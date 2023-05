Omezení pohybu Čechů. Pod kontrolou vojsk USA. Právník předestřel

reklama

Důležité je podle Dostála upozornit rovněž na změnu Ústavy ČR, která uvádí, že by u nás mohla vláda rozhodnout až na 60 dnů o pobytu ozbrojených sil jiných států na našem území, jde-li o ochranu života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti ČR.



Pojí se s tím nemalé riziko: „Vláda, která by byla v demisi a prohlásila by výsledek voleb, ve kterých neuspěla, za bezpečnostní riziko – a to si umím u některých našich představitelů představit – by si trošičku mohla nechat pomoc od někoho jiného.“

Vzhledem k pasáži, že Česko „se vzdává přednostního práva na výkon trestní jurisdikce“ nad příslušníky ozbrojených sil USA se Dostál obává, že by tito vojáci u nás nebyli trestně odpovědní, pokud by „si to vypořádali“ s „nespolehlivými živly“, kteří by onu vládu nevolili.



Smlouva o obranné spolupráci s USA sice dle právníka neznamená, že by mohla v Česku vzniknout americká základna, ale budou zde moci být američtí vojáci ve velkých počtech, kteří by případně mohli vzhlede k novele Ústavy ČR zasáhnout podobně jako v březnu 2021, kdy vláda expremiéra Andreje Babiše (ANO) občanům značně omezila cestování mezi českými okresy. „Budou moci zasahovat i v kauzách jako bylo hlídání přejezdů mezi okresy. Tehdy to dělala česká armáda, ale nově by to mohla dělat i armáda cizí,“ varuje Dostál.



Obranná smlouva s USA by nám dle Dostála mohla pomoci, pokud by nám hrozilo napadení, má to však své úskalí. „Bylo by to v pořádku, kdybychom byli ve studené válce a báli bychom se nějakého bezprostředního útoku, který by přímo hrozil za našimi hranicemi. Ale v situaci, kdy máme vládu, která je za bezpečnostní riziko schopna pomalu označit i to, když někdo napíše něco politicky nekorektního na twitter, tak se takových ustanovení obávám,“ zaznělo. Dle Dostála by Česko mělo být především schopno chránit své území samo.

Ke konci rozhovoru se vrátil i k Babišově vládě a k období covidových restrikcí. Podle Dostála je „nepochopitelné“, že na samém začátku pandemie minulý vládní kabinet covid-19 „zlehčoval jenom proto, aby po třech měsících, kdy se zjistilo, že to tak děsivé nebude, naopak zavedla ty netvrdší restrikce, které už v ten moment nedávaly smysl“.



Covidové restrikce tehdy dle něj především poškodily naši ekonomiku a způsobily část dluhu, kterému nyní čelíme. A navíc u nás byly i horší dopady na život a zdraví než ve Švédsku, které se rozhodlo nejít cestou omezování. Problém dle Dostála u nás často nebyl tolik s covidem, ale s „chaotickým řízením státu“.

