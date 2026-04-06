Orbán? Vondráček vytáhl minulost Petra Pavla

V Maďarsku za pár dní proběhnou parlamentní volby. Dosavadní premiér Viktor Orbán, který vládne v zemi nepřetržitě 16 let od roku 2010, usiluje o to, aby v Maďarsku vládl i páté volební období. Lídr opozičního uskupení Tisza Péter Magyar chce tuto Orbánovu šňůru volebních vítězství utnout.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
„Velikonoční text pro každého milovníka Milionářů chvilek, sojového latte a Petra Pavla. Máte těch rozporů ve své nedemokratické občanské společnosti až moc,“ napsal Turek.
A sdílel vyjádření Libora Vondráčka.
Vondráček začal tím, že Orbána srovnal s naším prezidentem Petrem Pavlem. Toto srovnání vyznívá pro prezidenta Pavla značně nelichotivě.
„Nadávat na Viktora Orbána kvůli údajnému ‚autoritářství a potlačování demokracie‘ a velebit Petra Pavla kvůli ‚demokratickým hodnotám‘? I to je součást svobody slova. Slova v tomto duchu jsou ovšem možná nejabsurdnější masový jev, který v ČR poslední roky zažíváme. Viktor Orbán určitě nedělá všechno správně, jako každý člověk i on je chybující. Každopádně v důležitém roce 1989 stál na správné straně a už jen to dneska u nás nemůže říct každý,“ prohlásil v narážce na Petra Pavla, v roce 1989 příslušníka Československé lidové armády, který se v roce 1989 učil, jak se chovat jako budoucí komunistický špion. Ale kurz dodělal až po roce 1989, v časech demokratického státu.
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Anketa
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Vondráček však jedním dechem dodal, že nechce srovnávat ani tak Viktora Orbána s prezidentem Pavlem, ale jako český politik hledí především na to, co volby v Maďarsku znamenají pro Česko.
„A i zde to vychází ve prospěch Orbána. Peter Magyar totiž slibuje ‚kritický‘ proevropský postoj, což znamená například přijetí eura do 2030. Další země z našeho okolí v eurozóně? To je přesně to, co ČR nepotřebuje. Místo toho, aby bylo Maďarsko dál náš spojenec a bránilo spolu s námi suverenitu členských států před diktátem Bruselu, chce Magyar Maďarsko ještě pevněji přivázat k nefunkčnímu eurokolosu. Maďaři nás před mnoha staletími bránili před rozpínavými Turky a nyní nás brání před rozpínavostí Bruselu. Konec Orbána na pozici premiéra znamená konec Maďarska jako spojence v tomto boji,“ zdůraznil Vondráček.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku