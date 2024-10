Orbánova výzva Maďarům: Postavte se EU, tak jako kdysi SSSR

Předseda maďarské vlády Viktor Orbán v parku Millenaris promluvil ke svým spoluobčanům. V době, kdy si Maďarsko připomíná masakr, o který se v roce1956 v Maďarsku zasadil maršál Koněv a jeho sovětské jednotky, vyzval své voliče, aby se stejně jako jejich předci v roce 1956 dnes stejně tvrdě bránili Bruselu.

Maďarský premiér prohlásil, že Maďarsko stojí před rozhodnutím, zda se „poklonit vůli cizinců, vůli Bruselu“, nebo se jí postavit. „Toto vážné rozhodnutí čeká Maďarsko právě teď,“ dodal. „Naše reakce musí být stejně jasná a jednoznačná jako v roce 1956,“ pokračoval Orbán.

Konstatoval, že Maďarsko se v žádném případě nezapojí do bojů „mezi říšemi“. Právě takto Orbán vnímá vpád na Ukrajinu, k němuž došlo v únoru 2022. Ekonomika EU se podle jeho názoru propadá do „válečné propasti“, což negativně pocítí mnoho evropských rodin. „Miliony rodin budou zruinovány,“ pravil Orbán. Orbán by byl nejraději, aby Maďarsko mohlo v tomto střetu zůstat stát stranou a žít si poklidně vlastním životem. Ale má-li to být právě takto, Maďaři si to podle Orbána musejí vybojovat, což viděno jeho očima ukázalo už povstání z roku 1956.

Jedním dechem však přidal varování, že svět je „velké válce blíž než kdykoli v posledních 70 letech. Orbán má za to, že bruselští byrokraté vtáhli Západ do „beznadějné války“, ve které nelze uspět. Ale „všichni předstírají, že nevidí, že císař je nahý“.

Nepřímo se vymezil i proti „plánu vítězství“ z pera ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který podle Orbána není ničím jiným, než vtažením celé EU do války proti Rusku.

V plamenném projevu se Orbán nechal slyšet, že Maďaři zažehli nejeden plamen velké revoluce a zdůraznil, že by si z toho měli vzít poučení všechny říše a pochopit, že Maďaři se nikým nenechají jen tak snadno ovládat, protože „netolerují ponižování“.

Maďaři „stokrát“ dokázali, že neustoupí, „pokud je současné impérium vydírá“, řekl Orbán. „Víme, že nám sem chtějí nacpat migranty. Víme, že chtějí naše děti předat genderovým aktivistům,“ hřímal dál v parku Milenaris.

Nakonec Maďarům přislíbil, že udělá vše pro to, aby tento údajný plán Bruselu nevyšel.