Orbán posílil TurkStream. Výbušniny: Ukrajina, nebo falešná vlajka?

05.04.2026 19:33 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Předseda maďarské vlády Viktor Orbán nařídil posílení ochrany plynovodu TurkStream poté, co srbské úřady v jeho blízkosti zajistily výbušniny. Budapešť varuje před ukrajinskou strategií odstřihnout Evropu od ruských zdrojů. Kyjev obvinění odmítá a hovoří o ruské operaci pod falešnou vlajkou, která má pouhý týden před maďarskými volbami destabilizovat region.

Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že maďarská část plynovodu TurkStream byla po zasedání Rady obrany umístěna pod zesílený vojenský dohled a ochranu. Podle jeho slov jde o reakci na pokus o sabotáž, který ohrožuje energetickou bezpečnost země. TurkStream přitom zásobuje Maďarsko plynem v takovém objemu, že pokrývá šedesát procent celkové spotřeby plynu v zemi.

 

 

Orbán po jednání Rady obrany poděkoval srbskému prezidentovi Aleksandaru Vučićovi a srbským úřadům za jejich práci při vyšetřování incidentu. Upozornil, že Ukrajina již několik let systematicky usiluje o odstřižení Evropy od ruských energetických zdrojů a že uzavření plynovodu Družba představuje přímou hrozbu pro Maďarsko.

„Blíží se bezprecedentní energetická krize v Evropě,“ varoval Orbán a zdůraznil, že prioritou je zajistit bezpečné dodávky plynu pro maďarské rodiny i ochranu národních zájmů.

Premiérova výzva přichází v době rostoucího napětí kolem energetických tras do střední Evropy. Orbán v prohlášení zdůraznil, že vojenská ochrana maďarské sekce TurkStreamu má zabránit jakémukoli narušení dodávek a zajistit stabilitu země v situaci, kdy se energetická bezpečnost stává klíčovým bezpečnostním tématem.

Výbušniny nalezeny týden před volbami

Podle Orbána srbské úřady objevily výbušniny „devastující síly“ v blízkosti plynovodu na srbském území, což potvrdil srbský prezident Aleksandar Vučić během telefonátu. Orbán mu za spolupráci při vyšetřování poděkoval.

TurkStream pokrývá až šedesát procent maďarské spotřeby plynu a přepravuje ruský plyn přes Balkán do střední Evropy.

Orbán incident označuje za součást dlouhodobé ukrajinské strategie odstřihnout Evropu od ruských energetických zdrojů. Odkazuje na předchozí uzavření ropovodu Družba a údajné plány na další narušení dodávek. Maďarsko proto již dříve posílilo ochranu energetické infrastruktury a nyní hrozí i omezením dodávek plynu na Ukrajinu, dokud Kyjev neobnoví tranzit ruské ropy.

Událost přichází pouhý týden před klíčovými maďarskými parlamentními volbami 12. dubna, v nichž Orbánova strana Fidesz bojuje o udržení moci.

Ukrajinci ukazují na Rusy

Srbsko a Maďarsko incident vyšetřují společně. Zatím nebyly zveřejněny žádné důkazy o původci sabotáže. „Kategoricky odmítáme pokusy o falešné spojení Ukrajiny s incidentem s výbušninami nalezenými poblíž plynovodu TurkStream v Srbsku. Ukrajina s tím nemá nic společného. S největší pravděpodobností se jedná o ruskou operaci pod falešnou vlajkou v rámci masivního vměšování Moskvy do maďarských voleb,“ uvedl na síti X mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Heorhii Tykhyi.

 

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

