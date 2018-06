Ondřej Neff: Zeman si řekl, že už dlouho nikoho nenasral

Publicista Ondřej Neff se v komentáři uveřejněném na serveru Neviditelný pes zamyslel nad tím, co prezidenta Miloše Zemana vedlo ke spálení obřích červených trenýrek. Přišel na dvě možná zdůvodnění. Jedno je ušlechtilé, druhé realistické. Zeman si prý možná řekl, „že už dlouho nikoho nenasral“, tak to chtěl urychleně napravit.

Prezident Miloš Zeman se rozhodl svolat tiskovou konferenci. Její obsah úzkostlivě tajil. Lidé na internetu spekulovali, co se asi chystá oznámit? Odstoupí snad? Když nastal den D a hodina H, prezident se omluvil přítomným novinářům, že z nich dělá blbečky a o chvíli později demonstrativně spálil červené trenýrky. Červené trenýrky jednoho dne zavlály nad Pražským hradem namísto standarty prezidenta republiky.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Publicista Ondřej Neff se zamyslel nad tím, co k tomuto počinu Zemana vedlo. Vysvětlení ho prý napadla dvě. První je ušlechtilé. Prezident symbolicky spálil červené trenýrky, aby ukázal, že se odteď bude chovat jako politik, který si je vědom našeho členství v EU i v NATO a přestane poklonkovat Rusku. Stejně tak se rozhodl chovat se jako prezident, který si je vědom mantinelů svých pravomocí, kterými ho omezuje Ústava.

Neff by byl rád, kdyby Zeman takto přemýšlel, ale nevidí to jako příliš pravděpodobné. „Musím přiznat, že bych byl moc rád, aby byl reálný, ale pokládám ho za pouhou fikci, řeknu to naplno, za pitomost,“ napsal.

„Reálnější je výklad druhý. Miloš Zeman si řekl, že už dlouho nikoho nenasral, a tak sáhl po sirkách a červených trenýrkách,“ uzavřel.

Psali jsme: Akce podpálené červené trenýrky jede dál: „Zeman nachcal do mraveniště a pochcaní mravenci už kvičí!“ Jindřich Šídlo omdlel, v ČT to radši ani nepustili... VIDEO Je mi líto, že z vás dělám blbečky... Prezident Zeman si nechal nastoupit hlavně pražské novináře a před nimi hodil na oheň červené trenýrky Za vyvěšení trenýrek nad Hradem uložil soud podmínky VIDEO Já ty zákony neberu tak doslova, naznačuje člen Ztohoven ke kauze „ukradená a rozstříhaná Zemanova vlajka“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp