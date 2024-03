Ostuda pro Respekt. „Je tam černoch, to bude v Africe.“ Smazal, ale ne dost rychle

reklama

„Africký příspěvek do debaty o změně klimatu,“ napsal Marek Švehla na Twitteru a připojil video rozhovoru redaktora BBC s guyanským prezidentem Irfaanem Alim. Guyana na svém pobřeží totiž našla obrovské naleziště ropy a zemního plynu. A neváhá na takovém nálezu patřičně zbohatnout. To znamená černé zlato a dech nitra země vytěžit. Reportér BBC se ve videu zeptal na to, zde je to morální, když celý svět řeší klimatickou změnu a snižování emisí. A začal vypočítávat, kolik těžba v Guyaně uvolní emisí, když ho prezident zastavil.

„Víte, že Guyana má les, který je velký jako Anglie a Skotsko dohromady?“ zeptal se prezident Ali moderátora z BBC. „Les, který uchovává 19,5 gigatun uhlíku. Les, který jsme udrželi při životě,“ dodal prezident. Ale to už následovala otázka moderátora BBC, která měla dovést prezidenta k výčitkám svědomí. „Dává vám to právo uvolnit všechen tento uhlík?“ vypálil otázku.

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 11% Neškodí 87% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 20766 lidí

Moderátor se ho snažil přerušit, ale prezident mu nedal prostor. „Ještě jsem neskončil. Protože toto je pokrytectví, které ve světě existuje. Celý svět za posledních 50 let ztratili 65 % veškeré své biologické rozmanitosti. My jsme naši biodiverzitu zachovali. Jste připravení za to zaplatit? Nebo hrajete s těmi, kteří poničili životní prostředí svou průmyslovou revolucí? Zaplatíte?“

Marek Švehla sdílel rozhovor BBC s prezidentem Alim jako vzkaz západním zemím včetně České republiky. Čekal pohnutí svědomí národa a u toho si v rozšafném nerozlišování reality popletl Afriku s Jižní Amerikou.

„Nespletl jste se?“ zeptal se ho europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), apel prezidenta Aliho nereflektoval. „Vidim černocha, píšu Afrika!“ komentoval Švehlův propadák ze školního zeměpisu Pavel Říha.

Nespletl jste se? — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) March 30, 2024

Švehlův omyl okomentoval i Roman Studýnka. „Já myslel, že mrskačka a panáky jsou až v pondělí, ale v redakci Respektu to očividně rozjeli už dneska,“ podivil se Studýnka Švehlově ekologické zaujatosti.

Já myslel že mrskačka a panáky jsou až v pondělí, ale v redakci respektu to očividně rozjeli už dneska https://t.co/XMDEKAMUvN — Roman Studýnka (@N3CR0S) March 30, 2024

Ondřej Šimíček poukázal na celou redakci Respektu. „Tohle říká o Respektu úplně všechno, co potřebujete vědět… Guyana v Africe,“ napsal Šimíček.

A došlo i na obvinění z rasismu. A to ze stáje hnutí STAN. „Tohle smrdí mikrorasismem. Doporučuji, abyste se doučil zeměpis z 6. třídy,“ napsal Matěj Hlavatý, starosta Tetína ze STAN.

Tohle smrdí mikrorasismem. ??

Doporučuji, abyste se doučil zeměpis z 6. třídy. — Matěj - starosta z Tetína (@matej_hlavaty) March 30, 2024

A co se nestalo. Po kritice Marek Švehla svůj příspěvek do inovativního chápání zeměpisu smazal.

Psali jsme: „Jen si hrajte s hladem. Děsím se, jak zavírají oči.“ Vidlákovo poslední varování „Jak Česká soda.“ Fialu u Němců si Vyoral nenechal ujít. Bylo zle Bakala prodal Respekt. Mezi novými vlastníky i Pavlovi sponzoři Respekt nechce lidem říkat, jak myslet, tvrdí Tabery. Pak prozradil, kolik lidí si ho kupuje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE