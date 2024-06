Oni dostali tolik? Lidovec šokován úspěchem Konečné

„Pro mě to bylo překvapení. Když jsem sledoval předvolební průzkumy, tak jsem si říkal, že není možné, aby STAČILO! dotáhlo tolik procent, což se týká i Motoristů a Přísahy; to pro mne byl největší šok. Propad Pirátů byl také nečekaný. Měl jsem trochu obavu, aby nebyl větší propad koalice SPOLU; potěšilo mě, že nebyl. Vládní koalice, která dělá úsporná opatření, která nejsou populární, to vždycky odnese. Jsem rád, že jsou lidé, kteří jsou zodpovědní a ocenili to, že se tu někdo snaží myslet i na budoucnost této země,“ okomentoval Kunčar výsledky evropských voleb.

Řadí se k těm, kteří jsou rádi za spojení SPOLU, anebo by raději viděl samostatnou lidoveckou kandidátku? „V rámci KDU-ČSL jsem spíš příznivcem spolupráce SPOLU, dává mi to smysl. Ale jak se ukazuje, dává to smysl jen na určitých úrovních, ať už jsou to třeba eurovolby anebo sněmovní volby. Co se týká komunálu, tam vidíme, že to moc nefunguje. Co se týká Senátu, tam jsme se velmi obtížně domlouvali, kdo koho podpoří, kdo půjde spolu,“ uvedl Patrik Kunčar.

Bc. Patrik Kunčar KDU-ČSL



Považuje aktuální vedení KDU-ČSL v čele s Marianem Jurečkou za úspěšné? „Sami také vidíme, že preference lidovců nejsou dobré, takže to rozhodně úspěch není. Oceňuji, že Marian Jurečka a všichni naši ministři jsou neskutečně pracovití. Myslím si, že tolik práce, co odvedl Marian Jurečka na ministerstvu práce a sociálních věcí, tak to se nepodařilo za posledních dvacet let žádnému ministrovi. I včetně digitalizace, kterou on posunul takovým způsobem dopředu, že to mohou závidět i pirátská ministerstva. Ale na druhou stranu jsou to občas nepopulární opatření, jako je důchodová reforma. Několikrát jsme si zbytečně naběhli tím, že jsme řešili témata, která našemu ministerstvu nepřísluší. Ne vše se povedlo, určitě bude na podzimním sjezdu možnost velké sebereflexe,“ pronesl Patrik Kunčar.

„Očekávám, že kdyby Marian Jurečka nabídl svou rezignaci v případě neúspěchu v evropských volbách, což zisk jednoho mandátu je, že svou funkci dá k dispozici minimálně v době sjezdu. V této chvíli už není jiná cesta než změna předsedy,“ míní lidovec Kunčar.