PR katastrofa: Gretinu loď vyzdvihnou letecky

Na plavbu navíc poukázali někteří odborníci, kteří tvrdí, že cesta způsobí více emisí, než kdyby letěla. A nyní se ukazuje, že dva spolupracovníci Gretina týmu do USA přiletí, aby jachtu odvezli zpět do Evropy.

Manažerka týmu Holly Covaová k tomu uvedla, že plavba do New Yorku byla zahrnuta do plánu na poslední chvíli, a tak vskutku do USA musí dva lidí, aby loď dostali zpět. Půjde o čtyři letenky, o něž by šlo však i v případě, kdyby Thunbergová letěla s otcem do New Yorku rovnou.

Server Der Spiegel však uvádí, že případ je pro mladou Gretu PR katastrofou, neboť zcela jednoznačně nejde o bezemisní podnik, jak bylo deklarováno.

Původní text ZDE.

autor: vef