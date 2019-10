Ovládli školy, EU, OSN a dnes blokují ulice. Co ekologičtí elitáři plánují? Ekonom Kříž vám vyrazí dech

Ekonom Karel Kříž se ve svém článku v Reflexu pustil do tvrzení klimatologů, která oni hájí. O tom, jaká tvrzení „klimatiků“ a „ekologických pomatenců“, jak o nich píše, vyvrátil, jsme psali zde. V tomto článku čtenářům píšeme, jak ekonom Kříž ilustruje nový svět, který nám mají dle jeho slov zelení blázni chystat. Prý pro nás chystají svět, kde budeme nevyrábět, necestovat a vlastně i neexistovat. „Pro tyto své cíle vymýšlejí i společensko-ekonomický systém, jímž chtějí zlikvidovat přirozený tržní řád. Vrátit civilizaci do středověku, do předkapitalistického politického a ekonomického uvažování, konání a žití. Je v tom hodně z komunismu a z jeho utopických a sektářských představ,“ napsal.

Základem politiky odpůrců kapitalismu má být manipulace s cenami. Komunisté si totiž dle Kříže představovali hospodářství jako velkou kancelář a velkou továrnu, kde nemá být místo pro konkurenci ani pro ceny, které se generují právě trhem. „Aby tržní systém fungoval správně, potřebuje ceny jako vnější parametr, výsledek působení nabídky a poptávky,“ popsal. Dodává, že ekonomie je věda o správné alokaci omezených zdrojů, co, kolik a pro koho vyrábět. O tom však musí dle ekonoma rozhodovat celá populace pomocí svých peněz.

„Co je komunismus?“ tázal se ve svém textu autor. A odpověděl si, že v komunismu nebyla cena pro výrobce a spotřebitele nezávislý nástroj, ale byla celospolečenským nástrojem. Nástrojem, kterým se dosahovalo cílů generálních tajemníků, politbyr a prý i vědců. „Co se bude vyrábět, kolik, za kolik, se stalo předmětem vážných vědeckých debat. Důsledky hrozné. Plýtvalo se, na druhé straně se čekalo ve frontách a výroba stála pro častý nedostatek dílů,“ popsal. Všichni výrobci pak měli poptávat co nejvíce a nabízeli co nejméně. To mělo formu snadno splnitelného plánu. Právě toto mělo být cílem a měřítkem veškerého konání – zařídit si nenáročný plán, velký objem zdrojů a získat bonusy za splnění pohodlného plánu. Hlavně prý nepřekročit moc a neukázat rezervy. „Celé hospodářství, jehož smyslem je normálně co nejvíc muziky za co nejméně peněz, vykazovalo ohromnou výrobu pro výrobu, ztráty a v důsledku zlomek výkonnosti ekonomik tržních.“ Dodal k tomu, že na věci jako životní prostředí nezbývaly prostředky a to chátralo.

Nový nastupující zlořád prý není zas tak moc jiný. „Noví dogmatici, noví elitáři, vědci a aktivisté vnucují lidstvu potrhlé představy, jak se má vyrábět elektřina, co se má jíst, na jaké palivo, či dokonce motor se má jezdit. Klimatické cíle, procenta, závazky, normy,“ napsal. Cílem je prý rozvrat trhu pomocí subvencí, dotací, povolenek a pokut. Prý dokonce nehledě na náklady. „Klimatický český velekněz Radim Tolasz radí politikům nastavit ceny tak, aby se kapitalistům produkce všech hovadin vyplatila. Čistý bolševismus,“ varoval.

Má se to však již dít. Na výrobu biopaliv se dle Kříže spotřebuje více fosilní energie, než kolik se jí nahradí. Navíc se na biopaliva nemá platit spotřební daň. Nejen to, biosložky mají být dvakrát dražší jak benzin, nafta či plyn. Jsou však i velmi ničivé pro krajinu, když vytlačují potravinářskou produkci na poli právě surovinami na zpracování biopaliv, tedy mají i zdražovat jídlo po celé zeměkouli.

Fotovoltaika je dle něj doslova zelená prasárna. „Veškerý potenciální výkon solárů v Česku je lehce nad 2 000 MW, což je přesně i instalovaný výkon Temelína. Jenže Temelín za rok vyrobí skoro desetkrát více elektřiny, přitom za méně než desetinu ceny,“ vysvětlil. K Temelínu dodal, že ten funguje v zimě, v létě, ve dne i v noci, a dokonce za jakéhokoliv počasí. Zato fotovoltaika má zabírat množství půdy, ničit ji betonovými úchyty a navíc je dle něj nespolehlivá. Na fotovoltaiku se každý rok má přispívat penězi daňových poplatníků ve formě dotací, konkrétně se má jednat o celých 35 miliard ročně. „Je úplně zbytečná, nic neřeší,“ soudí autor.

Následně autor ilustroval, co vše by se dalo za oněch 35 miliard korun postavit. Prý sto kilometrů dálnic, nová linka metra či deset tisíc nových bytů. A to každý rok, upozornil autor. „Fotovoltaické šílenství“ se však nemá dotovat pouze rok, ale dle Kříže celých 20 let čili se na to má utratit 700 miliard korun. „Kdo ty panely plné jedů bude jednou sanovat? Stát ani neví a nezkoumá, kdo je finálním beneficientem. A hlavní architekt této katastrofy, někdejší předseda Zelených a ministr životního prostředí Martin Bursík už z pražského magistrátu vyhrožuje opět: Máte-li auto se spalovacím motorem, bude to vaše poslední. Elektrická auta!“ rozzlobil se ekonom.

Elektroauto není dle tvůrce článku novým vynálezem, ale technologií starou 120 let, jež měla zezačátku prohrát boj s benzinem. Důvodem má být baterie, jež je dle něj plná jedu, je těžká a časem má klesat její účinnost. Kvůli tomu má vydržet pouhou řádku let a výměna má vyjít na stovky tisíc. Ekonom v analýze elektroaut soudí, že baterie budu kvůli vyšší a vyšší vzácnosti materiálů použitých na výrobu zdražovat. „Do pětimetrákové nové baterie můžete přes noc napěchovat skoro 100 kWh elektřiny. Ve skutečnosti tato energie odpovídá asi patnácti litrům nafty. Taháte s sebou toto obrovské závaží, což samo o sobě stojí spoustu energie, namáháte víc brzdy a celou konstrukci. Bude vás v dojezdu významně omezovat svícení, topení, všechno. Až budete muset koupit baterii novou, kdo a jak se postará o starou, pět set kilo vážící bestii, která by svým jedem snadno zabila i stádo slonů?

Je to příšerné, strašné, zvlášť když si uvědomíte, že při potenciálně milionových počtech elektrických aut by se výroba elektřiny u nás musela zdvojnásobit. Kde? Kým? A jakým způsobem?“ rozepsal se Karel Kříž.

Technologické a ekonomické hlouposti mají mít zelenou. „Na úrovni Evropské unie se už připravuje legislativa, která toto vše znásobí. Z bank udělá zelené úřady, které budou tisknout peníze jako v Zimbabwe a Venezuele a financovat prodělečná či dotovaná odvětví, protože ‚je to potřeba v boji s CO2‘. Budou se tisknout peníze, a to až do hladomoru,“ předvídal plány EU.

„Máme zde tedy nové elitáře, novou Evropu a nové Německo, někdejší líheň ‚pokrokových‘ myšlenek komunismu, fašismu i environmentalismu, a nyní také zeleného dogmatismu. Máme mít nepřítele v podobě raritního CO2, který nevidíme, necítíme, pijeme i vydechujeme, máme zde plyn, jenž byl zvolen za univerzální zlo a pomocí něhož má být zničen tento ‚starý‘ svět a systém, který za pouhých dvě stě let neskutečným způsobem pozvedl miliardy lidí – demokratický kapitalismus. Co dnes vidíme? Po diskreditaci starého marxismu se multiooborová skupina patologických levičáků metamorfovala do nové podoby, která má opět vykolejit majoritní společnost, zbavit ji sebevědomí a vnutit pocit viny – za civilizační vzestup a úspěch.

Dnešní noví marxističtí zelenoblázni s tituly blokují ulice, pochodují institucemi, infiltrovali, infikovali a postupně ovládli četné školy, univerzity, mezinárodní organizace, OSN, dokonce i Světovou banku a samozřejmě Evropskou unii,“ napsal u konce textu.

Na závěr svého textu informoval, že existuje v září vzniknuvší iniciativa European Climate Declaration, která má bojovat proti klimahysterii. Ta měla být podepsána 500 vědci a kompetentními lidmi a měla být zaslána generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi. Deklarace má za cíl upozornit na nesmysly klimatické propagandy, na vyhazování peněz či na špatné klimatické modely. Prý se však tuto informaci před velkým zájmem médií podařilo ututlat.

„Teorie globálního oteplování je pravděpodobně nejprolhanější teorií v historii lidstva vůbec. Má potenciál, aby se s ní vrátil hlad i mor. Aby se vrátila syrová divočina, která bude lidstvo kosit po stovkách milionů. A krutá příroda pak každému znovu vleze až do morku kostí. Přesně tam vedou recepty bezuhlíkové zelené budoucnosti, pokud nenarazí na odpor. Je proto nejvyšší čas se bránit. Utvořit koalici rozumu, soudnosti, pokory, střídmosti a serióznosti. Zastavit to cirkusové blbnutí a vrátit společnost zpátky na nohy. Co nejdříve!“ zakončil Kříž svůj text.

