama

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Jde o okrádání pacientů? „Je to dieta, která prospívá nemocničnímu rozpočtu na stravování pacientů. Za 14 Kč na den se toho moc lepšího vymyslet nedá,“ napsal jeden ze čtenářů. „Kde jste vzal těch 14 Kč na den? Stravovací jednotka se běžně pohybuje mezi 60–120,“ reagovala Slimáková. Problém tedy nejspíš nebude v penězích. „Chléb i rohlík zároveň, to bude asi nadstandard,“ přisadil si uživatel Ing. Honza. „Kdybyste měla nějakou dietu, to už nedostanete vůbec nic ? Když jsem viděl co dostávala manželka v nemocnici, tak tohle by někdy byla i výhra... Smutné, že? Paní vedle měla cukrovku a první den dostala ovocné knedlíky, které přes vrstvu kakao/cukr nebyly ani vidět...“ napsal další uživatel.

Nemocniční strava, naordinováno nutričním terapeutem:

Jsem v koncích. Ani po 30 letech profese výživáře nechápu, jak by tyto produkty mohly prospívat. Vidím tam jen směs vysoce průmyslově zpracovaného oleje a sacharidů.

Chybějící bílkoviny, živiny, chuť a rozum! Chápete to? pic.twitter.com/oq5xX0VHfh — Margit Slimáková (@MSlimakova) May 22, 2024

Příspěvek výživové specialistky Margit Slimákové očividně podnítil i další, aby se do diskuse přidali s vlastní smutnou nemocniční zkušeností zachycenou na obrázku. „Nadstandard. To samé + 1 plátek sýra + banán,“ napsal uživatel Martius.

Jiná uživatelka se podělila o fotku jídla, které podle ní měl dostat pacient s cukrovkou druhého typu. „Cukr během pár dní kolem 14–18 mmol, než nastoupila rodina s krabičkama,“ napsala k fotce tácu, na kterém je kromě suchých krajíců chleba ještě jablko, turistická pomazánka a máslo.

Jiná pacientka sdílela fotku svého nemocničního tácu i s označením zařízení, kde se jí takové stravy mělo dostat. „VFN Karlovo náměstí minulý týden. Jo, je to vše,“ uvedla k fotce dvou suchých rohlíků, malého roztíratelného sýru a másla.

Někteří se ale nejprve zajímali o to, zda důvodem chudé nemocniční stravy není nějaká předepsaná dieta. „Není to slinivková dieta?“ ptal se Slimákové uživatel Nosey George. „Ne, je to tzv. racionální strava, tedy pro pacienta bez dietních omezení,“ reagovala Slimáková. „Pak je to na vyhazov nutriční kouzelnice,“ odpověděl Nosey George.

Další čtenáři se začali zabývat tím, co vede k výsledku, který vidíme na chudém nemocničním tácu a zda za něj nemůže ona „nutriční kouzelnice“. „Ne, ona musí vyjít z toho, co nemocnice nakoupí,“ napsal jeden uživatel. „Mělo by to ovšem být opačně. Nemocnice by měla nakoupit to, co ona spočítá,“ podotkl další. „To by ale nemocnice musely mít peníze. Což nejde, protože se všichni zuřivě brání jakýmkoliv příplatkům,“ postěžoval si další na spoluobčany.

Fotogalerie: - Ortel a Okamura

Do diskuse v tomto bodě přispěla i autorka původní fotografie, nutriční specialistka Slimáková. „Není to tak jednoznačné, v projektu jsme dokázali, že skvěle jde vařit i za současných možností a jsou zdravé kroky, které i výživu zlevňují,“ uvedla a připojila seznam konkrétních postupů, které by nemocničním kuchyním měly přinést ekonomickou úsporu. Seznam zahrnuje například tvrdší postup vůči dodavatelům potravin do nemocnic, vlastní výrobu a přípravu mnoha složek jídelníčku, omezení pečiva, slazených nápojů a malých balení nápojů nebo propojení pacientské a zaměstnanecké stravy. Slimáková dále odkázala na web obsahující tzv. Metodické doporučení včetně.

Jiní účastníci diskuse se však zaobírali spíše ekonomickými aspekty a případným zdražováním. „Pokud máme 7 rozežranejch zdravotních pojišťoven a statisíce migráčků se zanedbaným zdravotním stavem a posíláme sanitky do cizí války, proč bych kwa měl cálovat příplatek zrovna já,“ zeptal se NoseyGeorge.

„Ty nemusíš, ty si žer floru a rohlík,“ navrhl uživatel Jiří úspornější variantu.

Další uživatel si postěžoval, že peníze ve zdravotnictví nejsou – kromě těch pro šéfy VZP. Jiní se ale místo nadávání raději vrátili k opatřením navrhovaným Slimákovou. „Čte se to hezky, otázkou potom je, co zůstává, co brání zavedení. Jaké jsou náklady na prvotní zavedení? Kolik zaměstnanců (a jak drahých) by bylo potřeba přijmout? Jaké by byly náklady na kuchyňské prostory? Atp. To všechno jsou komplikační faktory. (Odpovědi neznám),“ připsal uživatel Daniel Vykoupil. „Ve zkratce, to, že jde v nemocnicích vařit skvěle, ze skutečných potravin a nechat pacienta spolurozhodovat o výběru, je otestováno, zde detailní popis ve zprávě z projektu i návrhu Metodického doporučení: https://nemocnicnistrava.cz,“ odpověděla Slimáková. V další diskusi pak připojila i fotky, jak by takové jídlo mohlo vypadat. „Stravovací jednotka na celodenní stravu se pohybuje zhruba mezi 70 až 120 CZK a zde příklad snídaní z nemocnice, které v průměru vychází nastejno, jako ty nejběžnější rohlíkové snídaně,“ napsala. Jako kladný vzor Slimáková jmenovala nemocnici v Havířově.

A aby toho nebylo málo, do diskuse se zapojili i lidé, kteří zřejmě v nedávné minulosti navštívili nemocniční zařízení v nedaleké cizině. „Mezitím v Innsbrucku. Jiná liga,“ píše uživatel a přikládá fotku tácu, na kterém je kromě polévky a hlavního jídla ještě čerstvý salát a další doplňky. „Je velká škoda, že byly zrušeny poplatky v nemocnici,“ napsal další uživatel, který se podělil o fotografii jídla z dalšího rakouského města Salcburku, kde za 11,32 euro (v přepočtu 280 korun) na den dostal mimo jiné i stravu zobrazenou na snímku.

V diskusi uživatelé spekulovali nad dalšími důvody, proč takto česká nemocniční strava někdy nevypadá. „Někdy se záhadným způsobem ztratí to, co je předepsané v jídelníčku, ovoce, zelenina, šunka, druhá večeře pro diabetiky s banánem, ovocné pitíčko, ochucená mléka, po upozornění na vizitě už bylo vše v pořádku a sanitářky nosily, co měly, ale když se třeba dítě nebo starý člověk neozve...“ napsal uživatel Jaroslav Kaňok. „To je jak v kriminále,“ napsal další. „Bohužel mnohem horší. V kriminále jsem s kolegyní v rámci projektu zlepšování nemocniční stravy/stravy ve zdravotnických zařízeních také strávila jeden den a jídlo bylo ve srovnání se školami a nemocnicemi nadprůměrně dobré,“ reagovala Slimáková. „Koneckonců pacient je obtížný hmyz. Byl jsem před 20 lety ve Švédsku, měli tam bar, pacienti si mohli posedět u vína, u piva, a pokud mohli i se skotskou. Ve Švýcarsku měli nemocniční vinný sklep, nákupní galerii. Pacienta ve špitále nepovažují za nevolníka,“ napsal k tomu jiný z uživatelů své srovnání přístupu českých a zahraničních nemocnic.

