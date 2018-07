Opozice kritizuje vládu ANO a ČSSD a důvěru jí ve středu nedá

Opoziční strany ve Sněmovně kritizují, že vláda Andreje Babiše (ANO) se chystá poprvé od roku 1989 přivést k moci KSČM. Komunisté by měli tolerovat menšinovou vládu ANO a ČSSD při středečním hlasování o důvěře. ODS, Starostové a nezávislí (STAN), TOP 09 či KDU-ČSL se shodují také ve výhradách k programu a personálnímu obsazení druhého Babišova kabinetu. Jejich zástupci dnes ve Sněmovně deklarovali, že vládu v hlasování o důvěře nepodpoří. Proti vládě budou hlasovat i Piráti a hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Místopředseda STAN Vít Rakušan novinářům řekl, že komunisty přivádí k moci premiér Babiš kvůli své ambici být předsedou vlády. "Je to nepřekonatelná osobní ambice být premiérem a nedostatek demokratického cítění," vysvětlil, proč Babiš po loňských podzimních volbách nenašel jiné vládní uspořádání. Šéf poslanců STAN Jan Farský označil za jediné pozitivní, že ČR bude mít po středě zřejmě vládu s důvěrou. Její podobu, proces vzniku, program či personální obsazení naopak hnutí STAN kritizuje.

Obraz současné vlády je podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše podobný kabinetu, který fungoval pod premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) do podzimních voleb, pouze chybějí lidovci. "Chtěl bych připomenout výrok Andreje Babiše z dubna 2017, kdy jakoukoliv spolupráci s KSČM vyloučil," uvedl. Babiš podle něj měl šanci sestavit kabinet na demokratickém půdorysu, místo toho ale představí vládu, v níž chybí ministr zahraničí a kterou aktivně podpoří komunisté.



Předseda ODS Petr Fiala řekl, že považuje charakter vlády za škodlivý a strana ji nemůže podpořit ze zásadních důvodů. "ODS považuje text programového prohlášení vlády za všeobecný, v podstatných oblastech vágní a obecně zcela neuspokojivý," uvedl Fiala. Představil proto opoziční principy, které shrnují, jak se budou občanští demokraté k vládě chovat.



Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil řekl, že v posledních dnech přicházejí každý den nové důvody, proč vládě důvěru nedat. Vadí mu tolerance od komunistů či kauza kolem končící ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) i dalších ministrů. "Třetím důvodem je to, že vláda bude populistická a levicová, rezignovala na ambiciózní kroky typu reforma školství, justice," uvedl Pospíšil.

Lidovci hovoří o tom, že vláda je nemravná. Zmiňují Babišovo manažerské selhání, když ani den před hlasováním o důvěře nejsou jasná jména všech ministrů. Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek přirovnal Babiše a prezidenta Miloše Zemana k postavám Pata a Mata, které si "něco matlají". "Neměli bychom být pro srandu králíkům a dělat takové věci, které jsou směšné možná pro děti, ale velmi nebezpečné," uvedl. KDU-ČSL vládu nepodpoří kvůli toleranci komunistů i tomu, že je v ní Babiš, který je trestně stíhaný v případu dotace na farmu Čapí hnízdo.



SPD vládu také nepodpoří, řekl novinářům jeho předseda Tomio Okamura. "Tento nesourodý slepenec bude i nadále prosazovat stejnou zahraniční, hospodářskou, bezpečnostní, obrannou a sociální politiku jako předchozí vláda ČSSD a ANO premiéra (Bohuslava) Sobotky," vysvětlila. Programové plány vlády jsou podle něj v rozporu s názory SPD. Označil za skandální, že den před hlasováním o důvěře nejsou známa všechna jména ministrů.



autor: čtk