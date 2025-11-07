Orbán u Trumpa v Bílém domě. Cíl jednání naznačen

Orbán, který vzpomenul mj. téma summitu Trumpa a Putina v Budapešti, bude také usilovat o výjimku z amerických sankcí proti ruským energetickým zdrojům, což bude zkouškou Trumpova tvrdého postoje vůči Kremlu poté, co obvinil Putina z protahování jednání o ukončení konfliktu.
Podle zasvěcených zdrojů je však Orbánovou prioritou přimět Trumpa k návštěvě Maďarska, protože před dubnovými parlamentními volbami čelí bezprecedentní domácí výzvě ze strany nového opozičního lídra. Návštěva Trumpa by podle jeho poradců posílila Orbánovu roli státníka a povzbudila jeho konzervativní základnu, uvedl list The Guardian.
„Orbán chce, aby Trump přijel do Budapešti ještě před volbami. Je to jeho nejvyšší priorita. Budou jednat o otázce ruského plynu, ale Orbánovi záleží především na volbách,“ sdělil člověk pracující pro maďarskou vládní zahraničněpolitickou instituci.
Premiér Orbán se během páteční návštěvy Washingtonu pokusí přimět prezidenta Trumpa k setkání s prezidentem Vladimirem Putinem. Orbánovi poradci uvedli, že zamýšlený summit pomůže ukončit válku Ruska a Ukrajiny. Konkrétně Orbánův personální šéf Gergely Gulyás uvedl, že páteční setkání bude pro obě hlavy států „příležitostí stanovit plán, který by mohl vést k americko-ruskému setkání a jeho prostřednictvím k rusko-ukrajinské mírové dohodě“.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
autor: Natálie Brožovská