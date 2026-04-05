Orbán posílil TurkStream. Výbušniny: Ukrajina, nebo falešná vlajka?

Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že maďarská část plynovodu TurkStream byla po zasedání Rady obrany umístěna pod zesílený vojenský dohled a ochranu. Podle jeho slov jde o reakci na pokus o sabotáž, který ohrožuje energetickou bezpečnost země. TurkStream přitom zásobuje Maďarsko plynem v takovém objemu, že pokrývá šedesát procent celkové spotřeby plynu v zemi.
We have placed the Hungarian section of the TurkStream gas pipeline under reinforced military monitoring and protection.
Orbán po jednání Rady obrany poděkoval srbskému prezidentovi Aleksandaru Vučićovi a srbským úřadům za jejich práci při vyšetřování incidentu. Upozornil, že Ukrajina již několik let systematicky usiluje o odstřižení Evropy od ruských energetických zdrojů a že uzavření plynovodu Družba představuje přímou hrozbu pro Maďarsko.
„Blíží se bezprecedentní energetická krize v Evropě,“ varoval Orbán a zdůraznil, že prioritou je zajistit bezpečné dodávky plynu pro maďarské rodiny i ochranu národních zájmů.
Premiérova výzva přichází v době rostoucího napětí kolem energetických tras do střední Evropy. Orbán v prohlášení zdůraznil, že vojenská ochrana maďarské sekce TurkStreamu má zabránit jakémukoli narušení dodávek a zajistit stabilitu země v situaci, kdy se energetická bezpečnost stává klíčovým bezpečnostním tématem.
Výbušniny nalezeny týden před volbami
Podle Orbána srbské úřady objevily výbušniny „devastující síly“ v blízkosti plynovodu na srbském území, což potvrdil srbský prezident Aleksandar Vučić během telefonátu. Orbán mu za spolupráci při vyšetřování poděkoval.
TurkStream pokrývá až šedesát procent maďarské spotřeby plynu a přepravuje ruský plyn přes Balkán do střední Evropy.
Orbán incident označuje za součást dlouhodobé ukrajinské strategie odstřihnout Evropu od ruských energetických zdrojů. Odkazuje na předchozí uzavření ropovodu Družba a údajné plány na další narušení dodávek. Maďarsko proto již dříve posílilo ochranu energetické infrastruktury a nyní hrozí i omezením dodávek plynu na Ukrajinu, dokud Kyjev neobnoví tranzit ruské ropy.
Událost přichází pouhý týden před klíčovými maďarskými parlamentními volbami 12. dubna, v nichž Orbánova strana Fidesz bojuje o udržení moci.
Ukrajinci ukazují na Rusy
Srbsko a Maďarsko incident vyšetřují společně. Zatím nebyly zveřejněny žádné důkazy o původci sabotáže. „Kategoricky odmítáme pokusy o falešné spojení Ukrajiny s incidentem s výbušninami nalezenými poblíž plynovodu TurkStream v Srbsku. Ukrajina s tím nemá nic společného. S největší pravděpodobností se jedná o ruskou operaci pod falešnou vlajkou v rámci masivního vměšování Moskvy do maďarských voleb,“ uvedl na síti X mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Heorhii Tykhyi.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
