Omluvte se! Marta Semelová drsně vyjela po primátoru Hřibovi. A začala debata o přepisování dějin

Na Facebooku KSČM Praha bylo zveřejněno stanovisko od Marty Semelové, kde se vymezuje vůči sundání pamětní desky. „Snůška lží, politické rychlokvašky,“ napsala Semelová o Pirátech. Z diskuse zaznělo, že piloti RAF „... měli rozvracet socialismus tím, že budou na polích rozsévat mandelinku bramborovou“, a co by byl zde Hřib bez hrdinů Rudé armády?

KSČM Praha zveřejnila na svém Facebooku stanovisko, které napsala bývalá poslankyně a zastupitelka Prahy za KSČM Marta Semelová, která je současně předsedkyní pražské buňky komunistů. Semelová se ostře vymezila proti rozhodnutí vedení Prahy, které odstranilo pamětní desku ze Staroměstské radnice, kde se oslavovala Rudá armáda, jež měla osvobodit Prahu 9. května 1945. Tento akt již stihlo zkritizovat například ruské velvyslanectví. Primátor Prahy Zdeněk Hřib odůvodnil sundání desky z historických důvodů, kdy řekl, že nápis na desce je historicky nepřesný a bude lepší, když bude umístěn v muzeu spolu s vysvětlující tabulkou.

Stanovisko KSČM Praha znělo:

„Pirátské lži

Tlak na přepisování dějin v podání Pirátů nezná mezí. Snůšky lží, jimiž tyto politické rychlokvašky provázejí odstranění desky ze Staroměstské radnice, kterou v roce 1946 odhalil tehdejší prezident Edvard Beneš a jejíž text vyjadřuje vděčnost Rudé armádě za osvobození Prahy, jsou plivnutím do tváře všem, kdo bojovali za mír a pokládali své životy za naši svobodu. Nejde jen o to, že pražský primátor Zdeněk Hřib, poslanec Jan Lipavský a další prokazují naprostou neznalost dějin, to je jejich ostuda a zároveň ostuda třicetiletého vymývání mozků nejen na školách. Ale jsou na politických pozicích, kdy jejich rozhodování a vyjádření mají konkrétní dopady. Hloupé žvásty jako například, že Praha se osvobodila sama, a to 8. května, že na desce jsou historické nepřesnosti, a proto musí být odstraněna, dokazují, že jsou to nevyzrálé loutky, plnící zadání těch, kdo by nejraději rozhodující úlohu Rudé armády na porážce německého nacismu zcela vymazali z paměti národů. Přidali se k falzifikátorům historie, kteří léta usilovali o odstranění pomníku maršála Koněva na Praze 6, a když se to nepodařilo, umístili na něj alespoň dehonestující doplňkovou desku. Připojili se k těm, kdo se snaží o přejmenování Koněvovy ulice na Praze 3. Už na mou interpelaci před prázdninami na jednání pražského zastupitelstva odpověděl primátor Hřib, že deska se na Staroměstskou radnici nevrátí, protože v jejím textu je potlačena role pražského povstání. Není to pravda. Jednak v textu zmíněna je, jednak jiná deska připomínající padlé v pražském povstání 1945 na Staroměstské radnici je nadále umístěna. A pokud jde o vyjádření, že se Praha osvobodila 8. května sama, no to už je vrchol! (Ne)vážení Piráti, omluvte se! Omluvte se všem obětem posledních dnů války, omluvte se všem Rudoarmějcům padlým na jejím samém konci daleko od svých, daleko od domova. Omluvte se všem těm, kdo jsou pochováni na čestném pohřebišti Rudoarmějců na pražských Olšanech. Na většině pomníčků je datum 9. května 1945. Bez těchto hrdinů byste tady dnes nebyli ani vy.

Marta Semelová

předsedkyně Krajského výboru KSČM Praha“

V diskusi například Petr Daubner napsal: „Můžete mi prosím někdo napsat, jak přesně zněl ten text, co byl na té ceduli? Děkuji.“

Jan Česal poznamenal: „Je opravdu rozdíl tvrdit, že to bylo kvůli tomu, že tam není zmíněn pražský odboj; ono se dalo několik alternativ, buď se deska vrátí, ale přidá se k ní tabulka, která upraví značné historické nepřesnosti... nebo se vrátí a fyzicky se na tabulce odstraní značné historické nepřesnosti, anebo se nevrátí a půjde do muzea, kde bude doplněna o komentář. Tak či tak, cílem je ji doplnit anebo odstranit ty nesmysly, které tam byly celých 70 let uvedené.“

Bohouš Mach napsal do diskuse: „Marta Semelová mluví o vymývání mozků ve škole. Naopak, to vaše strana je výsměch všem těm, kteří bojovali za svobodu našeho národa například v RAF a kterým lidé jako vy zničili životy a poslali je na likvidační práce.“

Michal Majcharcik mu napsal: „Bohouš Mach W, tak si o některých pilotech zjistěte, jaké dostali v Londýně zadání? A proč se vraceli až v srpnu 1945.“

Bohouš Mach mu odpověděl, že: „Michal Majcharcik, pravděpodobně měli rozvracet socialismus tím, že budou na polích rozsévat mandelinku bramborovou.“

Michal Majcharcik mu opět odpověděl: „Bohouš Mach W, to vůbec není vtipné.“

Bohouš Mach mu odpověděl, že to opravdu vtipné není: „Michal Majcharcik, to máte pravdu, není. Schovávat cílenou likvidaci určité vrstvy obyvatel za vykonstruované procesy fakt není vtipné. Ale jistě máte pro své tvrzení i zdroje. Rád se poučím.“

Jenda Fišer jinde v diskusi napsal: „Ještě že po příštích volbách zmizíte z politické mapy :-)“

