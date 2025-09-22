Orbán popsal dnešní EU: Být to film, už to vypneme

Česko čekají sněmovní volby za pár dní, Maďarsko za několik měsíců. A Maďarský premiér Viktor Orbán si v promluvách k voličům nebere servítky. V jednom ze svých vystoupení z poslední doby přirovnal Evropskou unii k lodi, která už se převrátila a nezadržitelně se do ní valí voda.
Orbán vidí Evropskou unii jako společenství, v němž jsou ceny energií třikrát až čtyřikrát vyšší než v USA. „Bruselská zelená politika zabíjí evropský průmysl,“ hřímal před voliči Viktor Orbán. „A dohoda o clech se Spojenými státy, to je prostě tragédie,“ nešetřil dalšími kritickými slovy Orbán.
„Všechno je to tak moc špatně, že kdybychom to viděli ve filmu, dávno bychom ho vypnuli. Ale bohužel nejde o pouhý film a my ho nemůžeme jen tak vypnout,“ hřímal dál Orbán, který se dovolával i zprávy Maria Draghiho, bývalého italského premiéra, který otevřeně říká, že Evropě ujíždí vlak. Především vlak inovací.
Orbán jedním dechem dodal, že Evropa je i domovem Maďarů, a pokud se tento domov má proměnit k lepšímu, je třeba projevit intelektuální odvahu, je třeba projevit politickou odvahu, je třeba projevit osobní odvahu. Odvahu k tomu, abychom si připustili, že stará Evropa, jak jsme ji kdysi znali, je u konce s dechem. Maďarsko proto podle Orbána nesmí opakovat chyby EU.
„Měli bychom mít intelektuální odvahu a říci, že maďarská migrační politika je lepší, protože jsme zůstali zemí bez migrantů. Naše podpora rodiny je lepší, protože kombinuje zaměstnání s péčí o děti. A náš daňový systém je lepší, protože u nás najdou práci ti, kteří chtějí pracovat,“ zdůrazňoval Orbán.
„Abych to shrnul, přátelé, věřte svým očím, spoléhejme se na fakta, odvažme se jít svou vlastní cestou a odvažme se budovat vlastní ekonomiku,“ zvolal v závěru svého vystoupení Orbán. A sklidil mohutný potlesk.
The European Union is teetering on the brink, with debt, migration, violence, and failing policies everywhere. Hungary stands firm: migrant-free, pro-family, providing opportunities to those willing to work. We need courage - intellectual, political, and personal - to recognise… pic.twitter.com/pfxHzAvjdc— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 21, 2025
Ale vedle velké masy podporovatelů, má Orbán v Maďarsku i velkou masu odpůrců. Dokládá to jedno z videí, které zachycuje velkou masu lidí demonstrujících proti Orbánovi, kteří chtějí svou zemi vrátit na prozápadní cestu.
„Maďaři jsou prostě připraveni Orbána sesadit a vrátit se k západním demokraciím a hodnotám,“ stojí v upozornění na video.
Hungarians are just so ready to oust Orban and return back to the Western democracies and values.— SzabadonMagyarul ???????????????? (@SzabadonMagyar) September 21, 2025
202 days left, don't give up on us, please! Thank you for all your support! https://t.co/9RqM5Szc7P pic.twitter.com/66TVthNFp2
