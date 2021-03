Otevřete Česko, arogantní Babiši. Přední vědec Akademie věd má s covidem jasno

reklama

Hostomský v rozhovoru pro CNN Prima News prohlásil, že lockdown není správná strategie a rozvolnění by mělo přijít co nejdříve. „Myslím si, že lockdowny jsou pochybná strategie, v podstatě nefunguje. Stačí srovnat přístup dvou států USA. Stát Florida nemá žádné lockdowny, školy a restaurace otevřené, na druhé straně stát Kalifornie má všechno zavřené. Když se ale podíváte na průběh epidemie, je velice podobný,“ upozorňuje biochemik.

„Jinými slovy – je to svým způsobem arogance vlády, která si myslí, že něco nařídí a epidemie se tomu podřídí. Myslím si, že zavírání škol je naprosto nezodpovědná věc, která nás poškodí dlouhodobě daleko víc než cokoliv spojené s epidemií,“ má jasno Hostomský.

Proto by se podle něj mělo rozvolnit ihned a nemělo by se čekat až po Velikonocích, jak proklamoval premiér Andrej Babiš. „Rozvolněte to, ale hlavně se věnujte lidem, kteří skutečně na to mohou doplatit. Nepopírám, že virus tady je. U některých lidí to může způsobovat velmi nepříjemné věci, mimo jiné úmrtí. Věnujme se jim, ale netrestejme celou společnost,“ apeluje Hostomský.

Hostomský by místo lockdownů dal potřebné peníze do zdravotnictví, které by se s nemocnými vypořádalo. Peníze by například mohly přispět k vývoji experimentálních léků jako ivermektin. „Zásada medicíny je hlavně neškodit a tento lék splňuje, že pokud se dobře dávkuje, nebude škodit, to je dobrá zpráva. Jestli to pomůže, na to bych potřeboval odpověď klinické studie,“ říká biochemik.

U pacientů by se ale podle něj takové léky a jejich kombinace měly zkoušet na základě rozhodnutí lékaře. „Ten posoudí, jestli tento pacient je vhodným kandidátem si třeba lék jenom vyzkoušet. Experimentování bych velice povzbudil. Je to v klinickém stadiu jako kontroverzní záležitost, ale v onkologii to je naprosto normální. Onkologové zkoušejí různé kombinace léků a zjistí, jestli něco funguje. U lidí, kteří ošetřují pacienty s covidem, si myslím, že je to velmi podobné, nemáte předepsaný protokol,“ srovnává Hostomský.

Hostomský by uvítal, kdyby se Česká republika zapojila do vývoje a testování nových vakcín a léků. „Kdyby šlo přes vládní intervenci zařídit, že bychom to tady zkoušeli, byl bych naprosto nadšený. Jsme zajímavá země pro vývoj nových léčiv, protože nakažených lidí tady je spousta. Pokud by něco mělo fungovat, u nás se to statisticky projeví, což bych bral jako dobrou službu lidstvu,“ má jasno Hostomský.

