Oto Klempíř popsal „mafiánské praktiky“ uvnitř ČT

Oto Klempíř, který úspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny za stranu Motoristé sobě, varuje před tím, že by se některé politické subjekty po volbách mohly pokusit ovlivnit podobu české kultury a veřejnoprávních institucí, především České televize a Českého rozhlasu. Zvláštní pozornost věnuje návrhům na jejich sloučení, které označuje za ekonomicky i provozně nesmyslné.
„Provoz televize a rozhlasu je totiž technicky i dramaturgicky tak odlišný, že úspory by byly minimální a systémová změna by naopak vyžadovala obrovské investice bez záruky efektivity,“ vysvětluje Klempíř, podle kterého je skutečným motivem stran bažících po sloučení České televize a Českého rozhlasu snaha o politickou kontrolu nad obsahem vysílání obou médií.
Jako příklad uvádí britskou BBC, která v minulosti podobným tlakům dokázala odolat a podpořila své rozhodnutí i řadou výzkumů, jež potvrdily, že „radiotelevizní konglomerát“ by byl nefunkční.
Česká televize a Český rozhlas ovšem podle Klempíře za BBC výrazně zaostávají, a to jak v oblasti digitalizace, tak v komunikaci se svým publikem.
„V dnešní době by totiž nemělo stačil pouhé představení programového schématu a občasné premiéry nových pořadů. Divák a posluchač by měl jasně vědět, kam ČT a ČRo směřují, jak se budou vyvíjet a za co se zvýšené koncesionářské poplatky vlastně utratí,“ tvrdí Klempíř v prvním ze svých tří textů na X zabývajících se stavem a budoucností veřejnoprávních médií v Česku.
V navazujícím příspěvku na X pak Klempíř kritizuje klientelismus ve veřejnoprávních médiích. Problém je podle něj dlouhodobý a systémový, protože vychází ze způsobu, jakým se zadávají projekty a vyrábějí pořady. Podle něj v ČT existují „uzavřené až mafiánské rodiny“ tvůrců a producentů, které si mezi sebou dělí většinu zakázek.
„Ano, v ČT je běžné, že třeba deset seriálů dělá pouze jeden producent, dramaturg i režisér, nikdo jiný šanci nedostane,“ uvádí Klempíř.
Inovace a diverzitu obsahu podle něj limituje i nedostatečná otevřenost a malá konkurence, kvůli které pak pořady České televize často připomínají produkci komerčních stanic. Z lidského pohledu Klempíř popisuje frustraci běžných autorů či občanů, kteří mají zajímavý námět na pořad, film nebo dokument, ale nemají šanci ho prosadit, pokud nemají známosti uvnitř instituce. Poslat námět „oficiální cestou“ je podle něj naprosto zbytečné.
V třetím a zatím posledním příspěvku se Klempíř vyjádřil i ke koncesionářským poplatkům, zejména pak k nevyváženému vztahu mezi veřejnoprávními médii a jejich diváky a posluchači. Poukazuje na to, že mnoho lidí platí zvýšené poplatky za Českou televizi a Český rozhlas, přestože televizi ani rádio nevlastní. Poplatek se totiž nově vztahuje i na zařízení jako počítač, tablet nebo telefon.
„A přesto že pravidelně hradím poplatky, nemohu po dodavateli služby nic chtít, ani ovlivnit to, co dělá, co mi dodává. Dokonce ani to, že mnoho pořadů, o které bych měl skutečně zájem, není vůbec dostupných online,“ píše Klempíř s tím, že takový vztah mezi divákem a médii je „toxický“ a měl by se změnit.
„Myslím, že obě veřejnoprávní média by se měla na povolební dobu a výzvy, které přinese, dobře připravit,“ tvrdí proto Klempíř. Veřejnoprávní média by podle jeho názoru měla naplánovat vlastní rozvoj, zlepšit komunikaci s veřejností a také by měla doložit, že navýšené rozpočty budou využity efektivně, kreativně a úsporně a že přechod do plně online prostředí je nezbytný. To je podle Klempíře jediným receptem na to, jak odolat tlakům na „politicky vynucené sloučení“.
Závěrem Klempíř uvádí, že stát by neměl být sponzorem aktivismu. Podpora kultury má být postavena na kvalitě, profesionalitě a společenském přínosu, nikoli na ideologických postojích. „Televize ani rozhlas přece nemají moralizovat nebo papouškovat cizí názory, ale kultivovat, vzdělávat, bavit a uchovávat tradice národa,“ tvrdí Klempíř.
autor: Alena Kratochvílová