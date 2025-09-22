Orbán popsal dnešní EU: Být to film, už to vypneme

22.09.2025 9:37 | Monitoring

Evropská unie připomíná loď, která se dávno převrhla a valí se do ní proudy vody. Vody v podobě migrantů, drahých energií, domácnosti se ocitají v pasti a evropští politici pobíhají po palubě jako vyděšená kuřata. A nad potápějící se lodí se k dovršení všeho zlého vznášejí ještě stíny války. Takto maďarský premiér Viktor Orbán popisuje dnešní EU. A to není vše.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Viktor Orbán

Česko čekají sněmovní volby za pár dní, Maďarsko za několik měsíců. A Maďarský premiér Viktor Orbán si v promluvách k voličům nebere servítky. V jednom ze svých vystoupení z poslední doby přirovnal Evropskou unii k lodi, která už se převrátila a nezadržitelně se do ní valí voda.

„Hory dluhů, masy migrantů, pouliční násilí, temné stíny války, masové propouštění, raketově rostoucí účty za energie v domácnosti a bruselští byrokraté pobíhající kolem jako vyděšená kuřata.“ Tak Viktor Orbán vidí současnou Evropskou unii, kterou vykresluje také jako společenství, v němž německý kancléř Friedrich Merz oznamuje, že reformou musí projít německý sociální stát a v němž francouzský státní dluh nabývá nebývalých rozměrů.

Orbán vidí Evropskou unii jako společenství, v němž jsou ceny energií třikrát až čtyřikrát vyšší než v USA. „Bruselská zelená politika zabíjí evropský průmysl,“ hřímal před voliči Viktor Orbán. „A dohoda o clech se Spojenými státy, to je prostě tragédie,“ nešetřil dalšími kritickými slovy Orbán.

„Všechno je to tak moc špatně, že kdybychom to viděli ve filmu, dávno bychom ho vypnuli. Ale bohužel nejde o pouhý film a my ho nemůžeme jen tak vypnout,“ hřímal dál Orbán, který se dovolával i zprávy Maria Draghiho, bývalého italského premiéra, který otevřeně říká, že Evropě ujíždí vlak. Především vlak inovací.

Orbán jedním dechem dodal, že Evropa je i domovem Maďarů, a pokud se tento domov má proměnit k lepšímu, je třeba projevit intelektuální odvahu, je třeba projevit politickou odvahu, je třeba projevit osobní odvahu. Odvahu k tomu, abychom si připustili, že stará Evropa, jak jsme ji kdysi znali, je u konce s dechem. Maďarsko proto podle Orbána nesmí opakovat chyby EU.

„Měli bychom mít intelektuální odvahu a říci, že maďarská migrační politika je lepší, protože jsme zůstali zemí bez migrantů. Naše podpora rodiny je lepší, protože kombinuje zaměstnání s péčí o děti. A náš daňový systém je lepší, protože u nás najdou práci ti, kteří chtějí pracovat,“ zdůrazňoval Orbán.

„Abych to shrnul, přátelé, věřte svým očím, spoléhejme se na fakta, odvažme se jít svou vlastní cestou a odvažme se budovat vlastní ekonomiku,“ zvolal v závěru svého vystoupení Orbán. A sklidil mohutný potlesk.

 

 

Ale vedle velké masy podporovatelů, má Orbán v Maďarsku i velkou masu odpůrců. Dokládá to jedno z videí, které zachycuje velkou masu lidí demonstrujících proti Orbánovi, kteří chtějí svou zemi vrátit na prozápadní cestu.

„Maďaři jsou prostě připraveni Orbána sesadit a vrátit se k západním demokraciím a hodnotám,“ stojí v upozornění na video.

 

 

Psali jsme:

Věřit Fialovi? Komentátor nemá pro premiéra hezkou odpověď
Drulák: Ukrajina skončila. Věc měsíců. Trump už jen hledá cestu
Změna režimu: Jako u Orbána? V Příčovech padl návrh
Trump se zlobí na Ukrajince. Velmi, měl prozradit Orbánovi

 

autor: Miloš Polák

