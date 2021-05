Orbán: Migrace nejde zastavit, řekla mi Merkelová. Tak se dívejte, odpověděl jsem. Vrbětice, to je takto

reklama

Také komentoval svůj mediální obraz, evropská média ho prý vykreslují, jako kdyby „řídil říši čertů“. A přitakal, že s tím hodně souvisí jeho postoj k migrační krizi, kdy šel proti evropskému mainstreamu. „Mí evropští kolegové stále mluvili o evropském řešení, já jsem říkal, že to podporuji, ale pokud do nějaké doby nebude, tak na národní bázi vybuduji plot a zastavíme migraci. Čas plynul, evropské řešení nepřicházelo a já jsem udělal to, co jsem řekl,“ prozradil premiér s tím, že tento postoj způsobil, že Maďarsko i on jsou stále v hledáčku.

Také se svěřil, jak probíhaly rozhovory s německou kancléřkou Merkelovou, která migrantům otevřela hranice. Prý se ji snažil přesvědčit, že cesta, kterou zvolilo Maďarsko, je použitelná i pro jiné státy. „Nikdy jsem se ji nesnažil přesvědčit, aby o migraci přemýšlela jinak,“ pravil Orbán.

„Když chtějí Němci k sobě vpustit několik milionů muslimů a budovat multikulturní společnost, je to jejich rozhodnutí, jejich osud. Já od ní chtěl jen, aby uznala naše právo na svobodné rozhodnutí. To je jiné než to německé. My nechceme takovou společnost. Žádal jsem ji, aby neusilovala o hegemonii, ale o pluralismus. Reagovala, že se migrace nedá zastavit. Moje odpověď byla, že Maďarsko dokáže, že to možné je, a ať se na nás dívá, že budeme pokusná laboratoř,“ řekl.

Podle Orbána Němci věří, že když spolu budou žít křesťanské hodnoty opouštějící Němci a muslimští migranti, tak se nakonec smísí a vznikne nová společnost, tzv. otevřená společnost. Dle Orbána nakonec vzniknou paralelně žijící společnosti, a to bude působit další problémy. Říká také, že záleží na tom, zda chtějí Němci německou Evropu nebo evropské Německo. Pokud to první, tak dle maďarského premiéra to znamená, že chtějí menším národům určovat, co mají dělat a jak mají žít. V tomto směru vzpomenul na kancléře Helmuta Kohla, který naopak usiloval o pluralismus a uznával právo menších národů si o svém osudu rozhodovat.

Co se týče Merkelové, Orbán míní, že na začátku její vlády existoval rozdíl mezi uvažováním liberálního evropského mainstreamu a postojem německé CDU. Teď už neexistuje a maďarský premiér to považuje za důsledek velkých koalic, ve kterých byla Merkelová nucena vládnout.

Znovu objasnil, jak myslel svůj výrok o iliberální demokracii. „Dnes neexistuje liberální demokracie, ale liberální nedemokracie,“ pravil s tím, že liberálové usilují o názorovou nadvládu a skrz politickou korektnost se snaží diskvalifikovat konzervativce a křesťanské demokraty. „Já s liberály vedu zápas o svobodu,“ tvrdil. Ale doplnil, že není antiliberální, vzhledem k tomu, že liberálové byli s konzervativci křesťanskými demokraty spojenci proti komunistům a nacionálním socialistům.

Posteskl si, že tyto nuance se dnes ztrácí a že současná evropská politika je o sloganech, heslech a mobilizaci, ne o přesvědčení. „Proto je o dost prostodušší než před třiceti lety,“ poznamenal. Také vysvětlil, že si uvědomuje a přijímá, že se svět mění. Ale otázka zní, co přinést z minulosti do budoucnosti.

I na svobodu médií došlo a na obvinění, že Orbán ji potlačuje. „Znám britskou a německou veřejnoprávní televizi. S jistotou můžu prohlásit, že naše maďarská veřejnoprávní televize je provládní méně než ta německá,“ prohlásil. Od reportérů zaznělo, že někteří Maďaři to vidí tak, že situace je podobná jako za Jánose Kadára (dlouholetého generálního tajemníka maďarské komunistické strany). Orbán to odmítl s tím, že tehdy se musely protivládní myšlenky šířit tajně. „Když dnes nějaký slovenský přítel zajede do Maďarska, vejde do trafiky a řekne, aby mu dali noviny, které kydají na Orbána a vládu, dostane přibližně osm novin a časopisů,“ vyvracel toto tvrzení a dodal, že liberálních médií je stále v Maďarsku většina.

Uvedl, že když se dostal k moci, byl poměr devět ku jedné ve prospěch tzv. liberálních médií, nyní je to 50:50. A jeho kritici mu to kladou za vinu. „Veřejně jsem poprosil křesťansky smýšlející byznysmeny, aby situaci devět k jedné neakceptovali. Vyzval jsem je, aby založili křesťanskodemokratické a konzervativní mediální projekty,“ vysvětlil, jak současná situace vznikla.

Že ve veřejnoprávní televizi převládají konzervativní témata je podle něj přirozený následek toho, že vládne konzervativní vláda. A doplnil, že stejně sledovanost veřejnoprávní televize nedosahuje sledovanosti televizí komerčních, nemluvě o on-line zdrojích. „Dnes už může být novinář nebo reportér každý, kdo má smartphone a nahraje si vlastní zprávy. Takže globálně je možné říct, že maďarská mediální situace je férová,“ míní Orbán.

Orbán také vysvětlil, proč měli novináři zakázaný vstup do nemocnic. Uvedl, že to nebyl příkaz novinářům, ale nemocnicím a zdůvodňoval ho tím, že když do nich nemohl nikdo, ani příbuzní, tak novináři také ne. Doplnil, že také stanovil povinnost denně informovat o covidové situaci.

Tématem byl také vztah Slováků a Maďarů, reportéři se ptali, zda Orbán schválně neotevírá rozdělující témata, protože chce, aby střední Evropa byla jednotná. A maďarský premiér připustil, že spory mezi státy střední Evropy mají skutečně teď menší význam. „Pokud se nesemkneme, Slovák s Maďarem, Čech s Polákem, a nebudeme vystupovat společně vůči Západu i Východu, dopadneme všichni špatně,“ pravil.

Podle Orbána by se střední Evropa měla naučit jednu věc. „Ať jsme stáli v druhé světové válce na jakékoliv straně, dopadli jsme stejně. Ti, kteří stáli na té správné straně, dostali za odměnu to, co jsme my, kteří jsme byli na té špatné, dostali za trest. Prostě a jednoduše máme společný osud. Otázkou jenom je, kdo zorganizuje střední Evropu. Němci, Rusové, Američani anebo my, kteří tu žijeme?“ Reportéři se pak zeptali, zda se toho nechce ujmout, ale Orbán odvětil, že tou vlajkovou lodí je Polsko, protože bez něj nemají ostatní členové V4 dostatečnou váhu. I Slovensko prý hraje důležitou úlohu, jako spojník mezi Polskem a Maďarskem. Dodal, že právě proto vždy slovenským premiérům klade na srdce, aby se severo-jižní propojení prohloubilo. „Nemáme dálnice, železnice, i plynové potrubí vede jinak,“ posteskl si.

Padla otázka na vztah k Rusku, který je v zemích V4 rozdílný. Dle Orbána je nutné skloubit bezpečnostní záruky požadované Polskem s požadavky na maďarsko-ruskou spolupráci. „Každá země si bude určovat svůj vztah k Rusku, ale musíme si být schopni poskytnout vzájemné záruky vůči Rusku. Když teď Češi žádali stanovisko solidarity, tak bez ohledu na to, co si o té věci myslím, okamžitě jsme ho Čechům poskytli,“ uvedl maďarský premiér.

Na to dostal otázku, co si tedy myslí. „Ptal jsem se českých představitelů, zda se událo to, co jsem se dočetl. Dostal jsem odpověď, že je to „highly likely“, vysoce pravděpodobné. Takže to si o tom myslím,“ odpověděl.

Dle Orbána je zatím vztah EU k Rusku primitivní, zní v něm jen Ano a Ne, přitom je potřeba vnímat odstíny. Je třeba vnímat Rusko jako stát s obrovskou silou, který též sílu respektuje. „Když nejsme s Ruskem vojensky konkurenceschopní, znamená pro nás nebezpečí. Ale ekonomicky musíme spolupracovat. Jenže my děláme opak, politikou sankcí demonstrujeme svou sílu v ekonomice, vojensky jsme slaboši. Mělo by to být přesně naopak.“

V EU by oslabil roli Evropského parlamentu, který prý škodí, mění evropskou politiku na partajní a levicové strany ho využívají k napadání evropských států. Dle Orbána národy v Evropě budou pořád a žádný evropský démos nevznikne. Osobně je víc přesvědčen o budoucnosti střední Evropy než té západní a věří, že bude středoevropská renesance. Naopak si není jistý, že západní Evropa bude v roce 2030 stabilní.

Dodal, že dosud EU fungovala na ose Francie–Německo. Ale očekává, že přibude třetí osa a tou bude V4. „Obchod mezi V4 a Německem má dvakrát větší objem než mezi Německem a Francií a je třikrát tak velký než mezi Německem a Itálií,“ podotkl. Prý už je tato trojpólovost poznat v otázkách migrace a rozpočtu.

