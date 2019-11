Omezit ten blázinec. Pracovní skupina chystá změnu v jednacím řádu sněmovny, má zkrátit řečnění

Babiš reaguje na nedávné snahy opozičních poslanců, kteří při projednávání daňového balíčku předkládali pozměňovací návrhy a požadovali dialog s vládními stranami. Podle Babiše to ale byla jen obstrukce a ministerský předseda dokonce oznámil, že už radši nebude chodit do Sněmovny, protože to je plýtvání časem. Podle webu Echo24.cz už má ale Babiš v polovině volebního období větší absence než bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) za celé čtyři roky.

Babiš navrhuje, aby se omezila doba řečnění a podobným „obstrukcím“ se dalo vyhnout. „Aby parlament začal sloužit lidem efektivně, musíme dobu řečnění omezit. To je jasné. Musíme taky zařídit, aby se poslanci vyjadřovali k zákonům jen v 1. a 2. čtení. Ta hlavní práce má probíhat ve výborech, které zákony diskutují napříč všemi politickými stranami,“ napsal Andrej Babiš na svém facebooku.

Podle Babiše by „konstruktivní kritika“ měla přijít maximálně ve druhém čtení zákona, ve třetím by se již mělo rovnou hlasovat. „Ano, konstruktivně míněnou kritiku si mají vládní strany vyslechnout. Ale abychom ještě ve třetím čtení několik hodin poslouchali to, co už všichni víme, není normální. Třetí čtení má sloužit už jen k hlasování,“ tvrdí Babiš.

Premiér zároveň oznámil vznik pracovní skupiny, která má návrh zákona na omezení doby projevu zpracovat. „Na omezení tohohle blázince jsme už sestavili pracovní skupinu, ve které je náš předseda Sněmovny Radek Vondráček, zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková a předseda našeho poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek. Budeme mluvit se všemi ve Sněmovně. Náš cíl je mít takový jednací řád, aby ho nebylo možné zneužívat a parlament sloužil lidem, ne požíral jejich daně bez užitku. Vstoupit v platnost by měl až od dalšího volebního období. Nechceme měnit pravidla uprostřed našeho mandátu, který nám občané svěřili,“ dodal premiér.

Takové změně se nebrání ani někteří opoziční politici. „Nebyla vůle dalších subjektů k této debatě. Dneska už je vůle některých subjektů, třeba Pirátů. Včera (v pondělí 4. listopadu) jsem seděl s panem Michálkem a dohodli jsme se, že se pokusíme společně začít pracovat na změně jednacího řádu,“ uvedl předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek.

„Máme minimálně rok a půl na přípravu novely. Věřím tomu, že se zapojí všechny subjekty ve Sněmovně a podíváme se do zahraničí, jak to funguje. Třeba na Slovensku je znovelizovaný jednací řád a ve třetím čtení se pouze hlasuje,“ dodal Faltýnek.

