Orbán? Vondráček vytáhl minulost Petra Pavla

06.04.2026 11:10 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Maďaři již za necelý týden půjdou k parlamentním volbám a rozhodnou o tom, zda Viktor Orbán povede Maďarsko již páté volební období za sebou, tedy dvacet let bez přestávky, nebo zda ho vystřídá lídr opozičního uskupení Tisza, Péter Magyar. Předseda Svobodných a poslanec za SPD Libor Vondráček podpořil Viktora Orbána a srovnal ho s českým prezidentem Petrem Pavlem. Ozval se i Filip Turek.

Foto: Zdroj: CPAC, X
Popisek: Viktor Orbán

V Maďarsku za pár dní proběhnou parlamentní volby. Dosavadní premiér Viktor Orbán, který vládne v zemi nepřetržitě 16 let od roku 2010, usiluje o to, aby v Maďarsku vládl i páté volební období. Lídr opozičního uskupení Tisza Péter Magyar chce tuto Orbánovu šňůru volebních vítězství utnout.

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

3%
94%
3%
hlasovalo: 10390 lidí
Poslanec zvolený za SPD a předseda Svobodných Libor Vondráček se v tomto volebním klání postavil na stranu Viktora Orbána. Na sociálních sítích na to upozornil např. vládní zmocněnec a čestný prezident Motoristů Filip Turek.

„Velikonoční text pro každého milovníka Milionářů chvilek, sojového latte a Petra Pavla. Máte těch rozporů ve své nedemokratické občanské společnosti až moc,“ napsal Turek.
A sdílel vyjádření Libora Vondráčka.

Vondráček začal tím, že Orbána srovnal s naším prezidentem Petrem Pavlem. Toto srovnání vyznívá pro prezidenta Pavla značně nelichotivě.

„Nadávat na Viktora Orbána kvůli údajnému ‚autoritářství a potlačování demokracie‘ a velebit Petra Pavla kvůli ‚demokratickým hodnotám‘? I to je součást svobody slova. Slova v tomto duchu jsou ovšem možná nejabsurdnější masový jev, který v ČR poslední roky zažíváme. Viktor Orbán určitě nedělá všechno správně, jako každý člověk i on je chybující. Každopádně v důležitém roce 1989 stál na správné straně a už jen to dneska u nás nemůže říct každý,“ prohlásil v narážce na Petra Pavla, v roce 1989 příslušníka Československé lidové armády, který se v roce 1989 učil, jak se chovat jako budoucí komunistický špion. Ale kurz dodělal až po roce 1989, v časech demokratického státu.

Anketa

Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?

84%
8%
8%
hlasovalo: 4245 lidí
„Takže za mne klobouk dolů, velký respekt a z těchto dvou má dle mého názoru k morálnímu majáku o kilometr blíže právě muž s pendrekem pod krkem na horním obrázku,“ napsal Vondráček ke dvěma fotografiím, kde je Orbán zadržený komunistickou policií a pod ním Petr Pavel jako příslušník komunistické armády.

Vondráček však jedním dechem dodal, že nechce srovnávat ani tak Viktora Orbána s prezidentem Pavlem, ale jako český politik hledí především na to, co volby v Maďarsku znamenají pro Česko.

„A i zde to vychází ve prospěch Orbána. Peter Magyar totiž slibuje ‚kritický‘ proevropský postoj, což znamená například přijetí eura do 2030. Další země z našeho okolí v eurozóně? To je přesně to, co ČR nepotřebuje. Místo toho, aby bylo Maďarsko dál náš spojenec a bránilo spolu s námi suverenitu členských států před diktátem Bruselu, chce Magyar Maďarsko ještě pevněji přivázat k nefunkčnímu eurokolosu. Maďaři nás před mnoha staletími bránili před rozpínavými Turky a nyní nás brání před rozpínavostí Bruselu. Konec Orbána na pozici premiéra znamená konec Maďarska jako spojence v tomto boji,“ zdůraznil Vondráček.

Psali jsme:

„To je vážné.“ Svoboda k ovlivnění voleb v Maďarsku
Orbán posílil TurkStream. Výbušniny: Ukrajina, nebo falešná vlajka?
Orbán řeší výbušninu u plynovodu. Protiorbánovský proud: Falešná vlajka
Vance míří za Orbánem. A Zahradil si rýpl do „českých atlantistů“

Článek obsahuje štítky

1989 , Česko , demokracie , EU , euro , komunisté , Maďarsko , Pavel , Svoboda , Svobodní , zahraničí , SPD , Orbán , Vondráček , Turek , motoristé , Milion chvilek pro demokrqacii , Prezident Pavel , Magyar

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Díváte se na Viktora Orbána stejně jako Libor Vondráček?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

Vážená paní exministryně

nedávno jste prohlásila, že USA jsou náš největší spojenec. Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Bělorusko John Coale právě Evropany vulgárně označil za „bandu sr*čů“. Co tomu říkáte, když o Vás takto mluví Váš největší spojenec? Petr Kryl

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ukrajinský kolotoč. „50 feťáků pošleš autobusem. Až umřou, pošleš další.”

8:15 Ukrajinský kolotoč. „50 feťáků pošleš autobusem. Až umřou, pošleš další.”

Ukrajinci nalezli recept, jak potřít ruské infiltrační taktiky. Je prý krutý, ale funguje. Aby ochrá…